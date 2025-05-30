10 разъяснений Роструда в мае 2025 года: кто платит за обучение, как перенести обед и составить трудовой договор с иностранным сотрудником

Порой, казалось бы, рутинные задачи могут поставить в тупик даже опытного специалиста. Мы выбрали сложные ситуации, в которых может оказаться любой бухгалтер и кадровик, и нашли для них разъяснения Роструда. Делимся самыми актуальными подсказками ведомства в мае 2025 года.
1. Какие составные части зарплаты надо включать в аванс
При расчете зарплаты за первую половину месяца учитывают оклад или тарифную ставку сотрудника за отработанное время и надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц и от выполнения месячных норм. Это могут быть компенсация за работу ночью, надбавки за совмещение должностей, за профессиональное мастерство, за стаж работы и т. п.
2. Как вносить изменения в должностную инструкцию
Должностная инструкция – это внутренний документ, определяющий обязанности работника. В ней можно указать квалификационные требования по должности, подчиненность работника и другие особенности.
Как оформить должностную инструкцию – решает работодатель. При этом, он не может в одностороннем порядке внести в нее изменения.
Утвержденную инструкцию работник обязан соблюдать с момента ознакомления с ней.
3. Можно ли оформить сотрудницу, которая находится в отпуске по уходу за ребенком в другой организации
Если сотрудница на основном месте работы находится в отпуске по уходу за ребенком, то она может не выходя с отпуска устроиться к другому работодателю по совместительству – но только на 0,5 ставки.
При этом согласно ч. 1 ст. 284 ТК, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день, а в трудовом договоре обязательно нужно указать, что работа является совместительством: ч. 4 ст. 282 ТК.
4. Нужно ли составлять трудовой договор на двух языках, если работник — иностранец
При составлении трудового договора работодатель указывает свои обязанности и обязанности работника на русском языке. Переводить документ на родной язык иностранного специалиста не нужно.
5. Нужно ли оплачивать командировку, если работник не выполнил служебное задание
Согласно ст. 167 ТК РФ, работодатель обязан выплатить сотруднику средний заработок и возместить расходы, связанные со служебной командировкой, даже в том случае, если работник свои обязанности не выполнил.
Но при этом работодатель имеет право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей (ч. 2 ст. 21 ТК).
6. Нужно ли компенсировать специалисту неиспользованный отпуск, если он отработал в компании менее трех месяцев
Официально трудоустроенный сотрудник имеет право на компенсацию неиспользованного отпуска независимо от его стажа.
Согласно ч. 1 ст. 127 ТК РФ, при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска даже если речь идет о двух месяцах.
7. Должен ли работодатель оплачивать профпереподготовку работника по специальности, которой нет в компании
Работодатель обязан направлять работников на переподготовку, если это нужно для выполнения ими определенных видов деятельности (ст. 196 ТК). Когда работник заинтересован в обучении по специальности, которой нет в штате и полученные навыки не могут быть применены в данной организации, то специалист оплачивает все за свой счет.
8. В каких случаях можно изменить время обеденного перерыва
Обеденный перерыв нельзя отменять. Его продолжительность (от 30 минут до 2 часов) устанавливают правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением между работником и работодателем.
Нельзя сокращать рабочий день за счет отмены обеденного перерыва, но в некоторых случаях его можно перенести. Если изменение времени обосновано:
спецификой деятельности предприятия;
нужно заменить сотрудника, ушедшего на обед;
режимом и графиком работы всей компании в целом;
задачами и обязанностями работника.
9. Обязательно ли вести журнал учета трудовых договоров
Ведомство ответило, что такого предписания нет. Законодательством не установлена обязанность вести журнал учета трудовых договоров.
10. Нужно ли выдавать сотруднику расчетный листок в день увольнения
В день увольнения сотруднику надо выплатить всю зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. В этот же день работнику надо выдать расчетный листок.
Какие самые частые ошибки совершали бухгалтеры в мае 2025 года
В 2025 году в работе с кадрами и бухучетом произошло много изменений, причем, этот процесс не окончен. В НК и ТК продолжают вноситься поправки. Разберем самые сложные аспекты в кадровом и воинском учете с 2025 года на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП».
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Комментарии1
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