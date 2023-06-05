Законные способы сократить ФОТ в 2023 году

Трудовые взаимоотношения – тема щепетильная. Права работников защищены Трудовым кодексом. В нем установлено много требований и условий. Работодатели знают, что если ошибутся, то ответственность будет серьезной, вплоть до уголовки.
Можно установить простой, если он, конечно же, оправдан тем, что клиентов стало меньше, а работникам нечего делать.
Если хотите еще сэкономить, можно это сделать с помощью социалки и премий. У нас на эту тему есть бесплатный урок — посмотрите, узнаете много полезного.
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Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
вредный совет "Законные способы сократить ФОТ". А также: "Если хотите еще сэкономить, можно это сделать с помощью социалки и премий". Социалка, да стимулирует работника (но расходы из раздела статьи ФОТ просто переходят в другую статью, а сумма остается (экономия сомнительна). С помощью премии? в чем экономия? Премия входит в статью ФОТ (+ облагается стр.взносами), а какой источник выплаты - не важно.
Главный бухгалтер
видимо там научат как законно после того как человек отработал послать его куда подальше и что бы он про зарплату забыл и спрашивать.
Ну или как законно платить три рубля и что бы человек ещё и благодарен был за такую щедрость.