При каком сроке владения недвижимость можно продать без НДФЛ в 2024 году: таблица на все ситуации + примеры и пояснения

Разъяснение на этот счет дает Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-04-05/6213.
Если речь идет о недвижимости, то в общем случае минимальный срок владения – 5 лет. Но в ряде случаев он меньше.
Смотрите в нашей таблице разные сроки в разных ситуациях.
Ситуация
Срок владения
Общий случай при продаже недвижимости
5 лет
Общий случай при продаже недвижимости в некоторых регионах, где приняты законы о снижении срока
менее 5 лет
Единственное жилье (при соблюдении ряда условий)
3 года
Наследство
3 года
Дарение от родственника
3 года
Приватизация
3 года
Рента
3 года
Семья с 2 детьми (при соблюдении ряда условий)
0
Что касается точки отсчета срока владения, то в общем случае она идет от даты регистрации в Росреестре. Но для некоторых ситуаций есть свои нюансы.
Например, при наследстве отсчет идет от даты смерти наследодателя, при долевом строительстве – от даты расчета с застройщиком, при перепланировке – от даты регистрации разделенной или объединенной квартиры.
Имейте в виду, что норма про минимальный срок владения не применяется, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельность.
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Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход.
В некоторых случаях имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения, в некоторых – через 3 года, когда-то – вообще в любое время.
В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.
Для семей с двумя детьми минимальный срок владения = 0. Можно купить и сразу продать жилье и НДФЛ не будет. Но для этого должны соблюдаться определенные условия.
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