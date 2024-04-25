Нужно ли уведомлять сотрудников о начале отпуска, если он вне графика

По общему правилу в отпуск работники ходят по графику, а за 2 недели до его начала работодатель уведомляет об этом. Уведомлять надо и в том случае, если сам сотрудник попросил отпуск вне графика.

Такое разъяснение дает Роструд.

Очередной отпуск должен быть предоставлен в соответствии с графиком отпусков с учетом внесенных в него изменений.

О начале отпуска по графику работодатель обязан уведомить работника за 2 недели.

Если до начала отпуска меньше 2-х недель, то все равно надо уведомить работника о времени его начала, чтобы он знал о согласованном отпуске.

Отметим, что можно составить уведомление в произвольной форме или использовать для этой цели приказ об отпуске Т-6.

Если приказ издать за 2 недели до начала отпуска, он одновременно будет выполнять роль уведомления.

Какими документами оформляют отпуск, мы разбирали здесь.

А как у вас организован процесс оповещения сотрудников о предстоящем отпуске? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Как вы оформляете уведомления об отпуске? Делаем уведомление на отдельном бланке Просто издаем приказ за 2 недели до отпуска Никак. Приказ издаем за несколько дней до отпуска. Никаких уведомлений не оформляем Проголосовали 5 человек

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