🔥 Новый курс по работе со всеми изменениями с 1 сентября 2025: персональные данные, средний заработок и кадры

С 1 сентября 2025 г. в силу вступает большое количество изменений. Они коснутся работы с персданными, учета иностранных работников, расчета среднего заработка и премий, маркировки товаров, ЭДО и оформления чеков. С изменениями придется столкнуться каждому бухгалтеру, в какой бы сфере он не работал, поэтому мы записали курс, который нужен всем специалистам.
1 сентября 2025 г. будет стартом целой череды нововведений в НК и ТК РФ. Изменений запланировано так много, что на каком участке вы бы не работали, в какой сфере бы не вели учет — столкновение с новшествами неминуемы.

К 1 сентября уже нужно знать: как получать согласие на обработку персональных данных, рассчитывать средний заработок для пособий и отпускных, как оформлять отпуска до года, медкнижки и кассовые чеки по новым требованиям.

Для тех, кто работает с кадрами, осень обещает быть особенно жаркой — начнут действовать новые правила сотрудничества с несовершеннолетними, учета иностранных работников, расширится список материально ответственных специалистов, введутся коррективы в порядок премирования и депремирования и т. д. А еще изменения коснутся оформления кассовых чеков, маркировки товаров и работы с ЭДО.

По факту для спокойной работы этой осенью вам нужно актуализировать весомую часть своих знаний, откинуть старые привычные инструменты и как можно скорее освоить новые. Самому сделать это за две недели просто нереально — сколько времени уйдет на сбор информации, поиск рекомендаций и разъяснений…

Чтобы помочь вам встретить осень достойно и не бояться штрафов до 15 млн рублей, мы записали новый курс, где собрали главные изменения и правила работы с ними с 1 сентября — «Новые правила учета – 2025»

Какие нововведения разбираем на курсе

Бухгалтерский учет:

  • Расчет среднего заработка для выплаты выходного пособия.

  • Получение согласия на обработку персональных данных.

  • Новое в маркировке товаров.

Кадровый учет:

  • Направление сотрудников в командировки и возмещение расходов.

  • Премирование и депремирование сотрудников.

  • Оплата труда за работу в ночное время.

  • Привлечение к труду несовершеннолетних.

  • Предоставление отпуска при усыновлении ребенка.

  • Учет иностранных граждан.

  • Полная материальная ответственность работников.

Документооборот:

  • Обмен электронными счетами-фактурами.

  • Оформление кассовых чеков.

  • Форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ.

Отчетность:

  • Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.

  • Подтверждение вида деятельности для взносов на травматизм.

Вы научитесь вести кадровый и бухгалтерский учет в соответствиями с новыми требованиями, без ошибок будете расчитывать средний заработок для отпускных и пособий, премии и надбавки к зарплате. Сможете безопасно работать с персональными данными, маркировкой, онлайн-кассами и ЭДО.

Полезные инструкции и чек-листы в программе

Вас ждут уроки с подробным разбором каждого изменения, а также большое количество дополнительных материалов и инструкций:

1. Инструкция для кадровика по учету иностранных работников с 1 сентября.
2. Чек-лист изменений по защите прав потребителей с 01.09.2025.
3. Чек-лист изменений в маркировке товаров с 01.09.2025.
4. Инструкция по настройке ККТ и чеках в соответствии с новыми требованиями с 01.09.2025.
5. Чек-лист новых требований РКН по обработке персональных данных с 01.09.2025.

Супербонус! Пример новой формы согласия на обработку персональных данных.

Цена нового онлайн-курса со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

Оформляйте курс прямо сейчас, чтобы успеть изучить все нововведения до сентября и работать осенью без паники и страха получить штрафы до 15 млн руб.!

