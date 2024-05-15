При каком сроке владения недвижимость можно продать без НДФЛ в 2024 году: таблица на все ситуации + примеры и пояснения

В общем случае с дохода от продажи недвижимости надо платить НДФЛ и сдавать декларацию 3-НДФЛ. Но если срок владения – больше минимального, то налога не будет и декларировать доход не надо.

Разъяснение на этот счет дает Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-04-05/6213.

Если речь идет о недвижимости, то в общем случае минимальный срок владения – 5 лет. Но в ряде случаев он меньше.

Смотрите в нашей таблице разные сроки в разных ситуациях.

Ситуация Срок владения Общий случай при продаже недвижимости 5 лет Общий случай при продаже недвижимости в некоторых регионах, где приняты законы о снижении срока менее 5 лет Единственное жилье (при соблюдении ряда условий) 3 года Наследство 3 года Дарение от родственника 3 года Приватизация 3 года Рента 3 года Семья с 2 детьми (при соблюдении ряда условий) 0

Что касается точки отсчета срока владения, то в общем случае она идет от даты регистрации в Росреестре. Но для некоторых ситуаций есть свои нюансы.

Например, при наследстве отсчет идет от даты смерти наследодателя, при долевом строительстве – от даты расчета с застройщиком, при перепланировке – от даты регистрации разделенной или объединенной квартиры.

Имейте в виду, что норма про минимальный срок владения не применяется, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельность.

Эксперты «Клерка» подготовили материалы-разборы про продажу недвижимости:

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход.

В некоторых случаях имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения, в некоторых – через 3 года, когда-то – вообще в любое время.

В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

Для семей с двумя детьми минимальный срок владения = 0. Можно купить и сразу продать жилье и НДФЛ не будет. Но для этого должны соблюдаться определенные условия.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс.

Каждый день для подписчиков выходит два новых разбора: один только в текстовом формате, другой в формате 2-3-х минутного видео + конспект.

Подписчик может заказать главному редактору «Клерка» вот здесь (просто нажмите кнопку «Ответить» и оставьте комментарий с запросом). Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки.