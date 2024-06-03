Как оформить перенос отпуска работника в 2024 году

График отпусков составляется на год вперед, и сотрудники должны уходить на отдых в согласованное время. Однако есть ряд оснований, когда перенос отпуска происходит по инициативе работника или работодателя. Бухгалтер в таком случае должен подготовить приказ и по всем правилам отправить сотрудника в отпуск.

Для правомерного переноса отпуска ТК РФ предусматривает несколько случаев:

Работник не получил отпускные в положенный срок, то есть не позднее, чем за три календарных дня до выхода.

Сотрудник получил уведомление об уходе в отпуск меньше чем за две недели.

Во время отпуска работник болел.

Если у сотрудника три и более детей младше 18 лет, то он может взять отпуск в любое время по желанию. Такая привилегия действует до тех пор, пока младший ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

В отпуске сотрудник исполнял государственные обязанности, которые официально освобождают от работы, например, проходил военные сборы.

Работодатель может попросить сотрудника перенести отпуск, так как его отлучка в данное время негативно скажется на работе организации.

По инициативе работодателя сотрудник был вызван из отпуска.

Существуют также другие, более редкие случаи, например, когда беременная сотрудница хочет сдвинуть ежегодный оплачиваемый отпуск вплотную с уходом в декрет.

Во внутренних нормативных актах работодатель имеет право закрепить и иные случаи, допускающие перенос отпуска.

Однако есть ряд ограничений, которые важно учитывать, если вы планируете перенести отпуск.

На следующий год нельзя переносить отпуск сотрудникам, которые работают на вредном производстве, несовершеннолетним, а также тем специалистам, которые не ходили в отпуск последние два года. Отпуск, который был перенесен по инициативе работодателя, сотрудник должен потратить не позднее 12 месяцев по окончании года, за который он предоставлен.

Какие документы необходимы для оформления переноса отпуска

В том случае если отпуск переносится по вине работодателя — не выплачены отпускные заранее, сотрудник не был предупрежден за две недели до выхода — необходимо согласовать с сотрудником, на какие даты он хочет перенести отпуск и закрепить соглашение в письменном виде.

Если сотрудника вызывают из отпуска, нужно также, чтобы он подписал согласие на отзыв и потом договориться о том, когда недогулянный отпуск будет использован.

Как оформить перенос отпуска из-за оплошности работодателя

Если работодатель не выплатил в срок отпускные или не уведомил сотрудника за две недели до выхода в отпуск, то сотрудник может либо все-таки пойти в отпуск, несмотря на помехи, либо перенести его. Во втором случае работодатель должен назначить другие даты.

Бухгалтеру необходимо получить письменное заявление работника о том, что он согласен на перенос отпуска, подготовить новый приказ и внести изменения в график отпусков.

Как оформить перенос отпуска из-за больничного

В случае если во время отпуска сотрудник находился на больничном, то отпуск будет продлен на дни болезни. Но дни, которые совпали с болезнью, можно перенести на другое время, согласованное с сотрудником.

Однако такой принцип работает не во всех случаях. Правило не распространяется на сотрудника, если больничный лист был выдан по заболеванию ребенка, а не самого сотрудника.

Документальным основанием для переноса будет заявление сотрудника, а также его больничный лист.

Затем издается приказа о переносе отпуска, а в случае, когда это время полностью пересекается с больничным, то приказ, отменяющий, составленный ранее приказ об отпуске. Также нужно будет внести изменения в график отпусков сотрудников.

Как оформить перенос отпуска на основании семейных обстоятельств

Работодатель должен перенести отпуск сотрудника, если у того возникли проблемы, только тогда: когда это предусмотрено локальным нормативным актом для работников, которые имеют право на «гибкий» график отдыха.

При любых других обстоятельствах переносить отпуск или нет решает сам работодатель на свое усмотрение.

Если работник все-таки переносит отпуск, то он должен написать заявление и, по возможности, прикрепить документы, которые подтвердят обоснованность переноса. Затем издается приказ, после чего бухгалтеру необходимо внести изменения в график отпусков сотрудников.

Как оформить перенос отпуска с целью объединения с декретом

Работодатель должен предоставить сотруднице ее положенный ежегодный отпуск перед декретом (в случае, если остались дни от отпуска). Правило действует даже в том случае, когда сотрудница отработала менее шести месяцев.

Работница должна написать заявление о своем желании перенести отпуск, а также предоставить справку о беременности из консультации. После этого издается приказ о переносе отпуска, и бухгалтер вносит изменения в график отпусков сотрудников.

Как оформить перенос отпуска по инициативе работодателя

В случае производственной необходимости работодатель имеет право перенести ежегодный отпуск сотрудника, но только при его согласии. Оформить перенос в таком случае надо в три шага:

Отправить сотруднику уведомление о переносе отпуска или вызове его из текущего. Получить письменное согласие от работника. Издать приказ о переносе отпуска.

Как отразить перенос отпуска в графике отпусков

Когда новые даты отпуска будут согласованы, их нужно внести в график отпусков укажите реквизиты приказа о переносе или об отмене отпуска и затем актуальную дату начала следующего отпуска.

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