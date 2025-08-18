🔥 Новый курс по работе со всеми изменениями с 1 сентября 2025: персональные данные, средний заработок и кадры

С 1 сентября 2025 г. в силу вступает большое количество изменений. Они коснутся работы с персданными, учета иностранных работников, расчета среднего заработка и премий, маркировки товаров, ЭДО и оформления чеков. С изменениями придется столкнуться каждому бухгалтеру, в какой бы сфере он не работал, поэтому мы записали курс, который нужен всем специалистам.

1 сентября 2025 г. будет стартом целой череды нововведений в НК и ТК РФ. Изменений запланировано так много, что на каком участке вы бы не работали, в какой сфере бы не вели учет — столкновение с новшествами неминуемы.

К 1 сентября уже нужно знать: как получать согласие на обработку персональных данных, рассчитывать средний заработок для пособий и отпускных, как оформлять отпуска до года, медкнижки и кассовые чеки по новым требованиям.

Для тех, кто работает с кадрами, осень обещает быть особенно жаркой — начнут действовать новые правила сотрудничества с несовершеннолетними, учета иностранных работников, расширится список материально ответственных специалистов, введутся коррективы в порядок премирования и депремирования и т. д. А еще изменения коснутся оформления кассовых чеков, маркировки товаров и работы с ЭДО.

По факту для спокойной работы этой осенью вам нужно актуализировать весомую часть своих знаний, откинуть старые привычные инструменты и как можно скорее освоить новые. Самому сделать это за две недели просто нереально — сколько времени уйдет на сбор информации, поиск рекомендаций и разъяснений…

Чтобы помочь вам встретить осень достойно и не бояться штрафов до 15 млн рублей, мы записали новый курс, где собрали главные изменения и правила работы с ними с 1 сентября — «Новые правила учета – 2025».

Какие нововведения разбираем на курсе

Бухгалтерский учет:

Расчет среднего заработка для выплаты выходного пособия.

Получение согласия на обработку персональных данных.

Новое в маркировке товаров.

Кадровый учет:

Направление сотрудников в командировки и возмещение расходов.

Премирование и депремирование сотрудников.

Оплата труда за работу в ночное время.

Привлечение к труду несовершеннолетних.

Предоставление отпуска при усыновлении ребенка.

Учет иностранных граждан.

Полная материальная ответственность работников.

Документооборот:

Обмен электронными счетами-фактурами.

Оформление кассовых чеков.

Форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ.

Отчетность:

Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.

Подтверждение вида деятельности для взносов на травматизм.

Вы научитесь вести кадровый и бухгалтерский учет в соответствиями с новыми требованиями, без ошибок будете расчитывать средний заработок для отпускных и пособий, премии и надбавки к зарплате. Сможете безопасно работать с персональными данными, маркировкой, онлайн-кассами и ЭДО.

Полезные инструкции и чек-листы в программе

Вас ждут уроки с подробным разбором каждого изменения, а также большое количество дополнительных материалов и инструкций:

1. Инструкция для кадровика по учету иностранных работников с 1 сентября.

2. Чек-лист изменений по защите прав потребителей с 01.09.2025.

3. Чек-лист изменений в маркировке товаров с 01.09.2025.

4. Инструкция по настройке ККТ и чеках в соответствии с новыми требованиями с 01.09.2025.

5. Чек-лист новых требований РКН по обработке персональных данных с 01.09.2025.

Супербонус! Пример новой формы согласия на обработку персональных данных.

