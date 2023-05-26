Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

Рассказали, по каким критериям в этом году к вам наведаются из налоговой. А главное — как этого избежать. Читать не только руководителям, но и бухгалтерам — за ними придут в первую очередь.

Если выездной проверки избежать не удалось, держите статью, как выйти из нее с минимальными потерями. Спойлер: сжигать документы не нужно, но придется чем-то пожертвовать.

ФНС в этом месяце особенно постаралась и оперативно исправила реквизиты в платежке по ЕНП. Прошло почти полгода, а проблемы с ЕНС и ЕНП никуда не исчезли (хоть доступ к данным для многих наконец открыт) — бухгалтеры, как всегда, в шоке.

Поговорили о плюсах и минусах, можно ли совмещать с наймом и дали ответ на главный вопрос: где искать клиентов. Обязательно почитайте, если решили перейти в аутсорс или уже в нем работаете.

И снова о вечном, о философском. Так ли важен управленческий учет? Почему бухгалтеры его не любят? Как он отличается от бухгалтерского? Разбирались и с тем, как вести управленку, если требует руководитель.

Рассказали про новый ФСБУ, который организации могут уже применять по своему усмотрению. В следующем году он станет обязательным — почитайте, чтобы потом не хвататься за голову.

Дали пять классных сервисов для тех, кому иногда лень считать налоги или составлять отчеты вручную. Пригодится не только удаленщикам, но и офисным бухгалтерам.

А какие сервисы используете вы в работе, чтобы было проще? Делитесь в комментариях.