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Кадровый учет

Печать в трудовом договоре не нужна, вкладыш в ТК можно не вшивать, пять вопросов по штатному расписанию: важные новости для кадровика

Собрали важные для кадровика пояснения Минтруда и Роструда в одном обзоре.
Печать в трудовом договоре не нужна, вкладыш в ТК можно не вшивать, пять вопросов по штатному расписанию: важные новости для кадровика

В трудовом договоре не нужна печать

В ТК прописан перечень обязательных реквизитов, которые должны быть в трудовом договоре. Печать организации в этот перечень не входит.

По статье 57 ТК в трудовом договоре с организацией обязательно должны быть такие реквизиты:

  • ФИО работника и наименование работодателя;

  • сведения о документах, удостоверяющих личность работника;

  • ИНН работодателя;

  • сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен такими полномочиями;

  • место и дата заключения трудового договора.

Трудовое законодательство не обязывает скреплять трудовой договор печатью, разъясняет Роструд.

Вместе с тем можно и поставить печать, это не запрещено.

Вкладыш не обязательно именно пришивать к трудовой книжке

Вкладыш недействителен без трудовой книжки. Но сшивать эти два документа не обязательно.

Правила ведения бумажных трудовых книжек утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

По нему вкладыш дополняет трудовую книжку. Он может быть как вшит, так и другим способом дополнен в трудовую книжку, поясняет Роструд.

Ранее Роструд рекомендовал вшить вкладыш при помощи иголки и плотной нитки в конец трудовой книжки, так как это сохраняет единство всех записей.

Напомним, в старых правилах — по постановлению правительства от 16.04.2003 № 225 — вкладыш должен был именно вшиваться в трудовую книжку. Сейчас норму про шитье убрали.

Роструд дал разъяснения по заполнению штатного расписания Т-3

Установлены ли в законодательстве обязательные требования к штатному расписанию?

Требования к штатному расписанию законом не установлены.

Какую форму ШР использовать?

Работодатель может использовать унифицированную форму Т-3, но это его право, а не обязанность. 

Что указывают в ШР?

В штатном расписании указывается не количество человек, а количество штатных единиц. Поэтому количество принятых работников может не совпадать с количеством штатных единиц. 

Можно ли принять на одну должность «бухгалтер» двух человек, каждого на 0,5 ставки? 

Два работника занять по 0,5 ставки каждый не смогут, поскольку если один работник принят на 0,5 ставки, то должность по штатному расписанию считается заполненной. Поэтому если требуется принять еще одного работника, то надо внести изменение в штатное расписание.

Что значит — должность по штатному расписанию «считается заполненной»?

Заполнение должности означает, что на нее нельзя принять еще одного работника.

Кстати, недавно московская ГИТ поясняла, что в ТК нет запрета в приеме на одну штатную единицу 2-х и более работников на условиях неполного рабочего времени.

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