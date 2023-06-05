Законные способы сократить ФОТ в 2023 году

Фонд оплаты труда — одна из самых затратных частей в компании. Способов не так много, но они существуют. Важно найти баланс между интересами компании и доступными способами оптимизации.

Трудовые взаимоотношения – тема щепетильная. Права работников защищены Трудовым кодексом. В нем установлено много требований и условий. Работодатели знают, что если ошибутся, то ответственность будет серьезной, вплоть до уголовки.

Можно установить простой, если он, конечно же, оправдан тем, что клиентов стало меньше, а работникам нечего делать.

Если хотите еще сэкономить, можно это сделать с помощью социалки и премий. У нас на эту тему есть бесплатный урок — посмотрите, узнаете много полезного.

Где найти остальные методы оптимизации ФОТ

Мы запускаем новый поток на курс «Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение».

Способы, которые мы приводим в курсе, имеют юридическое обоснование со ссылками на нормативку.

После курса вы пересмотрите трудовые договоры и локальные акты так, чтобы заранее заложить в них безопасные пути отхода.

Чему научитесь:

источник: клерк.ру

Кому будет полезен курс:

источник: клерк.ру

Как проходит обучение

Курс идет один месяц. Мы добавляем вас в закрытый телеграм-чат с преподавателями и другими участниками курса. Потом выдаем доступ к платформе.

Смотрите лекции, скачиваете таблицы, полезные материалы, проходите тесты и выполняете домашние задания.

В конце встреча с преподавателями — они ответят на все вопросы и дадут обратную связь. Потом пройдете аттестационную работу.

Получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в ФИС ФРДО и отправим вам оригинал по почте.

образец удостоверения «Клерка»

Дополнительно получите сертификат ИПБР на 40 часов — закроете нужные часы.

Приходите учиться в «Клерк» — получите навыки, которые помогут законно сэкономить на ФОТ.