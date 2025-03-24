Код периода и КБК для завтрашнего уведомления об удержанном НДФЛ

Завтра, 25 марта, крайний срок сдачи уведомления по ЕНП, в которое войдут зарплатные налоги — НДФЛ и взносы. Рассказываем, как заполнить уведомление без ошибок.

До 25 марта бухгалтеры должны сдать уведомление по ЕНП, в которое войдут только зарплатные налоги (НДФЛ и взносы). Срок их уплаты уплатить — 28 марта.

В уведомлении на НДФЛ будет налог, удержанный в период с 01.03.2025 по 22.03.2025. Код периода — 21/03.

С 2025 года действует новая шкала с новыми ставками НДФЛ — 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Причем для районных коэффициентов и северных надбавок своя шкала НДФЛ и свои КБК.

По шкале со ставками 13% и 15% облагаются не только те РК, которые введены на Крайнем Севере, но и те РК, которые платят на территориях с плохим климатом и плохой экологией. Такие РК, в частности, действуют на Урале (письмо Минфина от 22.10.2024 № 03-04-06/102543).

Надо отдельно выделять не только тот РК, что начислен на оклад, но и тот, который находится внутри среднего заработка – в составе отпускных, командировочных и т. д. Об этом сказано в письме ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@.

А вот выделять РК из больничных, которые тоже оплачиваются по-среднему, не надо. Так утверждает ФНС. Но разъясняющих писем по этому поводу пока нет.

По зарплате действуют такие КБК:

по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;

по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн рублей — 18210102080011000110;

по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей — 18210102150011000110;

по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн рублей — 18210102160011000110;

по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей — 18210102170011000110.

Для районных и северных надбавок действуют такие КБК:

по ставке 13% при доходах до 5 млн рублей — 18210102210 011000110;

по ставке 15% при доходах свыше 5 млн рублей — 18210102230011000110.

Напомним, на следующий день после сдачи уведомления НДФЛ из него будет зарезервирован — отправлен с сальдо ЕНС (если там хватает для этого денег) в отложенную переплату.

Чтобы вы легко справлялись с расчетами НДФЛ и сдачей по налогу отчетности, мы сделали для вас подборку полезных и свежих материалов по теме — НДФЛ.

Разборы

По какой ставке начислять НДФЛ работнику-совместителю в 2025 году — покажем, как исчислить налог на понятных примерах расчета.

Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году — вы разберетесь в изменениях по вычетам и новых ставках НДФЛ на примерах.

При каких условиях ФНС может доначислить НДФЛ расчетным путем — вы узнаете, что такое расчетный метод и как его применяют к НДФЛ.

Конспекты вебинаров

Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы — расскажем об изменениях в расчете среднего заработка, порядке применения налоговых вычетов, а также на примерах разберем, как сэкономить работнику на налогах.

НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025 — подробно разберем новые ставки, размеры стандартных вычетов, расскажем, как получить налоговый кэшбек и заполнять новую форму 3-НДФЛ.

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