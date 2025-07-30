Изменения в кадровом учете с 1 сентября 2025: работа с несовершеннолетними, расчет отпускных, премий и командировочных

Изменение №1. Новые условия предоставления отпуска без сохранения зарплаты и отпуска при усыновлении ребенка

С 7 апреля 2025 г., согласно ст. 128 ТК РФ, работодатель по заявлению работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы родителям, супругам, детям (в том числе совершеннолетним) в случае гибели военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, мобилизованных и добровольцев — до 14 календарных дней в году.

Появилось и новое основание для той же категории родственников:

если за военнослужащим, сотрудником правоохранительных органов, мобилизованным или добровольцем требуется медицинский уход в связи с ранением, работодатель также обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты – до 35 календарных дней.

К заявлению необходимо приложить медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного ухода.

Постановление правительства № 351 устанавливает порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка.

Предусмотрены два отпуска:

с даты усыновления до истечения 70 календарных дней с даты рождения ребенка (110 дней – при усыновлении двух и более детей),

до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Отпуска предоставляются по заявлению работника с приложением документов: свидетельства о рождении и документа, подтверждающего усыновление. Если ребенка усыновили супруги, требуется справка от второго супруга, подтверждающая, что он этот отпуск не использует.

Женщинам, вместо отпуска с даты усыновления, может быть оформлен отпуск по беременности и родам – при наличии листка временной нетрудоспособности. Отпуск до трех лет оформляется в общем порядке, по ст. 256 ТК РФ.