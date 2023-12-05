Предсказывать налоговые проверки теперь будут карты таро / БухТуб

Встречайте новый выпуск самых быстрых бухгалтерских новостей от БухТуба. Расскажем об изменениях в ЕФС-1, новых правилах по НДФЛ, проверках на дробление. А еще вас ждет классная история нашей от подписчицы.

👉 ЕФС-1 включает в себя сразу несколько отчетов-разделов. И сдавать их придется чаще, например, если сотрудник принесет больничный. С помощью ЕФС-1 нужно будет подтвердить его стаж в текущем году. Бухгалтеры говорят, что из-за этого отчета они не смогут нормально ходить в отпуск.

👉 В 2024 году нужно будет подавать ежемесячно два уведомления по НДФЛ из-за того, что отчетных периодов по налогу будет больше. Но бухгалтеры придумали хитрость — вписать аванс и зарплату в один такой период. Тогда и уведомление будет только одно — пользуйтесь лайфхаком.

👉 Перепутала и не туда отправила миллион рублей клиентка банка Тинькофф. Хотела заплатить подрядчику, а осчастливила незнакомца, который снял деньги со счета. Теперь вернуть деньги можно только через суд, как неосновательное обогащение.

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👉 У налоговиков новый тренд — проверки по НДС уходят в прошлое, тут все отлично камералится. Возьмутся за компании, которые занимаются дроблением и сделками с взаимозависимыми лицами. Например, налоговики пытаются контролировать цены по таким сделкам.

👉 На Авито появляются странные вакансии, где бухгалтерам предлагают идти работать за 50-70 рублей. Клерк гадал, что это может значить? Поминутная оплата? Платят за каждый документ? Кто-то перепутал и вместо тысяч написал рубли? А вы как считаете?

👉 Финансовые тарологи стали гостями на бизнес-встречах, к ним буквально выстраиваются очереди из желающих узнать прогноз на будущее. Между прочим, на эзотериков даже учат и эти курсы супер-популярны. Так что если решите сменить работу — вот вам идея для стартапа.