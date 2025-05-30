10 разъяснений Роструда в мае 2025 года: кто платит за обучение, как перенести обед и составить трудовой договор с иностранным сотрудником

2. Как вносить изменения в должностную инструкцию

Должностная инструкция – это внутренний документ, определяющий обязанности работника. В ней можно указать квалификационные требования по должности, подчиненность работника и другие особенности.

Как оформить должностную инструкцию – решает работодатель. При этом, он не может в одностороннем порядке внести в нее изменения.

Утвержденную инструкцию работник обязан соблюдать с момента ознакомления с ней.