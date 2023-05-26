Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Клерк
  • Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.
125
Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

1. Кого будут кошмарить налоговики этим летом 

Рассказали, по каким критериям в этом году к вам наведаются из налоговой. А главное — как этого избежать. Читать не только руководителям, но и бухгалтерам — за ними придут в первую очередь.

2. Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП 

Если выездной проверки избежать не удалось, держите статью, как выйти из нее с минимальными потерями. Спойлер: сжигать документы не нужно, но придется чем-то пожертвовать.

3. В платежке по ЕНП изменили реквизиты для уплаты налогов. Как теперь платить налоги по-новому 

ФНС в этом месяце особенно постаралась и оперативно исправила реквизиты в платежке по ЕНП. Прошло почти полгода, а проблемы с ЕНС и ЕНП никуда не исчезли (хоть доступ к данным для многих наконец открыт) — бухгалтеры, как всегда, в шоке.

4. Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс

Поговорили о плюсах и минусах, можно ли совмещать с наймом и дали ответ на главный вопрос: где искать клиентов. Обязательно почитайте, если решили перейти в аутсорс или уже в нем работаете.

5. В чем путаются бухгалтеры: три различия бухгалтерского и управленческого учета

И снова о вечном, о философском. Так ли важен управленческий учет? Почему бухгалтеры его не любят? Как он отличается от бухгалтерского? Разбирались и с тем, как вести управленку, если требует руководитель.

6. ФСБУ 14/2022 «НМА»: как списывать и отражать объекты НМА

Рассказали про новый ФСБУ, который организации могут уже применять по своему усмотрению. В следующем году он станет обязательным — почитайте, чтобы потом не хвататься за голову.

7. Пять сервисов, которые пригодятся любому бухгалтеру на удаленке

Дали пять классных сервисов для тех, кому иногда лень считать налоги или составлять отчеты вручную. Пригодится не только удаленщикам, но и офисным бухгалтерам. 

А какие сервисы используете вы в работе, чтобы было проще? Делитесь в комментариях.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

44424 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    «Первая версия оказалась никому не нужна». 5 ошибок основателя сервиса управленческого учёта

    В своё время Станислав Кутузов руководил 27 дилерскими центрами автомобильного концерна по всей России, а в 2019 году основал стартап — сервис управленческого учёта «Финансист». Сейчас в числе клиентов Ulysse Nardin, Nissan, Birkenstock, iFarm и «Радио Шансон» и ещё более 2000 компаний. Станислав рассказал не об успехе, а о своих неудачных идеях и ошибках.

    «Первая версия оказалась никому не нужна». 5 ошибок основателя сервиса управленческого учёта
    5
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Самые забавные и нелепые новости в мире на этой неделе. Пятничный демотиватор

    Каждую минуту в мире что-то происходит. Мы в вами сосредоточены на серьезных новостях о налогах, законопроектах и ЕНП (будь он неладен). Но вокруг происходит много всего забавного. Ловите пятничную дозу демотивации — 3 забавные/нелепые новости этой недели.

    Самые забавные и нелепые новости в мире на этой неделе. Пятничный демотиватор
    4
    124
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

    Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
    125
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Налоговики заблокировали расчетный счет, что делать? О причинах и последствиях

    Ничего не предвещало беды, но вам заблокировали расчетный счет? Такое событие сродни катастрофы, ведь вы уже не сможете сделать перевод контрагенту, вывести деньги. Да и в принципе, все сделки по части оплаты и получения денег на р/с заморожены до лучших времен, которые к тому же могут и не наступить.

    Налоговики заблокировали расчетный счет, что делать? О причинах и последствиях
    2
    50
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Жилищное законодательство

    Как бороться с подделкой протоколов ОСС в мкд? Собственникам дадут контроль на Госуслугах

    Усиление требований к проведению общего собрания собственников в многоквартирных домах. Как «отбиваться» от фальсифицированного общего собрания?

    Как бороться с подделкой протоколов ОСС в мкд? Собственникам дадут контроль на Госуслугах
    27
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Страховые взносы

    Страховые взносы ИП в 2023 году

    Одна из обязанностей индивидуальных предпринимателей — уплата в бюджет страховых взносов. Они делятся на два вида: фиксированные и взносы с дохода свыше 300 000 руб. Разберем, как рассчитываются эти платежи, в каких случаях их можно не платить и как перечислять их в бюджет в 2023 году.

    Страховые взносы ИП в 2023 году
    336
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Отчетность в СФР

    Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета: что изменилось в обновленной инструкции Минтруда

    Минюст 22.05.2023 зарегистрировал приказ Минтруда от 03.04.2023 № 256н, который в тот же день был официально опубликован. Этим приказом утверждена инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах.

    Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета: что изменилось в обновленной инструкции Минтруда
    26
    Логотип Anastasia.buhcentr
    Anastasia.buhcentr
    Увольнение

    Миссия: уволить бухгалтера, которого не было. Детективная история из практики

    В разгар января ко мне обратился бизнесмен с просьбой срочно закрыть НДС за 4 квартал предыдущего года. Также поступил запрос на некоторые срочные текущие дела, в т.ч. увольнение двух сотрудников, одним из которых оказался бывший бухгалтер. И тут началось...

    Миссия: уволить бухгалтера, которого не было. Детективная история из практики
    5
    273
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Списание дебиторской задолженности

    Дебиторская задолженность: когда списание приведет к налоговым претензиям?

    Готовый алгоритм списания дебиторской задолженности? Какими документами оформить списание дебиторской и кредиторской задолженности? Пример бухгалтерской справки по списанию задолженности? Когда исключение должника из ЕГРЮЛ не позволяет списать долг? Не списали задолженность во время: как избежать налоговые претензии? Ответы смотрите в новом видео.

    160
    Страховые взносы и ПСН

    Как ИП на патенте уменьшить налог

    Из этого мини-курса вы узнаете:сроки уплаты по взносам «за себя» и способы подачи;как уменьшить стоимость патента за счет страховых взносов на работников;что делать для непосредственного уменьшения стоимости патента.

    Как ИП на патенте уменьшить налог
    Читать еще