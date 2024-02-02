Бухгалтеры добились справедливости — им будут оплачивать переработку / БухТуб

Зачем бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет, новые правила оплаты отгулов, сотрудникам хотят дать право на молчание - в новом выпуске БухТуб.

👉 Кашу маслом не испортишь. Руководствуясь этим принципом, бухгалтеры сдают подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) НА ВСЕХ СОТРУДНИКОВ.

Вообще-то в этот отчет должны идти только сотрудники с особенностями стажа (например те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком или работает на Крайнем Севере). Но бухгалтеры на всякий случай сдают отчет на всех. Нам денег не надо, работу давай!

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👉 Бухгалтерам-трудоголикам будут оплачивать переработки.

Раньше за работу в выходные им обещали отгулы, но обещать — не значит жениться. При увольнении эти трудодни просто сгорали. Теперь эта порочная практика прекратится.

Сотрудники бухгалтерии дошли до Конституционного суда и теперь готовятся поправки в Трудовой кодекс. При увольнении компания оплатит сотруднику все неиспользованные отгулы.

👉 Информация о компаниях и ИП, которые сотрудничают более чем с десятком самозанятых и платят им вознаграждение от 50 тысяч рублей, налоговики передадут в специальные межведомственные комиссиипо противодействию нелегальной занятости. Это норма нового закона о занятости.

Кому еще нужно напрячься:

тем, у кого более 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ;

и тем, кого ФНС подозревает в подмене трудовых договоров на ГПХ.

👉 «Даешь реестров больше и разных!» – комментируют наши читатели новость о введении нового единого реестра объектов статистического наблюдения.

Юрлица будут передавать туда сведения о своих обособках, а ИП – сведения о деятельности не по месту прописки. Кроме того, компании будут передавать в этот реестр сведения о должностных лицах, которым директор поручил сдавать статотчеты.

👉 Работа — не волк, в лес не убежит.

После окончания рабочего дня все задания руководства можно будет игнорировать. На звонки и письма — не отвечать.

Сейчас работодатели могут и звонить после окончания работы и давать задачи за несколько минут до завершения трудового дня. Не отвечаешь, не выполняешь — вот тебе выговор.

Эксперт университета при правительстве предлагает запретить напрягать работников и дать им спокойно отдохнуть, а задачи выполнять только в рабочее время.

👉 Налоговики два раза зарезервировали страховые взносы за декабрь тем, кто в декабре по рекомендации самой же ФНС сдал уведомление на взносы с кодом 34/03.

Вообще-то уведомление на взносы за декабрь не нужно, но чтобы зафиксировать факт их уплаты, бухгалтеры его сдали.

В итоге деньги ушли в резерв и по уведомлению, и по отчету РСВ за год. Надежда только на то, что 29 января все встанет на свои места и резерв расформируется для погашения других налогов.