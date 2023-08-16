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Трудовые отношения

Изменения трудового законодательства, новые разъяснения Минтруда и Роструда за лето 2023: обзор для кадровика

Новые правила подсчета стажа для больничных, рекомендации Роспортребнадзора, новые письма и разъяснения ведомств — в летнем обзоре для специалиста по кадрам.
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Изменения трудового законодательства, новые разъяснения Минтруда и Роструда за лето 2023: обзор для кадровика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Изменения в законодательстве

Обновили правила подсчета стажа для больничных

Опубликован приказ Минтруда от 19.06.2023 № 515н с поправками в правила подсчета стажа.

Учтут стаж добровольцев в период:

  • мобилизации;

  • действия военного положения;

  • военного времени;

  • при возникновении вооруженных конфликтов;

  • при проведении контртеррористических операций;

  • при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ.

Правила работают задним числом с 24 февраля 2022 года.

Недавно порядок учета стажа уже корректировали. Туда добавили период работы по договору ГПХ.

Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для работодателей перед сезоном ОРВИ

Перед наступлением осени — сезона гриппа и ОРВИ главный санитарный врач РФ выпустил рекомендации по профилактике данных заболеваний (постановление от 21.06.2023 № 9). Прежде всего работодателям рекомендовали «организовать иммунизацию» сотрудников против гриппа.

Кроме этого, сотрудникам отдела кадров придется:

  • измерять у работников температуру (перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям);

  • отстранять от работы сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

  • обеспечить тех лиц, которые работают с населением, средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами, при необходимости — перчатками), кожными антисептиками;

  • проводить дезинфекцию в общественных местах, общественном транспорте по вирусному режиму.

Постановление вступило в силу 7 августа.

КС запретил уменьшать размер выплат работникам, имеющим дисциплинарное взыскание

Конституционный Суд РФ постановлением от 15.06.2023 № 32-П признал часть вторую статьи 135 ТК не соответствующей Конституции РФ. Речь идет о пункте, где статья дает возможность произвольного установления на локальном уровне правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав зарплаты.

В своем постановлении КС ограничил право работодателя в вопросах невыплаты премии из-за дисциплинарных взысканий. Теперь, максимальная планка, на которую можно снизить премию в случае, если работник получил взыскание — 20%. Кроме того, КС постановил, что лишать премии можно только в конкретные сроки. По требованию КС поправки внесут и в ТК в ближайшее время.

Новые разъяснения Минтруда

Трудовой договор от имени ИП может подписать его сотрудник по доверенности

Разъяснение по вопросу заключения трудовых договоров дает Минтруд в письме от 26.06.2023 № 14-6/ООГ-4285.

Речь идет про ИП-работодателя, который по доверенности передал своему работнику права оформления и подписания трудовых договоров, а также других кадровых документов.

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются:

  • физлицом, являющимся работодателем;

  • органами управления юрлица или уполномоченными ими лицами;

  • иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с законом.

Таким образом, работодатель вправе передать часть полномочий на основании доверенности, делает вывод Минтруд.

Если сотрудник отработал меньше года, КНО ему платят по особым правилам

Минтруд в письме от 18.07.23 № 14-6/ООГ-4763 рассмотрел вопрос о выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск, когда работник увольняется, отработав менее года.

По мнению чиновников при выплате компенсации в описанной ситуации следует использовать принцип пропорциональности. Он закреплен в Правилах об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР от 30.04.1930 № 169).

И рассчитать компенсации по формуле: число дней отпуска, положенных работнику за полный год / 12 x количество полных месяцев работы количество дней использованного отпуска.

Новые разъяснения Роструда

Сотрудницу, покинувшую рабочее место из-за болезни ребенка, нельзя уволить за прогул

Работница была в командировке, когда у нее заболел ребенок. Женщина сообщила об этом руководству и самовольно уехала домой. Ей грозят увольнением за срыв командировки. Но это незаконно.

Разъяснение дает Роструд в письме от 10.07.2023 № ПГ/14032-6-1.

За совершение дисциплинарного проступка работодатель может применить дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора или увольнения.

За прогул можно уволить, но надо запросить объяснение от сотрудницы, чтобы решить вопрос уважительности причин отсутствия.

При этом в случае болезни ребенка сотрудница может оформить больничный лист.

Необходимость ухода за больным ребенком работника является уважительной причиной для отсутствия работника на рабочем месте (в месте командирования). Такой вывод содержится в письме Роструда.

В рабочее время надо работать, а не курить

В Роструд обратились за разъяснением по вопросу продолжительности перекуров в рабочее время. На сколько можно отойти с рабочего места в рабочее время, чтобы покурить?

Ответ – ни на сколько.

Работодатель не обязан предоставлять перерывы для курения или потребления никотинсодержащей продукции, однако вправе установить порядок их предоставления на локальном уровне.

При этом перекур не должен включаться в рабочее время и не должен оплачиваться.

Так что курите в свободное от работы время.

Согласно статье 108 ТК в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до 2 часов, который в рабочее время не включается.

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Клерк

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