Бухгалтеры возмущены воинским учетом / БухТуб

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👉 Клерк сделал для бухгалтеров чек-лист, напоминающий, какие именно и когда сдать отчеты в военкомат. Но бухгалтеры возмутились тем, что эти обязанности снова перекладывают на них.

Кстати, Минтруд объяснил как принять на работу сотрудника без военного билета. Сделать это можно, но потом надо о таком работнике сообщить в военкомат!

👉 Имущественные налоги ИП сейчас резервируют с сальдо ЕНС, даже если срок уплаты — 1 декабря — еще не наступил. На сальдо в этот момент могут быть суммы, которые предприниматель заплатил в счет текущих платежей, например, налога на УСН. ИП может стать должником и даже быть не в курсе. А налоговики предлагают простое решение — заплатите налоги еще раз.

Хотите провести в декабре время в хорошей компании и с пользой для работы?

Тогда вам необходимо попасть на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве.

Будут крутые спикеры, отличная развлекательная программа, подарки и неформальное общение. Обсуждаем изменения в отчетности, закрытие года, новые правила воинского учета, налоговые схемы и, конечно, проверки. Купить билет

👉 Минфин переориентирует правила бухучета. Чиновники считают, что сейчас бухучет показывает не реальное положение дел, а картину «вчерашнего дня». Новые правила позволят давать правильную оценку обязательствам и представление о результативности работы и рисках.

👉 Российский государственный социальный университет разрабатывает платформу «Мы», на которой будет формироваться социальный рейтинг россиян. Платформа будет наблюдать за вами в соцсетях и не только, собирать информацию о том, чем вы занимаетесь и оценивать потенциал. Подобная система действует в Китае, где граждане с высоким рейтингом получают различную поддержку и льготы. Реакция на новость вполне ожидаемая.

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