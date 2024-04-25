Нужно ли уведомлять сотрудников о начале отпуска, если он вне графика

Такое разъяснение дает Роструд.
Очередной отпуск должен быть предоставлен в соответствии с графиком отпусков с учетом внесенных в него изменений.
О начале отпуска по графику работодатель обязан уведомить работника за 2 недели.
Если до начала отпуска меньше 2-х недель, то все равно надо уведомить работника о времени его начала, чтобы он знал о согласованном отпуске.
Отметим, что можно составить уведомление в произвольной форме или использовать для этой цели приказ об отпуске Т-6.
Если приказ издать за 2 недели до начала отпуска, он одновременно будет выполнять роль уведомления.
Какими документами оформляют отпуск, мы разбирали здесь.
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Комментарии2
когда же этот бред закончится?
ну хорошо, когда действительно по тому графику,, который был составлен в прошлом году.... Тут действительно и сам работодятел не особо помнить может.
А ежели только вот-вот по заявлению сдвинули на максимально близкуюю дату, график изменили, .... Вот для зачем ещё раз уведомить?
Да и с этим уведомлением.....
Сначала много писали о том, что без нарушения чела завтра в отпуск нельзя отправить - дескать по любому выплатить надо за три дня. А значит при всех согласиях со всех сторон, в отпуск можно отправить от сегодняшнего дня только через три дня!
Ну, хорошо, поворчали-поругались - согласились....
Теперь выясняется новая проблема - оказывается уведомить надо за две недели! А значит..... А значит что бы не нарушить ЭТОТ момент, человек может попросить приспичивший отпуск только через две недели!!!!
Так ?
Бред закончиться только после ликвидации РосТруда похоже