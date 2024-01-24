Сотрудникам предложили дать право на молчание после окончания рабочего дня

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предложит предоставить сотрудникам право на молчание. Они смогут не отвечать на письма, просьбы или сообщения от руководителей после окончания рабочего дня. Об этом пишет «RG.RU».
Если руководители не получают отчета по таким поручениям сегодня, они считают это нарушением трудовой дисциплины, делают выговор, применяют дисциплинарные взыскания. Этот вопрос необходимо урегулировать, — сказал Александр Сафонов.
Сейчас работодатели могут не только звонить сотрудникам после окончания работы, но и давать задания за несколько минут до завершения трудового дня.
Эксперт предлагает запретить начальству давать новые задания за час до окончания рабочего времени, если результат руководителю нужен в этот же день.
За рубежом у сотрудников уже есть право не отвечать на просьбы руководителей вне работы. Подобное право на молчание следует предоставить и российским работникам.
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А как например действовать в отношении администрации города, которая требует прислать им срочно отчёт до 16 часов 24 января 2024г., а срок сдачи этого отчёта в РосСтат только 14 февраля 2024г. наспутает.
Я так и говорю: срок сдачи через месяц, идите лесом. Письма просто игнорирую.
Больше напрягает, когда администрация города присылает в пятницу в обед какой-нибудь запрос, на который срок ответа только до конца этого же рабочего дня, причём информация нужна за большой период и со странными параметрами выборки.