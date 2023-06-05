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Законные способы сократить ФОТ в 2023 году

Фонд оплаты труда — одна из самых затратных частей в компании. Способов не так много, но они существуют. Важно найти баланс между интересами компании и доступными способами оптимизации.
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Законные способы сократить ФОТ в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Трудовые взаимоотношения – тема щепетильная. Права работников защищены Трудовым кодексом. В нем установлено много требований и условий. Работодатели знают, что если ошибутся, то ответственность будет серьезной, вплоть до уголовки.

Можно установить простой, если он, конечно же, оправдан тем, что клиентов стало меньше, а работникам нечего делать.

Если хотите еще сэкономить, можно это сделать с помощью социалки и премий. У нас на эту тему есть бесплатный урок — посмотрите, узнаете много полезного.

Где найти остальные методы оптимизации ФОТ

Мы запускаем новый поток на курс «Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение». 

Способы, которые мы приводим в курсе, имеют юридическое обоснование со ссылками на нормативку.

После курса вы пересмотрите трудовые договоры и локальные акты так, чтобы заранее заложить в них безопасные пути отхода.

Чему научитесь:

источник: клерк.ру

Кому будет полезен курс:

источник: клерк.ру

Как проходит обучение

Курс идет один месяц. Мы добавляем вас в закрытый телеграм-чат с преподавателями и другими участниками курса. Потом выдаем доступ к платформе.

Смотрите лекции, скачиваете таблицы, полезные материалы, проходите тесты и выполняете домашние задания.

В конце встреча с преподавателями — они ответят на все вопросы и дадут обратную связь. Потом пройдете аттестационную работу.

Получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в ФИС ФРДО и отправим вам оригинал по почте. 

образец удостоверения «Клерка»

Дополнительно получите сертификат ИПБР на 40 часов — закроете нужные часы.

Приходите учиться в «Клерк» — получите навыки, которые помогут законно сэкономить на ФОТ.

Смотрите бесплатный урок из курса по ФОТ

Оцените качество материалов и экспертность преподавателя. Узнайте, как сэкономить на социалке и премиях

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Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 02.06.23, 14:59

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    вредный совет "Законные способы сократить ФОТ". А также: "Если хотите еще сэкономить, можно это сделать с помощью социалки и премий". Социалка, да стимулирует работника (но расходы из раздела статьи ФОТ просто переходят в другую статью, а сумма остается (экономия сомнительна). С помощью премии? в чем экономия? Премия входит в статью ФОТ (+ облагается стр.взносами), а какой источник выплаты - не важно.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 02.06.23, 15:05

    Главный бухгалтер

    видимо там научат как законно после того как человек отработал послать его куда подальше и что бы он про зарплату забыл и спрашивать.

    Ну или как законно платить три рубля и что бы человек ещё и благодарен был за такую щедрость.

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