₽ Заказать рекламу
Клерк
НДФЛ

При каком сроке владения недвижимость можно продать без НДФЛ в 2024 году: таблица на все ситуации + примеры и пояснения

В общем случае с дохода от продажи недвижимости надо платить НДФЛ и сдавать декларацию 3-НДФЛ. Но если срок владения – больше минимального, то налога не будет и декларировать доход не надо.
При каком сроке владения недвижимость можно продать без НДФЛ в 2024 году: таблица на все ситуации + примеры и пояснения

Разъяснение на этот счет дает Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-04-05/6213.

Если речь идет о недвижимости, то в общем случае минимальный срок владения – 5 лет. Но в ряде случаев он меньше.

Смотрите в нашей таблице разные сроки в разных ситуациях.

Ситуация

Срок владения

Общий случай при продаже недвижимости

5 лет

Общий случай при продаже недвижимости в некоторых регионах, где приняты законы о снижении срока

менее 5 лет

Единственное жилье (при соблюдении ряда условий)

3 года

Наследство

3 года

Дарение от родственника

3 года

Приватизация

3 года

Рента

3 года

Семья с 2 детьми (при соблюдении ряда условий)

0

Что касается точки отсчета срока владения, то в общем случае она идет от даты регистрации в Росреестре. Но для некоторых ситуаций есть свои нюансы.

Например, при наследстве отсчет идет от даты смерти наследодателя, при долевом строительстве – от даты расчета с застройщиком, при перепланировке – от даты регистрации разделенной или объединенной квартиры.

Имейте в виду, что норма про минимальный срок владения не применяется, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельность.

Эксперты «Клерка» подготовили материалы-разборы про продажу недвижимости:

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход.

Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций

В некоторых случаях имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения, в некоторых – через 3 года, когда-то – вообще в любое время.

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина

Для семей с двумя детьми минимальный срок владения = 0. Можно купить и сразу продать жилье и НДФЛ не будет. Но для этого должны соблюдаться определенные условия.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс.

Каждый день для подписчиков выходит два новых разбора: один только в текстовом формате, другой в формате 2-3-х минутного видео + конспект.

Подписчик может заказать главному редактору «Клерка» вот здесь (просто нажмите кнопку «Ответить» и оставьте комментарий с запросом). Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки.

Начать дискуссию

НДФЛ

С 2024 года надбавка вахтовикам по-новому облагается НДФЛ и взносами

Сотрудникам-вахтовикам взамен суточных выплачивают надбавку за вахтовый метод работы. Ее размер устанавливают в колдоговоре.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Увольнение

Цифра дня. Про увольнение

Каждый второй россиянин готов уволиться из-за токсичного руководителя.

Цифра дня. Про увольнение
Коллекторы

Иностранным коллекторам могут запретить работать в России

Чтобы иностранные компании не выводили полученные долги россиян за границу и не работали с личными данными населения, Госдума хочет запретить таким коллекторам работать в стране.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
ВЭД

Как правильно вести учет ВЭД в 2024 году

Бухгалтер, который специализируется на сопровождении внешнеэкономических сделок, должен разбираться в таможенном регулировании, знать валютное законодательство, в том числе ориентироваться на порядок налогообложения в странах, с которыми ведет сотрудничество.

Банки

Сбер не соблюдает новые правила ЦБ. Клиенты могут перевести себе только 2 млн рублей в сутки

Центробанк заявил, что по СБП размер одной операции не может превышать 1 млн рублей. При этом нельзя ограничивать число бесплатных переводов в сутки. Сбербанк не снял эти ограничения.

7
Такском
Первичные документы

Порядок заполнения электронного путевого листа

Путевые листы необходимы для учета и контроля работы водителя и транспортного средства. С 1 марта 2023 года их можно заполнять в электронном виде. Рассказываем о заполнении электронных путевых листов.

