Топ-4 трудностей с отпусками: с чем столкнулись бухгалтеры в 2024 году

Собрали ответы Роструда на частые вопросы об отпусках без сохранения зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск.

Мы выбрали интересные вопросы бухгалтеров и кадровиков, ответы на которые пригодятся вам точно пригодятся, ведь иногда ситуации, в которые ставят сотрудники бухгалтерию и кадры, довольно нестандартные.

Отпуск без сохранения зарплаты

1. Работник просит предоставить отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов в день. Ссылаясь на то, что в ТК запрет на подобное не прописан. Возможно ли подобное предоставление административного отпуска?

Ответ Роструда: Да, возможно. Согласно ч. 1 ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

2. Если отпуск без сохранения заработка выпадает на праздничный день, он включается в этот отпуск или нет?

Ответ Роструда: Включается. Нерабочие праздничные дни не включаются только в ежегодный оплачиваемый отпуск. Согласно ч. 1 ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Компенсация за неотгуленный отпуск

1. Если работодатель выплатил отпускные, но в отпуск не пустил, имеет ли сотрудник право требовать компенсацию за неотгуленный отпуск? В том случае, если отпускные были засчитаны как заработная плата?

Ответ Роструда: Нет, в данном случае работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск в другой период. Выплата денежной компенсации возможна только в случаях, если продолжительность отпуска превышает 28 дней или при увольнении.

2. Можно ли не выплачивать сотруднику отпускные, а в это время начислять заработную плату так, как будто сотрудник в это время работает?

Ответ Роструда: Нет. Отпуск должен оплачиваться в размере среднего заработка не позднее, чем за три дня до его начала. Согласно ст. 114 ТК работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. В соответствии со ст. 136 ТК заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК).

Все нюансы расчета и уплаты отпускных разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Вы научитесь рассчитывать зарплату, премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать с дистанционными сотрудниками, СМЗ и ИП.

Всего в программе 84 видеоурока, 10 тестов для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов. Вас также ждет большой практикум по работе в 1С:ЗУП.

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В программе курса вас ждут записи лекций, а также онлайн-встречи, на которых вы вместе с преподавателем будете работать над итоговым проектом.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком. Отточите практические навыки на реальных рабочих задачах специалиста по зарплате. Получите обратную связь от преподавателя и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз. Если какие-то задания вам даются сложно, то наш куратор всегда поможет вам разобраться в теме, чтобы вы не задерживались на одном тесте надолго.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Старт нового потока — 1 июня, присоединиться можно до 3 июня. Успейте записаться!

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