Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

1. Кого будут кошмарить налоговики этим летом
Рассказали, по каким критериям в этом году к вам наведаются из налоговой. А главное — как этого избежать. Читать не только руководителям, но и бухгалтерам — за ними придут в первую очередь.
2. Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
Если выездной проверки избежать не удалось, держите статью, как выйти из нее с минимальными потерями. Спойлер: сжигать документы не нужно, но придется чем-то пожертвовать.
3. В платежке по ЕНП изменили реквизиты для уплаты налогов. Как теперь платить налоги по-новому
ФНС в этом месяце особенно постаралась и оперативно исправила реквизиты в платежке по ЕНП. Прошло почти полгода, а проблемы с ЕНС и ЕНП никуда не исчезли (хоть доступ к данным для многих наконец открыт) — бухгалтеры, как всегда, в шоке.
4. Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс
Поговорили о плюсах и минусах, можно ли совмещать с наймом и дали ответ на главный вопрос: где искать клиентов. Обязательно почитайте, если решили перейти в аутсорс или уже в нем работаете.
5. В чем путаются бухгалтеры: три различия бухгалтерского и управленческого учета
И снова о вечном, о философском. Так ли важен управленческий учет? Почему бухгалтеры его не любят? Как он отличается от бухгалтерского? Разбирались и с тем, как вести управленку, если требует руководитель.
6. ФСБУ 14/2022 «НМА»: как списывать и отражать объекты НМА
Рассказали про новый ФСБУ, который организации могут уже применять по своему усмотрению. В следующем году он станет обязательным — почитайте, чтобы потом не хвататься за голову.
7. Пять сервисов, которые пригодятся любому бухгалтеру на удаленке
Дали пять классных сервисов для тех, кому иногда лень считать налоги или составлять отчеты вручную. Пригодится не только удаленщикам, но и офисным бухгалтерам.
А какие сервисы используете вы в работе, чтобы было проще? Делитесь в комментариях.
Комментарии