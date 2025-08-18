🔥 Новый курс по работе со всеми изменениями с 1 сентября 2025: персональные данные, средний заработок и кадры
1 сентября 2025 г. будет стартом целой череды нововведений в НК и ТК РФ. Изменений запланировано так много, что на каком участке вы бы не работали, в какой сфере бы не вели учет — столкновение с новшествами неминуемы.
К 1 сентября уже нужно знать: как получать согласие на обработку персональных данных, рассчитывать средний заработок для пособий и отпускных, как оформлять отпуска до года, медкнижки и кассовые чеки по новым требованиям.
Для тех, кто работает с кадрами, осень обещает быть особенно жаркой — начнут действовать новые правила сотрудничества с несовершеннолетними, учета иностранных работников, расширится список материально ответственных специалистов, введутся коррективы в порядок премирования и депремирования и т. д. А еще изменения коснутся оформления кассовых чеков, маркировки товаров и работы с ЭДО.
По факту для спокойной работы этой осенью вам нужно актуализировать весомую часть своих знаний, откинуть старые привычные инструменты и как можно скорее освоить новые. Самому сделать это за две недели просто нереально — сколько времени уйдет на сбор информации, поиск рекомендаций и разъяснений…
Чтобы помочь вам встретить осень достойно и не бояться штрафов до 15 млн рублей, мы записали новый курс, где собрали главные изменения и правила работы с ними с 1 сентября — «Новые правила учета – 2025».
Какие нововведения разбираем на курсе
Бухгалтерский учет:
Расчет среднего заработка для выплаты выходного пособия.
Получение согласия на обработку персональных данных.
Новое в маркировке товаров.
Кадровый учет:
Направление сотрудников в командировки и возмещение расходов.
Премирование и депремирование сотрудников.
Оплата труда за работу в ночное время.
Привлечение к труду несовершеннолетних.
Предоставление отпуска при усыновлении ребенка.
Учет иностранных граждан.
Полная материальная ответственность работников.
Документооборот:
Обмен электронными счетами-фактурами.
Оформление кассовых чеков.
Форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ.
Отчетность:
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.
Подтверждение вида деятельности для взносов на травматизм.
Вы научитесь вести кадровый и бухгалтерский учет в соответствиями с новыми требованиями, без ошибок будете расчитывать средний заработок для отпускных и пособий, премии и надбавки к зарплате. Сможете безопасно работать с персональными данными, маркировкой, онлайн-кассами и ЭДО.
Полезные инструкции и чек-листы в программе
Вас ждут уроки с подробным разбором каждого изменения, а также большое количество дополнительных материалов и инструкций:
1. Инструкция для кадровика по учету иностранных работников с 1 сентября.
2. Чек-лист изменений по защите прав потребителей с 01.09.2025.
3. Чек-лист изменений в маркировке товаров с 01.09.2025.
4. Инструкция по настройке ККТ и чеках в соответствии с новыми требованиями с 01.09.2025.
5. Чек-лист новых требований РКН по обработке персональных данных с 01.09.2025.
Супербонус! Пример новой формы согласия на обработку персональных данных.
Цена нового онлайн-курса со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо
14 990 руб.
Оформляйте курс прямо сейчас, чтобы успеть изучить все нововведения до сентября и работать осенью без паники и страха получить штрафы до 15 млн руб.!
Новый онлайн-курс уже есть в подписке Клерк.Премиум и доступен подписчикам.
