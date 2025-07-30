Изменения в кадровом учете с 1 сентября 2025: работа с несовершеннолетними, расчет отпускных, премий и командировочных

И снова про отпуск…
Мы уже рассказывали, что меняется формула расчета среднего заработка, который нужен для начисления отпускных. С осени изменения коснутся не только расчетов, но и правил предоставления отпусков.
Изменение №1. Новые условия предоставления отпуска без сохранения зарплаты и отпуска при усыновлении ребенка
С 7 апреля 2025 г., согласно ст. 128 ТК РФ, работодатель по заявлению работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы родителям, супругам, детям (в том числе совершеннолетним) в случае гибели военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, мобилизованных и добровольцев — до 14 календарных дней в году.
Появилось и новое основание для той же категории родственников:
если за военнослужащим, сотрудником правоохранительных органов, мобилизованным или добровольцем требуется медицинский уход в связи с ранением, работодатель также обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты – до 35 календарных дней.
К заявлению необходимо приложить медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного ухода.
Постановление правительства № 351 устанавливает порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка.
Предусмотрены два отпуска:
с даты усыновления до истечения 70 календарных дней с даты рождения ребенка (110 дней – при усыновлении двух и более детей),
до достижения ребёнком возраста трёх лет.
Отпуска предоставляются по заявлению работника с приложением документов: свидетельства о рождении и документа, подтверждающего усыновление. Если ребенка усыновили супруги, требуется справка от второго супруга, подтверждающая, что он этот отпуск не использует.
Женщинам, вместо отпуска с даты усыновления, может быть оформлен отпуск по беременности и родам – при наличии листка временной нетрудоспособности. Отпуск до трех лет оформляется в общем порядке, по ст. 256 ТК РФ.
Изменение №2. Учителя смогут уходить в годовой отпуск
С 1 сентября 2025 года обновлены нормы определения учебной нагрузки и режима рабочего времени педагогических работников. Эти изменения будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Приказом Минобрнауки №236 установлен порядок предоставления длительного отпуска до 1 года педагогам, которые имеют не менее 10 лет непрерывного стажа.
Основные моменты:
отпуск предоставляется по заявлению;
сохраняется должность и учебная нагрузка (если за время отсутствия не изменились учебные планы или количество учащихся);
отпуск обычно не оплачивается, но работодатель может предусмотреть выплаты;
порядок оформления отпуска должен быть закреплен в локальном нормативном акте (положение об отпусках или правила внутреннего трудового распорядка).
Изменение №3. Дополнительные отпуска для ряда работников
Постановление Правительства №128 обновляет порядок предоставления дополнительного отпуска для работников с ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях.
Суть:
дополнительный отпуск предоставляется минимум на 3 календарных дня;
максимальная продолжительность устанавливается работодателем в локальных нормативных актах.
Кроме того, Постановлением Правительства №615 обновлены нормы продолжительности отпусков за работу во вредных и опасных условиях для медицинских работников (от 14 до 35 календарных дней), что требует соответствующей корректировки локальных документов.
Изменение №4. Несовершеннолетних работников можно будет привлекать к работе в выходные
С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в ст. 268 ТК РФ, касающиеся привлечения несовершеннолетних работников к работе в выходные и праздничные дни.
Сейчас привлекает сотрудников младше 18 лет в выходные или праздничные дни нельзя, а с 1 сентября такая возможность появится, но с рядом уточнений. Работать подростки от 14 до 18 лет смогут:
только в период летних каникул;
если работа организована по направлению службы занятости либо в составе студенческого отряда;
есть письменное согласие работника;
при возрасте до 15 лет требуется дополнительное согласие родителей или органов опеки, если подросток находится под опекой;
работа проводится в случае непредвиденной необходимости.
За такую работу несовершеннолетнему предоставляется компенсация – либо двойная оплата, либо другой день отдыха (по выбору работника).
Изменение №5. Утвердили порядок оформления командировок
Постановление Правительства РФ №501 обновило порядок оформления служебных командировок.
На период командировки:
сохраняется средний заработок;
работодатель обязан возместить расходы – проезд, проживание, суточные.
Срок командировки определяется с момента выезда из места жительства до момента возвращения. Даже одна минута в командировке засчитывается как полный день.
Явка на работу в день отъезда и возвращения – по соглашению сторон.
