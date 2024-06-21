Чтобы отправить сотрудника в отпуск, нужен график, уведомление и приказ: таблица с перечнем документов

Чтобы его оформить, в первую очередь нужно заявление сотрудника. При этом в ТК нет нормы, регламентирующей нюансы заявления. Поэтому его составляют в произвольной форме
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 16.05.2024 № 14-6/ООГ-3001.
Если отпуск – по графику, то за 2 недели до его начала сотрудника надо уведомить.
Роструд считает, что уведомление нужно и для отпуска вне графика – чтобы сотрудник знал, что его согласовали.
Уведомление о начале отпуска можно составить на отдельном бланке (в произвольной форме). Но, как правило, для этой цели используют приказ об отпуске, который составляют за 2 недели. То есть, этот документ одновременно играет роль и приказа, и уведомления.
Смотрите в нашей таблице, какими документами оформляется отпуск.
Документ
Форма
Когда оформить
График отпусков
Т-7
За 2 недели до начала года
Заявление
Произвольная форма
За 3 дня до отпуска
Уведомление
Произвольная форма
За 14 дней до отпуска
Приказ
Т-6
За 3 дня до отпуска
или
За 14 дней до отпуска, если приказ = уведомление
Записка-расчет
Т-60
За 3 дня до отпуска
Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы, которые касаются отпусков:
Сначала оформляют график отпусков, потом уведомляют о скором начале отпуска, издают приказ и делают расчет отпускных.
Отпуск без содержания не включается в стаж, дающий право на ежегодный отпуск и исключается из расчетного периода.
Одна из частей отпуска должна быть минимум 14 календарных дней. Оставшиеся 14 дней можно использовать как угодно, если работник и работодатель договорились.
До тех пор, пока не будет выяснена причина опоздания из отпуска, надо фиксировать отсутствие и отмечать время неявки – составлять акты, делать отметки в табеле учета рабочего времени.
Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете
Когда складывается такая ситуация, что требуется трудиться и за себя, и «за того парня», то логично оформить совмещение. Но также возможен временный перевод и совместительство.
Если глава фирмы не желает никому передоверять управление, то и не надо. Он имеет полное право работать в отпуске. Вместе с тем гендир вправе назначить временного ИО вместо себя.
Удержать деньги за лишний отпуск можно лишь при увольнении по соглашению сторон или по собственному желанию, и то не более 20%.
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