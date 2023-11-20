Работодатели не ценят своих бухгалтеров и предлагают им зарплату в 50 рублей

На сервисе с объявлениями «Авито» размещают вакансии для бухгалтеров, в которых предлагают смешные зарплаты по 50-70 рублей.
При этом, в требованиях указан опыт работы от 5-10 лет, а платить обещают дважды в месяц.
Скорее всего реальный размер заработной платы будет определен по результатам собеседования, но сам факт того, что работодатели указывают низкие зарплаты в предложениях о работе, оттолкнет потенциальных соискателей.
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Комментарии3
klerkГлавный бухгалтер
это означает, что ЗП будет из двух частей - пушистая и в конверте, а вот о размере каждой части поговорят уже в тишине
Главный бухгалтер
а о деньгах вообще в тишине говорят! о ЛЮБЫХ !
как грицца
деньги любят тишину. А большие деньги - гробовую!
Главный бухгалтер
Ну так это уже давно принято сокращать и отбрасывать нули или слова тыщи.
И с простыми-то людьми постоянно в разговоре.... вместо тыщи люди говорят рубль, два, три....
50 рублей - это 50.000