Работодатели не ценят своих бухгалтеров и предлагают им зарплату в 50 рублей

На площадках с объявлениями в интернете компании предлагают будущим сотрудникам смешные зарплаты по 50-70 рублей. Но опыт работы в бухгалтерии у соискателя должен быть от 5-10 лет.

На сервисе с объявлениями «Авито» размещают вакансии для бухгалтеров, в которых предлагают смешные зарплаты по 50-70 рублей.

При этом, в требованиях указан опыт работы от 5-10 лет, а платить обещают дважды в месяц.

Скорее всего реальный размер заработной платы будет определен по результатам собеседования, но сам факт того, что работодатели указывают низкие зарплаты в предложениях о работе, оттолкнет потенциальных соискателей.