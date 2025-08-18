🍂 Готовимся к осени! Онлайн-курсы для работы по новым правилам по 4 900 рублей

Проведите последние деньки лета с пользой! Выбирайте онлайн-курсы со скидками до 75% для карьерного роста уже этой осенью. Мы знаем, что на горизонте много изменений, но это не повод откладывать повышение квалификации в долгий ящик. Изучайте новые направления, пока есть время. После внедрения новых правил, сил на учебу будет намного меньше.

Успейте купить онлайн-курсы со скидками до 75% и начать учиться, пока еще есть время — осенью будет не до этого. Потому что уже с 1 сентября 2025 г. бухгалтера ждет много перемен в расчете среднего заработка, работе с несовершеннолетними, оформлении отпусков, командировок и т. д.

Так что не тяните! Скорее покупайте онлайн-курсы по 4 900 руб. — обновите знания, подготовьтесь к изменениям или начните осваивать новую профессию, пока есть время.

Акция действует до 20 августа!

Каталог курсов

Если вы давно планировали освоить работу на маркетплейсах, освоить бухгалтерию с нуля и научиться работать по новым стандартам на УСН и разобраться во всех нюансах управленческого учета, чтобы повысить квалификацию и претендовать на повышение, то сейчас самое время приобрети онлайн-курсы по этим направлениям.

С 1 сентября меняются правила оформления кассовых чеков, маркировки, работы с ЭДО. Чтобы быть готовым к переменам, нужно сначала изучить все основы учета на маркетплейсах. На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. В обновленной программе теперь есть уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена со скидкой 70%: 4 900 руб. вместо 16 350 руб. Осталось 5 курсов по этой цене!

Купить курс

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, потребуется передавать обезличенную информацию в государственную информационную систему (ГИС). На курсе вы разберетесь во всех тонкостях работы с персданных, узнаете, что относится к персональным данным, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн руб.

Цена со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо 14 990 руб. Осталось 2 курса по этой цене!

Купить курс

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН — и сразу по новым правилам! С 1 сентября в работе бухгалтера будет много изменений: новые требования к расчету среднего заработка, обработке персданных, оформлению отпусков и премий. В обновленной программе вы найдете много полезной информации, которая поможет вам справляться с самыми сложными новыми задачами.

Цена со скидкой 75%: 4 900 руб. вместо 19 900 руб. Осталось 3 курса по этой цене!

Купить курс

Мы обновили наш популярный онлайн-курс накануне серьезных изменений в налоговом и кадровом учете, которые вступят в силу уже 1 сентября. Вы научитесь вести учет на спецрежиме в 1С, узнаете, как рассчитывать средний заработок по-новому, заполнять декларацию, оформлять командировки, предоставлять отгулы, рассчитывать надбавки к зарплате и премии. Сможете получить льготы и успешно проходить налоговые проверки, чтобы избежать обвинений в дроблении бизнеса.

Цена со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 15 950 руб. Осталось 4 курса по этой цене!

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».