Пять лучших статей для бухгалтера: про ошибки в учете, ФСБУ, новшества в ЕНП, госзакупки и НДС

1. Пять ошибок в заявке для участия в госзакупках, из-за которых вам откажут
Разобрали самые распространенные ошибки, которые совершают участники, когда подают заявку. Раскрытие анонимности поставщика, некорректная техчасть и другие.
Если занимаетесь госзакупками или собираетесь окунуться в эту сферу — почитайте, найдете для себя полезности.
2. Как признавать и оценивать запасы в ФСБУ 5/2019
Рассказали, как работать с запасами по новому ФСБУ 5/2019. Пошагово, с инструкцией и немного задели тему инвентаризации.
Сейчас по ФСБУ 5/2019 должны работать практически все компании, поэтому статья будет полезна для бухгалтеров люых компаний.
3. Какие ошибки в учете вам не нужно исправлять
В статье показали, когда не нужно подавать уточненки и насколько критичны отдельные ошибки в бухучете. Спойлер: иногда можно просто закрыть глаза на ошибку и спокойно работать дальше.
Бухгалтерам — обязательно к прочтению, заодно узнаете, как работать по ПБУ 18/02.
4. В платежке ЕНП изменили реквизиты для уплаты налогов. Как теперь платить налоги по-новому
Расписали два способа, по которым теперь все должны платить налоги. Показали новые образцы платежек ЕНП (вчера в них поменяли реквизиты), статусы и ОКТМО.
Конечно, читать всем, потому что уже идет пятый месяц, а проблем с ЕНП меньше не становится.
5. Как бухгалтеры ошибаются в декларациях по НДС: пять типичных ошибок
В декларациях ошибки — обычное дело. Вот только НДС очень любят проверять налоговики и любая зацепка — путь к отказу от возмещения, дополнительному контролю или доначислениям.
Разобрали пять типичных ошибок, чтобы вы могли спать спокойно и не переживать за НДС.
Всем хороших выходных!
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