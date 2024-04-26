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Клерк
Кадровый учет

Как оплачивается работа и отдых в майские праздники и дни между ними

В российском производственном календаре май — самый неоднозначный месяц. Вроде праздников много, но вот возвращение на работу на эти 2-3 дня между выходными… Большинство сотрудников хитрят — берут отгул, оформляют заранее отпуск, кто-то уходит на больничный, а кадровику разбирайся с этой чехардой.
Как оплачивается работа и отдых в майские праздники и дни между ними
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В начале мая будет две череды праздничных дней, между которыми – рабочие. Кто-то в эти несколько дней будет работать, кто-то оформит отгул или отпуск, чтобы отдых получился непрерывным. Разбираемся, кого можно привлечь к работе в праздничные дни, кому положена двойная оплата и как посчитать сумму больничного или премии.

Начнем по порядку с дат:

Выходные продлятся с 28.04 по 01.05, и потом с 09.05 по 12.05. Между ними будет 5 рабочих дней: 02.05 и 03.05, а потом с 06.05 по 08.05.

Производственный календарь 2024

Кто работает в праздники

Отдыхать будут не все россияне. Майские каникулы не повлияют на работу экстренных служб и организаций с непрерывным производством, в свою смену выйдут сотрудники, которые трудятся по сменному графику, а также специалисты, у которых работа в выходной день допускается по трудовому договору. 

В перечисленных случаях сотрудники обязаны явиться на службу, других работников тоже можно привлечь в выходной день, но для этого должно быть распоряжение руководства и письменное согласие самого сотрудника.

Каких специалистов можно вызвать на работу по уважительной причине

Чтобы сотрудник вышел на работу в свой выходной день, руководитель должен подготовить специальный приказ с обоснованием, а также получить в ответ письменное согласие работника. 

В приказе должны быть прописаны:

  • веская причина, обоснование для выхода на работу,

  • перечень задач, которые необходимо решить,

  • продолжительность рабочего дня в выходной.

Для вызова на работу ряда специалистов необходимо подписать еще один документ — уведомление о возможности отказа от работы в выходные дни.

Такой документ нужно предоставить на подпись:

  • одинокими родителями или опекунами детей до 14 лет,

  • матерями детей до трех лет,

  • родителями детей с инвалидностью,

  • сотрудниками, которые ухаживают за больными членами семьи по заключению врачей,

  • родителями малолетних детей, если второй родитель работает вахтовым методом,

  • сотрудниками с тремя и более несовершеннолетними детьми, если младшему нет 14 лет.

Каких сотрудников можно привлечь без получения письменного согласия

Вызвать работника в выходной день можно только по веской причине, если эта причина является опасной или экстренной, то ждать подписания соглашения не надо. 

На работу могут вызвать специалиста:

  • для предотвращения последствий аварий на производстве, катастроф и несчастных случаев,

  • для устранения угрозы материального ущерба имуществу организации,

  • для предотвращения или ликвидации последствий ЧП.

Однако для привлечения к работе беременных, несовершеннолетних и др. все равно нужно согласие.

Как оплачиваются майские праздники и рабочие дни между ними

Если сотрудник будет работать в установленные рабочие дни 02.05 и 03.05 и с 06.05 по 08.05, то их оплатят как обычно – из оклада.

Если сотрудник по согласованию с работодателем в эти дни возьмет отгулы – дни отдыха за работу ранее в выходные, то такие дни будут оплачены в одинарном размере.

По ТК день отдыха за работу в выходной – не оплачивается. Но это не значит, что за месяц сотрудник получит зарплату меньше, чем обычно. В норму рабочего времени отгулы не включают. То есть сотрудник должен получить полный оклад, хотя отработал на несколько дней меньше.

Причем, если в выходной человек работал только 3 часа, отгул ему дают на полный день.

Еще можно взять дни с 02.05 по 03.05 и с 06.05 по 08.05 — без сохранения зарплаты по согласованию с работодателем. В этом случае оплаты за эти дни не будет.

По согласованию с работодателем можно оформить отпуск на эти дни. Тогда оплата будет по среднему заработку.

Если же оформить отпуск с 01.05 по 12.05, то оплачиваемых дней отпуска в этот период будет 10, потому что 01.05 и 09.05 в дни отпуска не включаются.

Начисления за больничный проходят, как обычно. Первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, остальные — СФР, в этом случае не играет роль какие это были дни — рабочие, выходные или праздничные.

Если на праздники работника отправили в командировку, то ему положены двойные выплаты.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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