Перед поездкой работник может запросить аванс, предварительно оценив предполагаемые расходы. В течение 3 рабочих дней после возвращения он обязан сдать авансовый отчет. Используется унифицированная форма У–1.
Работодатель обязан утвердить локальный нормативный акт – Положение о командировках, где описываются:
порядок оформления;
подотчетность;
отчет по командировке.
Также важно прописать ограничения по расходам – категорию транспорта, класс отеля, лимиты на проживание и перелеты.
Изменение №6. Новые размеры вахтовых и ночных надбавок
С 1 сентября 2025 года, на срок до 1 сентября 2031 года, Постановлением Правительства РФ №344 установлен порядок назначения надбавки за вахтовый метод работы для работников федеральных государственных учреждений.
Если сотрудник работает вахтовым методом, ему обязательно устанавливается вахтовая надбавка:
75% оклада – в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС),
50% оклада – в районах Сибири и Дальнего Востока,
30% оклада – в остальных районах.
Надбавка выплачивается за все дни вахты, включая время в пути «туда и обратно», без начисления районного коэффициента и северной надбавки за стаж работы.
С 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года действует новый размер надбавки за ночную работу (с 22:00 до 6:00). За каждый ее час должна выплачиваться надбавка не менее 20%.
Надбавка за ночные часы обязательна. Работодатель не вправе включать ее в состав оклада и говорить, что компенсации уже учтены.
Изменение №7. Обновили перечень должностей с полной материальной ответственностью и типовой договор
Приказом Минтруда №251н обновлены перечни должностей и работ, по которым допускается полная материальная ответственность, а также типовые формы договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности.
К полной материальной ответственности можно привлечь только работников, которые непосредственно обслуживают денежные, товарные или иные материальные ценности и чьи должности включены в перечень, утвержденный Минтрудом.
Также появились новые типовые формы договоров, которые рекомендуется использовать без значительных изменений. Они вступают в силу с 1 сентября 2025 года, и с этого момента договоры о полной материальной ответственности с новыми сотрудниками необходимо заключать по обновленным типовым формам.
Изменения №8. Приостановка договоров с мобилизованными сотрудниками и новые правила совместительства для медиков
Отменяется годовое ограничение на приостановку трудового контракта с мобилизованными и добровольцами.
Теперь заморозка может длиться на весь период службы, пока сохраняются гарантии для работников:
трудовой договор в этот период нельзя расторгать, кроме случаев ликвидации организации;
члены семьи мобилизованных защищены от увольнения по сокращению;
основанием для увольнения может стать только не возобновление договора в течение трех месяцев после окончания службы (пункт 13.1 части 1 ст. 81 ТК РФ).
Совместительство и особенности дежурств медработников
С 1 сентября 2025 года Постановлением Правительства № 495 установлены особенности режима работы по совместительству для медицинских работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа:
совместительство допускается до 8 часов в день;
не более 39 часов в неделю.
Приказ Минздрава № 115н обновляет порядок учета рабочего времени при дежурствах на дому.
Сейчас:
время ожидания вызова считается как половина рабочего часа;
время оказания помощи и дорога – как полный рабочий час.
Важно, что эти нормы применимы только к медицинским работникам. Для других категорий такая работа на дому будет считаться привлечением к работе в выходной или праздничный день, что требует отдельной компенсации или отдыха.
Компенсации при переезде работников
Постановлением Правительства №140 обновлены нормы возмещения расходов при переезде на работу в другую местность для госслужащих и работников внебюджетных фондов.
Выплаты включают:
транспортные расходы на переезд работника, имущества и багажа;
подъемные – размером в один оклад на работника и 1/4 оклада на каждого члена семьи.
Условия:
Выплаты предоставляются при согласии работника на переезд.
Выплаты на членов семьи возможны, если они переезжают в течение года с момента переезда работника.
Изменение №9. В Трудовом кодексе появился точный регламент премирования и депремирования
Теперь работодатель обязан в локальном нормативном акте (например, в положении об оплате труда или о премировании) четко прописать:
виды премий,
размеры,
сроки выплаты (например, в день выплаты зарплаты или в межрасчетный период),
условия и основания назначения, включая качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и др.
С 1 сентября 2025 года действует норма:
если работник получил дисциплинарное взыскание, работодатель вправе уменьшить его премию, но не более чем на 20% от общей суммы (оклад + премия) за месяц.
При этом важно: лишить работника премии можно только в том месяце, когда объявлено дисциплинарное взыскание. Это правило воспринято как логичное и справедливое.
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