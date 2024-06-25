Три важных вопроса по взносам 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей: в закладки бухгалтеру и ИП

1 июля 2024 года наступает срок уплаты взносов ИП в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей. Разбираем сложные вопросы по порядку расчета этих взносов и их уплате.

В базе «Клерка» уже более 20 000 решённых вопросов пользователей. Только с начала 2024 года эксперты дали больше 3 тысяч ответов в сервисе «Клерк.Консультации».

Мы выбрали важные вопросы по теме уплаты 1% взносов с доходов свыше 300 тыс. рублей, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про максимальный размер взноса

Вопрос № 1. Если ИП за 2023 год заработал 84 млн рублей, то он платит фиксированные страховые взносы 45 842 руб. за себя и плюс 1% с 84 млн? Или же только 8 фиксированных размеров: 45 842 * 8 = 366 736 рублей?

Ответ эксперта:

«И плюс 1% с 84 млн» — Да, если ИП применяет УСН доходы.

Налогоооблагаемая база для расчета взносов 1% с доходов:

при общем режиме — доходы, уменьшенные на профессиональные вычеты (сведения из 3-НДФЛ);

при УСН 15% — доходы за вычетом расходов (сведения из декларации по УСН);

при ЕСХН — доходы за вычетом расходов (сведения из декларации по ЕСХН).

С 2023 года сумма взносов закреплена в НК (подп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК):

При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период, не может быть более 257 061 рубля за расчетный период 2023 года, не может быть более 277 571 рубля за расчетный период 2024 года.

Сумма 257 061 рублей складывается из совокупкого фиксированного взноса в части ПФ (80,1078% (тариф в части медстрахования 19,8922 % от совокупного фиксированного размера страховых взносов закреплен в п. 1.4 ст. 430 НК )) * 7:

(45 842 80,1078%) * 7 = 36 723 * 7 = 257 061 рублей

Получается, что за 2023 год ИП должен заплатить в максимальном размере:

совокупный фиксированный взнос 45 842,00 до 09.01.2024;

взнос 1% с дохода 257 061,00 до 01.07.2024.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про уменьшение налога на взносы в 2024 году

Вопрос № 2. ИП УСН доходы, без сотрудников. Можно ли в 2024 году уменьшать налог на доходы или патент на 1% с доходов свыше 300 тысяч 2024 года?

Ответ эксперта: Да, можно. Такое разрешение дала ФНС в письме от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.

Взносы 1% за 2024 год вы можете учесть в уменьшение налога по УСН или ПСН либо за 2024 год, либо за 2025 год, либо частично за 2024, частично за 2025.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про уведомление на взносы

Вопрос № 3. Нужно ли ИП подавать уведомление по 1% налогу с доходов свыше 300 тыс. рублей в течение 2024 года? И нужно ли было подавать уведомления по этому взносу в 2023 году, чтобы уменьшить на данную сумму авансы по 6% налогу по УСН?

Ответ эксперта: Уведомление об исчисленном налоге по фиксированным взносам и взносам 1% с дохода не подаются. Заявления о зачете положительного сальдо ЕНС на взносы тоже. В 2023 году подавать уведомления было не нужно.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Все ответы экспертов про налоги, кадры, учет, налоговое планирование, проверки и 1С, бюджетный учет, вы можете найти в базе консультаций «Клерка».

Читать

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, то задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей, даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере.