В каких случаях работодатель может уволить сотрудника во время отпуска

Как согласовать и оформить уход работника во время отпуска, не нарушая трудовое законодательство.

Для начала нужно обозначить, что согласно ТК РФ работодатель не имеет права увольнять сотрудника по собственной инициативе без серьезных оснований. Тем более во время отпуска вне зависимости от его вида: очередной, по уходу за ребенком, дополнительный и т. д.

На самом деле ситуаций, при которых руководство может предложить специалисту покинуть организацию всего пять: По соглашению обоих участников трудового договора. По собственной инициативе работника. Из-за ликвидации компании или смерти работодателя-физлица. Отказ сотрудника от продолжения работы в новых условиях. В случае нарушения законодательства при заключении трудового договора.

Если же работник сам изъявил желание покинуть пост во время пребывания в отпуске или на больничном, то он может в этот период подать заявление об уходе. В ситуации, когда работник увольняется по своей инициативе, согласие работодателя не требуется.

Как оформить увольнение сотрудника во время отпуска

После того, как работодатель получил заявление сотрудника, он должен сформировать приказ об увольнении и передать его работнику на подпись. Договор расторгается через 14 дней после подачи заявление, отсчет срока ведется со следующего после подачи заявления дня.

При этом увольнение может произвойти как во время самого отпуска, так и сразу после его окончания или через какое-то время после — все зависит от того, на какое время выпадает двухнедельный срок. Работник и работодатель могут договориться об увольнении и в более ранний срок. Например, работник взял отпуск на 28 дней, но через 3 дня решил уволится и подал заявление, при этом попросил работодателя рассчитать его через 5 дней, работодатель пошел навстречу и уволил сотрудника в более ранний, чем две недели, срок.

В последний день срока (не важно выпадает он на отпуск или на арбочий деньсотрудника) работнику должны выдать трудовую с записью об увольнении или сведения о его трудовой деятельности, а также другие документы, копии и справки, имеющие отношение к его работе, и произвести с ним окончательный расчет.

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