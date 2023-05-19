Пять лучших статей для бухгалтера: про ошибки в учете, ФСБУ, новшества в ЕНП, госзакупки и НДС

Самое важное, что стоит знать за неделю из блога «Клерк». Неделю посвятили новому ФСБУ, разбору ошибок и уплате налогов через ЕНП. Читаем и уходим на заслуженный отдых.

Разобрали самые распространенные ошибки, которые совершают участники, когда подают заявку. Раскрытие анонимности поставщика, некорректная техчасть и другие.

Если занимаетесь госзакупками или собираетесь окунуться в эту сферу — почитайте, найдете для себя полезности.

Рассказали, как работать с запасами по новому ФСБУ 5/2019. Пошагово, с инструкцией и немного задели тему инвентаризации.

Сейчас по ФСБУ 5/2019 должны работать практически все компании, поэтому статья будет полезна для бухгалтеров люых компаний.

В статье показали, когда не нужно подавать уточненки и насколько критичны отдельные ошибки в бухучете. Спойлер: иногда можно просто закрыть глаза на ошибку и спокойно работать дальше.

Бухгалтерам — обязательно к прочтению, заодно узнаете, как работать по ПБУ 18/02.

Расписали два способа, по которым теперь все должны платить налоги. Показали новые образцы платежек ЕНП (вчера в них поменяли реквизиты), статусы и ОКТМО.

Конечно, читать всем, потому что уже идет пятый месяц, а проблем с ЕНП меньше не становится.

В декларациях ошибки — обычное дело. Вот только НДС очень любят проверять налоговики и любая зацепка — путь к отказу от возмещения, дополнительному контролю или доначислениям.

Разобрали пять типичных ошибок, чтобы вы могли спать спокойно и не переживать за НДС.

Всем хороших выходных!