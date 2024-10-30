Семь главных изменений в бухгалтерии в 2025 году

Сделали выжимку самых важных нововведений, о которых должен знать каждый бухгалтер.

Летом был опубликован Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ (закон о налоговой реформе). Чтобы помочь вам структурировать в голове всю информацию, мы сделали выжимку с основными тезисами по налоговой реформе. Это краткий обзор всех поправок, которые вступят в силу в 2025 году.

1. Упрощенная система налогообложения: увеличение лимитов и уплата НДС

С 1 января 2025 года ИП и организации на УСН признаются плательщиками НДС. Они могут получить освобождение от уплаты, расчитывать налог без вычета по ставкам 5% и 7% или с вычетом по ставке 20%.

Не платить НДС смогут упрощенцы с доходом менее 60 млн рублей, а также вновь открытые или только что созданные ИП и ООО. Организации, реализовавшие подакцизные товары в течение трех последовательных календарных месяцев, не имеют права на освобождение.

Кстати, освобождение применяется автоматически – без подачи уведомления. Если налогоплательщик перешел на освобождение от НДС, суммы НДС, принятые к вычету, в том числе по ОС и нематериальным активам, подлежат восстановлению в первом налоговом периоде до перехода на освобождение.

Кратно увеличены лимиты доходов, персонала и т.д. для применения УСН. Работать на упрощенке теперь можно с оборотом до 450 млн рублей, в 2024 году — до 200 млн рублей.

Промежуточных ставок 8 % и 20 % больше нет. Налог платится по ставке 6 (15)%.

2. Амнистия для участников схем дробления бизнеса

Для права на амнистию налогоплательщик должен добровольно отказаться от дробления в 2025-2026 гг. Тогда суммы доначислений по эпизодам с дроблением, пени и штрафы по ст. 119,120, 122 НК РФ за 2022- 2024 годы прекратятся.

3. НДФЛ: прогрессивная шкала, НДФЛ с отдельных видов доходов, вычеты

С 1 января 2025 доходы физлиц будут облагаться по пяти ставкам НДФЛ, применяемым в части превышения над порогом — 13% (< 2,4 млн), 15% (2,4-5 млн), 18% (5-20 млн), 20% (20-50 млн), 22% (> 50 млн). Доходы нерезидентов, полученные по банковским вкладам и счетам на территории РФ будут облагаться НДФЛ по ставке 15%.

Льготы по НДФЛ: предусмотрен новый вычет по ГТО, в 2 раза увеличен стандартный вычет на детей.

Выплаты участникам СВО облагаются НДФЛ по ставкам 13(15)% с шагом в 5 млн.

4. Налог на прибыль организаций: повышение ставок, новый инвествычет

Общая ставка налога на прибыль повышена до 25%, налог за 2024 год, уплачиваемый в 2025 году, исчисляется по действующей ставке 20%.

С 1 января налогоплательщики могут получить новый вычет. Федеральный инвестиционный налоговый вычет получат НП, инвестирующие в объекты ОС и НМА, а также несущие затраты на модернизацию, дооборудование и т.д. смогут получить вычет.

На ФИВН не могут претендовать:

иностранные организации, являющиеся российскими резидентами,

участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений,

кредитные организации,

организации, производящие подакцизные товары (за определенным исключением).

5. Туристический налог

С 2025 года в НК РФ появится новый местный налог — туристический налог. Налогоплательщиками признаются организации или ИП, оказывающие гостиничные услуги и услуги по предоставлению объектов размещения. Ставка устанавливается НПА муниципалитетов и ГФЗ и ФТ «Сириус» в пределах НК РФ (1% в 2025 г. – 5% в 2029 г.). Минимальная сумма — 100 рублей в день. Налоговые ставки «могут быть дифференцированы» с учетом условий размещения и сезонности.

6. Акцизы: «медицинский» спирт, аммиачный природный газ, табачная продукция

С 1 января 2025 «Медицинский спирт» выделен в качестве самостоятельного подакцизного товара. Также подакцизными товарами признаются спиртосодержащие лекарства, не включенные в Перечень П-ва.

Перечень подакцизных товаров дополнен тремя новыми объектами:

природный газ, используемый для производства аммиака,

никотиновое сырье,

бестабачные смеси для систем нагревания табака («жидкости для вейпов»).

7. Государственные пошлины; регистрация недвижимости, расторжение брака, подъем пошлин

Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ изменил размер ряда государственных пошлин, в том числе за загранпаспорт и иностранных работников.

За выдачу:

загранпаспорта нового поколения — госпошлина составит 6 000 рублей (до 1 июля — 5 000);

заграна гражданину до 14 лет — 3 000 руб. (до 1 июля — 2500);

в ида на жительство иностранцу — 6 000 руб. (до 1 июля — 5 000);

приглашения на въезд в РФ иностранца или лица без гражданства — 960 руб. за каждого (до 1 июля — 800 руб.);

разрешений на привлечение и использование иностранных работников — 12 000 руб. за каждого (до 1 июля — 10 тыс.);

разрешения на работу иностранцу или прием в российское гражданство — 4 200 руб. (до 1 июля — 3 500).

В частности, за расторжение брака без детей придется заплатить не 650 рублей, а 5 тыс. рублей.

Пошлина за заключение брака останется прежней — 350 рублей.

Также изменится размер следующих пошлин:

за смену имени — с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей;

за выдачу аттестата и других документов о квалификации — с 1,3 тыс. до 2 тыс.;

за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством — с 35 тыс. до 400 тыс.;

за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях — с 16 тыс. до 50 тыс.

Как правильно применять новые правила

Подробный разбор каждого изменения, а также алгоритм его применения на практике, вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Налоговой реформе-2025 мы посвятили отдельный блок, где обсуждаем и даем рекомендации по работе с каждым нововведением.

Для начинающих специалистов курс профпереподготовки — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Действующим бухгалтерам обучение поможет привести в порядок и пополнить имеющиеся знания, а также разобраться в нюансах предстоящих изменений.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Вас ждут практические задания по работе с таблицами и ведению учета в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров — и все это с учетом положений реформы.

Кроме этого, мы добавили тесты для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ и УСН в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные обязанности бухгалтера. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

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