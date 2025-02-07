Что сдаем за I квартал 2025 года: новые сроки и формы отчетности

Сдача годовой отчетности — это всегда волнительно, но пока действуют старые правила переживать стоит только из-за возможных ошибок. Зато весной градус тревожности вырастет в разы — мало того, что отчитываться нужно без помарок, так и еще делать это придется во многих случаях по новым формам.

Сделали для вас полезную таблицу со сроками сдачи отчетности за I квартал 2025 года, отметили, где будут новые формы и рассказали, что изменится.

Отчетность в ИФНС

Вид отчетности Срок сдачи Новая форма Расчет 6-НДФЛ 25.04.2025 - РСВ 25.04.2025 + Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) 25.04.2025 + Декларация по НДС 25.04.2025 + Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 21.04.2025 -

Отчетность в СФР

Вид отчетности Срок сдачи Новая форма ЕФС-1 (сведения о взносах на травматизм) 25.04.2025 -

Новая форма РСВ

Изменили штрих-коды и ввели новые коды тарифа плательщика страховых взносов, категории застрахованного лица и коды периодов освобождения от уплаты страховых взносов.

Кроме того, раздел 3 дополнили графой 141, в которой нужно будет отражать выплаты по гражданско-правовому договору. Новые коды тарифа плательщика, категории застрахованного лица и раздел 3 нужно заполнить обязательно, даже если в отчетном периоде не было выплат.

В раздел 1 добавили приложение, которое будут заполнять плательщики взносов с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства». Для них действует пониженный тариф 7,6%.

Декларация по налогу на прибыль

Из состава декларации исключены положения для консолидированной группы налогоплательщиков (в том числе приложения № 6, 6а, 6б к Листу 02 ).

Добавлены реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» в подразделы 1.1 и 1.2 Раздела 1 . Это позволит в дальнейшем отказаться от представления декларации по месту нахождения обособок.

Обновлен подраздел 1.3 Раздела 1 . Предусмотрены фиксированные сроки уплаты налога в федеральный бюджет с отдельных видов доходов.

Приложение № 7 к Листу 02 дополнено разделом «Д». В нем приводят расчет федерального инвестиционного вычета.

Лист 03 , предназначенный для расчета налога на прибыль, удерживаемого с дивидендов, сокращен. Он будет включать два раздела: раздел А (расчет налога с доходов в виде дивидендов) и раздел Б (реестр получателей доходов). В настоящее время помимо раздела А лист 03 включает раздел Б (расчет налога с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) и раздел В (реестр-расшифровка сумм дивидендов (процентов)).

Лист 05 дополнен полями для отражения операций с цифровыми финансовыми активами.

Декларация по НДС

Документ состоит из 12 разделов. Раздел 3 переименовали в «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1-4, 8 статьи 164, пунктом 3 статьи 174.3 НК РФ». Здесь иностранные организации из стран ЕАЭС должны указать сведения о продаже товаров россиянам через интернет-площадки.

Также включили строки для уплаты НДС по ставкам 5% и 7%.

Как отчитаться за I квартал 2025 года без ошибок

Чтобы заполнить все формы корректно, нужно подробно разобрать все тонкие места и заранее предвидеть и обойти ошибки. Так как бухгалтеры будут сдавать эти формы впервые, то опираться на свой опыт невозможно и попросить помощи коллег, которые с этим не сталкивались, тоже. Чтобы помочь вам справиться с такой сложной задачей с первого раза, мы снова пригласили эксперта-консультанта по налогообложению Biznezinalogi, члена Палаты налоговых консультантов, специалиста в области налогообложения Надежду Самкову!

В своем выступлении на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Надежда расскажет о

Изменениях в декларации по НДС за 1 квартал 2025 года, что учесть. Типичных ошибках в декларации по налогу на прибыль. Что изменится с отчетности за 1 квартал 2025 года. Нюансах заполнения РСВ за 1 квартал 2025 года. Бухотчетности за 2024 год. Что учесть с учетом рекомендаций Минфина.

Мероприятие пройдет 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. Это событие, которого ждут все бухгалтеры страны — не пропустите!

Что будет в программе

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Темы выступлений:

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

Проверки бизнеса по работе с самозанятыми и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

Мы продолжаем расширять программу, чтобы обхватить еще больше актуальных тем, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование».

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела. Публиковался в Консультант плюс и журнале Налоговая политика.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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