🚚 Логистический коллапс у Ozon 2025: что делать бухгалтеру, если маркетплейс срывает даты доставки

20 августа стало известно, что один из самых популярных маркетплейсов России столкнулся с серьезными проблемами с приемкой товаров в Москве и Санкт-Петербурге. Замедление работы складов стало причиной переноса многих доставок на сентябрь и отказов покупателей от такого долгого ожидания. Разбираемся, как отражать и компенсировать издержки и возвраты.

Что случилось с Ozon

22 августа Ozon заявил, что столкнулся с задержкой приемки товаров на 5 из 38 логистических объектов в Москве и Санкт-Петербурге. По этой причине сроки доставки некоторых товаров значительно выросли. Сам маркетплейс заявил, что 7 из 10 заказов клиентам доставляется вовремя, а доля отмен не превышает 2%.

Сегодня руководство Ozon сообщило, что к работе привлечен дополнительный персонал для оперативной приемки товаров, поэтому сложившийся коллапс будет разрешен в ближашие 6-7 дней.

Почему возникают проблемы с поставками

Проблемы с логистикой могут произойти при работе с любым маркетплейсом, поэтому каждый продавец должен осознавать подобные риски. Коллапс на столичных складах Ozon увеличил сроки доставки товаров, а недовольные клиенты стали отказываться от товаров. Издержи по доставке, простою и возврату берет на себя селлер, а в случае перебоев главная задача бухгалтера — правильно отразить их в учете, чтобы свести ущерб к минимуму.

К сожалению, от возврата товара никто не застрахован: покупатель может отказаться от товара при получении в пункте выдачи или вернуть его в течение срока, установленного маркетплейсом, если это не товар, который не подлежит возврату, например, продукты питания, нижнее белье. И даже такие товары по ряду причин некоторые площадки принимают к возврату.

Заранее продумайте цепочку оформления возврата. С разными схемами учета она будет выглядеть по-своему. С FBO товар отправляется обратно на склад маркетплейса, по системе FBS товар вернется на собственный склад продавца.

На Ozon продавец может получить вернувшийся товар только при предъявлении паспорта, если от его имени действует водитель, то на него нужна доверенность на подпись документов и получение товаров. Также понадобится отчет о возвратах. Он расположен в правом верхнем углу на вкладке «В пункте выдачи» в разделе FBS — возвраты FBS.

Какие правила возврата действуют для покупателей

Покупатели могут в течение 21 дня вернуть:

Качественный товар, если не подошел размер, заказывали несколько вариантов на выбор или просто не понравился.

Товар ненадлежащего качества — пришла подделка, товар не работает или поврежден.

Для некоторых категорий товаров срок возврата меньше. Подробнее о сроках возврата для покупателей.

Кроме этого, товары, купленные по гарантии, можно вернуть до истечения гарантийного срока.

Как отслеживать возврат товаров

В 2025 году все возвраты, невыкупы и отмены располагаются вместе на одной странице в личном кабинете продавца. В разделах FBO → Возвраты FBS и FBO и FBS → Возвраты FBS и FBO отражены одни и те же данные, здесь вы сможете:

Увидеть список возвратов на вкладке Все.

Управлять данными в столбцах и сортировать информацию, которую вы хотите видеть в таблице.

Найти возврат по номеру отправления.

Получить отчет о возвратах и отменах.

Сортировать товары по статусу возврата.

Посмотреть срок и стоимость доставки возврата, но пока эти данные доступны не всем продавцам.

Скачать отчет о возвратах можно в правом углу соответствующего форме доставки раздела.

Расходы селлера при возвратах товара

При схеме работы FBO

Таблица взята с официального сайта маркетплейса

При схеме работы FBS

Таблица взята с официального сайта маркетплейса

При realFBS Standard

Таблица взята с официального сайта маркетплейса

Расходы селлера при отмене товара

Сбои в работе маркетплейса увеличили сроки доставки, по этой причине многие покупатели начали отменять заказанные ранее товары. Рассказываем, сколько в таком случае теряет продавец.

При схеме работы FBO

Таблица взята с официального сайта маркетплейса

При схеме работы FBS

Для FBS важную роль играет вскрытие упаковки товара. Если упаковка осталось целой, то операция учитывается как Отмена.

В таком случае маркетплейс за не начислит сумму реализации товара, вернет плату за эквайринг, не спишет вознаграждение за продажу, деньги из услуг доставки до покупателя возьмут за обработку отправления, логистику без учета среднего времени доставки.

Из услуг, связанных с отменой заказа, будут вычтены обратная логистика на склад Ozon, продавцу.

Как вести учет товаров на маркетплейсах у селлера

