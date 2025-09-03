Новый закон для работы на маркетплейсах с 1 октября 2026 года: что изменится в работе бухгалтера

С 1 октября 2026 года в силу вступит закон о платформенной экономике. Он кардинально изменит работу маркетплейсов — придется зарегистрироваться в новом реестре, раскрыть принципы работы своих алгоритмов, регулярно передавать данных о доходах селлеров в ФНС и т. д. Уже известны новые требования к договорам с партнерами. Разбираемся в основных нововведениях.

Новый Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» охватывает посреднические цифровые платформы, такие как маркетплейсы и агрегаторы, которые объединяют продавцов или исполнителей с покупателями. Кроме того, закон распространяется на владельцев пунктов выдачи заказов.

Изменение №1. Вводится государственный реестр цифровых платформ

В госреестре должны будут зарегистрироваться все посреднические цифровые платформы. Закон предусматривает состав сведений, которые должны отражаться в реестре, порядок включения в реестр и основания для исключения из него.

Изменение №2. Маркетплейсы должны раскрыть принципы работы своих алгоритмов

Теперь в договорах с партнерами маркетплейсы обязаны будут уведомить его заранее, какие именно показатели влияют на выдачу, и как он может изменить свою позицию в поиске.

Изменение №3. Селлеры обязаны предоставить сертификаты качества на свои товары

Маркетплейсы обязаны защищать права участников рынка и гарантировать законность предоставляемых товаров. Для этого платформа может запрашивать у продавцов все необходимые сертификаты качества и сведения о маркировке продукции.

Изменение №4. Маркетплейсы будут передавать сведения о доходах партнеров в ФНС

Цифровые платформы теперь должны регулярно направлять информацию о доходах участников рынка — от юрлиц до самозанятых и исполнителей, предоставляющих услуги по ГПХ — в налоговую.

Изменение №5. Система досудебного рассмотрения жалоб

Все цифровые платформы обязаны установить на своих площадках досудебный порядок урегулирования споров. Маркетплейсы должны разработать собственную систему подачи жалоб, на которые селлеры должны дать ответ не позднее чем через 15 календарных дней, а если жалоба признается обоснованной, санкции должны быть сняты в течение 48 часов.

Изменение №6. Раскрытие подробной информации о партнерах

Цифровые платформы обязаны обеспечить прозрачность юридически значимой информации, так что теперь на сайте и в личном кабинете партнера должна быть указана электронная почта для официальных обращений, а также ФИО для физического лица или наименование для юридического лица.

Изменение №7. Новые требования к договорам с партнерами

С 1 октября 2026 года все правоотношения на платформе будут оформляться на основе договора, который заключается в электронной форме непосредственно в личном кабинете пользователя. Маркетплейс заранее должен проверить данные продавца, исполнителя или владельца ПВЗ через ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕСИА.

Закон закрепляет целый список обязательных условий, какую информацию необходимо прописать:

перечень мер ответственности, основания и порядок применения санкций;

размер комиссии платформы, сроки и порядок выплат;

правила изменения цен, участие в акциях, уведомления о скидках;

принципы формирования рейтинга и выдачи, основания изменения позиции;

порядок направления юридически значимых уведомлений;

правила приема, хранения, доставки и возврата товаров;

порядок обжалования действий и решений оператора.

Изменение №8. У маркетплейса есть 15 дней, чтобы уведомить продавцов о переменах

Цифровая площадка должно своевременно поставить в известность партнера об изменениях в условиях договора. Для этого у нее есть 45 дней, чтобы сообщить о ключевых переменах, и 15 дней для менее важных поправках.

Исключения возможны лишь в двух случаях: когда изменения улучшают положение партнера или когда они необходимы в соответствии с законом.

Изменение №9. Маркетплейс не может проводить акции партнера без его согласия

Закон о платформенной экономике специально регулирует вопросы ценообразования и оформления предложений на площадках. Это имеет значение, поскольку ранее маркетплейсы могли самостоятельно снижать цены или изменять карточки товаров без согласия продавцов.

Любые активности в виде акций или скидок за счет партнера можно проводить исключительно, заручившись его согласием.

При этом селлер оставляет за собой право установить минимальный порог скидки или отказаться, что никак не влияет на его работу и не может быть причиной санкций.

