Все необходимые для работы бухгалтером по зарплате навыки в новом курсе «Клерка» — «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»

Освойте главные инструменты бухгалтера по зарплате — научитесь рассчитывать зарплату, пособия и страховые взносы, уплачивать налоги, сотрудничать с иностранными работниками и самозанятыми с учетом правил 2024 года.

Чтобы стать успешным бухгалтером по зарплате нужно иметь хорошие базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений в законодательстве.

Освойте необходимые для бухгалтера по зарплате инструменты, а также разберитесь в деталях нововведений, чтобы работать без штрафов и претензий от налоговой на новом онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Учиться можно без диплома бухгалтера. Вам не нужно ждать старта нового потока, сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете изучать курс в комфортном для вас темпе.

Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

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О чем курс

Курс мы составили совместно с опытными преподавателями «Клерка», кандидатами экономических наук, экспертами по трудовым отношениям и расчетам с работниками, которые выбирали темы и задания, опираясь на реальные рабочие задачи бухгалтера по зарплате.

В программе курса 80 видеоуроков, текстовые материалы и конспекты лекций со скринами и подробными инструкциями, которые пригодятся вам в работе. Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 10 занятий по ведению учета операций в 1С:ЗУП, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Как проходит обучение

Вы научитесь

Рассчитывать зарплату, отпускные, больничные пособия

Составлять трудовые договоры и ГПХ

Экономить зарплатные налоги законно

Предотвращать проблемы с налоговой

После обучения вы получите

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

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