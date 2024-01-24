Сотрудникам предложили дать право на молчание после окончания рабочего дня

Если работник не отвечает на письма или сообщения после завершения рабочего дня, то к нему не нужно применять дисциплинарные взыскания.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предложит предоставить сотрудникам право на молчание. Они смогут не отвечать на письма, просьбы или сообщения от руководителей после окончания рабочего дня. Об этом пишет «RG.RU».

Если руководители не получают отчета по таким поручениям сегодня, они считают это нарушением трудовой дисциплины, делают выговор, применяют дисциплинарные взыскания. Этот вопрос необходимо урегулировать, — сказал Александр Сафонов.

Сейчас работодатели могут не только звонить сотрудникам после окончания работы, но и давать задания за несколько минут до завершения трудового дня.

Эксперт предлагает запретить начальству давать новые задания за час до окончания рабочего времени, если результат руководителю нужен в этот же день.

За рубежом у сотрудников уже есть право не отвечать на просьбы руководителей вне работы. Подобное право на молчание следует предоставить и российским работникам.