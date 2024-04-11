Все необходимые для работы бухгалтером по зарплате навыки в новом курсе «Клерка» — «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»

Чтобы стать успешным бухгалтером по зарплате нужно иметь хорошие базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений в законодательстве.
Освойте необходимые для бухгалтера по зарплате инструменты, а также разберитесь в деталях нововведений, чтобы работать без штрафов и претензий от налоговой на новом онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».
Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.
Учиться можно без диплома бухгалтера. Вам не нужно ждать старта нового потока, сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете изучать курс в комфортном для вас темпе.
Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему.
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О чем курс
Курс мы составили совместно с опытными преподавателями «Клерка», кандидатами экономических наук, экспертами по трудовым отношениям и расчетам с работниками, которые выбирали темы и задания, опираясь на реальные рабочие задачи бухгалтера по зарплате.
В программе курса 80 видеоуроков, текстовые материалы и конспекты лекций со скринами и подробными инструкциями, которые пригодятся вам в работе.
Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 10 занятий по ведению учета операций в 1С:ЗУП, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Как проходит обучение
Вы научитесь
Рассчитывать зарплату, отпускные, больничные пособия
Составлять трудовые договоры и ГПХ
Экономить зарплатные налоги законно
Предотвращать проблемы с налоговой
После обучения вы получите
Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо
18 990 рублей!
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