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Отпуска

Чтобы отправить сотрудника в отпуск, нужен график, уведомление и приказ: таблица с перечнем документов

Лето – традиционно пора отпусков. В общем случае в отпуск сотрудники должны ходить по графику, который на текущий год утверждают в конце прошлого года. Но если работодатель не против, можно дать отпуск и вне графика.
Чтобы отправить сотрудника в отпуск, нужен график, уведомление и приказ: таблица с перечнем документов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы его оформить, в первую очередь нужно заявление сотрудника. При этом в ТК нет нормы, регламентирующей нюансы заявления. Поэтому его составляют в произвольной форме

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 16.05.2024 № 14-6/ООГ-3001.

Если отпуск – по графику, то за 2 недели до его начала сотрудника надо уведомить.

Роструд считает, что уведомление нужно и для отпуска вне графика – чтобы сотрудник знал, что его согласовали.

Уведомление о начале отпуска можно составить на отдельном бланке (в произвольной форме). Но, как правило, для этой цели используют приказ об отпуске, который составляют за 2 недели. То есть, этот документ одновременно играет роль и приказа, и уведомления.

Смотрите в нашей таблице, какими документами оформляется отпуск.

Документ

Форма

Когда оформить

График отпусков

Т-7

За 2 недели до начала года

Заявление

Произвольная форма

За 3 дня до отпуска

Уведомление

Произвольная форма

За 14 дней до отпуска

Приказ

Т-6

За 3 дня до отпуска

или

За 14 дней до отпуска, если приказ = уведомление

Записка-расчет

Т-60

За 3 дня до отпуска

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы, которые касаются отпусков:

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