Порядок заполнения электронного путевого листа

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
НДФЛ

При каком сроке владения недвижимость можно продать без НДФЛ в 2024 году: таблица на все ситуации + примеры и пояснения

В общем случае с дохода от продажи недвижимости надо платить НДФЛ и сдавать декларацию 3-НДФЛ. Но если срок владения – больше минимального, то налога не будет и декларировать доход не надо.

Иллюстрация: freepik/freepik
Моё дело
Отчетность в СФР

Приняли на работу нового сотрудника: как оформить ЕФС-1 в 2024 году, пример

По каждому принятому сотруднику нужно отчитаться в СФР — заполнить подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Даём пошаговую инструкцию для отчётов 2024 года.

Приняли на работу нового сотрудника: как оформить ЕФС-1 в 2024 году, пример
Защита персональных данных

📢 Бухгалтера могут уволить за разглашение зарплат персонала. Если было оформлено обязательство о неразглашении персданных, уточняет эксперт

Кто в компании обрабатывает персональные данные сотрудников, тот и несет ответственность за их разглашение.

5
Инвестиции

Ценные бумаги переехавших в РФ компаний будут заблокированы

Если активы экономически значимых компаний, которые решили работать в российской юрисдикции, были заблокированы, то они таковыми и останутся после переезда в РФ.

Банки

Банкам запретили беспокоить наследников застрахованного должника

Кредитные организации должны самостоятельно получать страховое возмещение по кредиту, а не тревожить родственников умершего должника.

1
ФСБУ

Как правильно заполнять баланс по новому ФСБУ 4/2023

Бухгалтерскую отчетность за 2025 год нужно вести по новому ФСБУ 4/2023. В нем изменились бланки бухотчетов и правила их заполнения.

3

Разборы законов

1 276
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Малый и средний бизнес в новых регионах получит поддержку на 3,7 млрд рублей

Выделенные средства пойдут на развитие центров «Мой бизнес», а также на финансирование организаций, который выдают бизнесу льготные кредиты.

Бесплатно с Защита персональных данных

Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году

В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций. 

Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году
НДС

Минфин: есть ли пониженный НДС на замороженные булочки

Продовольственные товары облагаются НДС по пониженной ставке 10%, если они включены в перечень. В частности, там есть хлебобулочные изделия.

3
Расходы по налогу на прибыль

Товары, приобретенные на УСН, можно взять в расходы на ОСНО после их продажи

Если компания купила товар будучи на УСН, а потом перешла на ОСНО и продала этот товар, то в расходы он пойдет в момент продажи.

Налоги, взносы, пошлины

Оренбургские предприниматели получат отсрочку по налогам

Бизнесу, который пострадал от паводков в Оренбурге, дадут отсрочку по уплате налогов и взносов на 12 месяцев.

1
Первая Экспертная Бухгалтерия
Воинский учет

10 вопросов к подрядчику по воинскому учету

Ведение воинского учета включает множество нюансов, которые нужно учитывать, и при этом цена ошибки — штрафы до 500 000 рублей. Работу можно делегировать, но как не ошибиться при выборе подрядчика? Собрали 10 вопросов, которые стоит задать перед началом сотрудничества со специалистами на аутсорсе. 

10 вопросов к подрядчику по воинскому учету

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Lexintel
Миграционный учет

Срок пребывания иностранного гражданина в России без визы: правило «90 из 180»

Иностранные граждане, въезжающие в Россию из государств, с которыми установлен безвизовый режим, могут находиться в стране не более трех месяцев в течение полугода. Чтобы официально пребывать в России без учета данного ограничения, необходимо иметь основания и соответствующие разрешительные документы.

Срок пребывания иностранного гражданина в России без визы: правило «90 из 180»

Интересные материалы

Маркетплейсы

Введение Озон сервисного сбора затронуло абсолютное большинство владельцев ПВЗ

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) проанализировала данные по сервисному сбору ПВЗ Озон за апрель 2024 года.

1