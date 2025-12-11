В каких регионах будет действовать АУСН в 2026 году

С 1 января 2026 года АУСН начнет действовать в 16 новых регионах. Теперь число субъектов, где бизнес может применять этот спецрежим вырастет до 83.

С 1 января 2026 года компании и ИП на УСН с доходом от 20 млн рублей должны будут уплачивать НДС. Легально сократить налоговую нагрузку на малый бизнес может помочь АУСН — это единственный законный способ для тысяч ИП и ООО в 2026 году не платить НДС.

Что такое АУСН

АУСН — это полная автоматизация налогового учета и уплаты. ФНС сама начисляет налог и списывает со счета по тем данным, которые передаются из банка и от онлайн-кассы.

Режим действует в формате эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Чем АУСН отличается от УСН

УСН — это упрощенная система налогообложения, где бухгалтер или ИП самостоятельно ведет учет, считает налоги и сдает декларации.

АУСН — автоматизированная УСН, где все эти функции берет на себя ФНС через интеграцию с банками и онлайн-кассами.

Кто может работать на АУСН: лимит по сотрудникам и доходам

Параметр УСН АУСН (с 2026 года) Формат учета Вручную или через бухгалтера/программу Автоматически через ФНС и банк Отчетность Декларации по УСН, отчеты по взносам Не сдаются — все рассчитывается автоматически Ставки налога 6% (доходы) / 15% (доходы-расходы) 8% / 20% соответственно Лимит дохода До 200 млн рублей (2025 г.) До 60 млн рублей Численность сотрудников До 130 человек Не более 5 человек Кассовая дисциплина Можно наличные Только безнал через банк-партнер НДС До 60 млн рублей не платится (2025 г.) НДС полностью исключен Филиалы и подразделения Разрешены Запрещены Расчет взносов и налогов Самостоятельно ФНС делает расчет автоматически Кому подходит Малому и среднему бизнесу Микробизнесу, фрилансерам, ИП без бухгалтера

В каких регионах с 1 января 2026 года начнет действовать АУСН

С 1 января 2026 года расширится список субъектов РФ, где компании и ИП смогут работать на АУСН. Всего экспериментальный режим будет введен в 16 новых регионах:

Республика Башкортостан Республика Алтай Республика Дагестан Республика Тыва Алтайский край Красноярский край Архангельская область Волгоградская область Калининградская область Курская область Пензенская область Пермский край Ростовская область Рязанская область Самарская область Забайкальский край

* список субъектов Российской Федерации обновляется по мере принятия региональных законов.

Всего на сегодняшний день работа на АУСН доступна бизнесу в 83 регионах РФ.

Когда можно перейти на АУСН

Для перехода нужно не позднее 12 января 2026 года подать уведомление в налоговую. Те, кто платит налог на профессиональный доход (НПД), смогут с 1 числа любого месяцаприменять АУСН, но надо до конца предыдущего месяца подать заявление о переходе.

Компании и ИП, которые только зарегистрировались, имеют право сразу применять АУСН, подав уведомление в течение 30 дней после регистрации бизнеса.

Какие банки работают с АУСН в 2026 году

АУСН работает только через уполномоченные банки — это ключевое условие режима. Актуальный список банков на 2025 год:

АО КБ «Модульбанк»

ПАО Сбербанк

АО «Альфа-Банк»

ПАО «Промсвязьбанк»

АО «ТБанк»

ПАО Банк ВТБ

ПАО Акционерный коммерческий банк

«АК БАРС»

ООО «БЛАНК БАНК»

ООО «Банк Точка»

АО «Россельхозбанк»

ПАО «СДМ-Банк»

АО «Сургутнефтегазбанк»

Как повысить квалификацию и начать работать на АУСН

Многие упрощенцы в 2026 году постараются перейти на более выгодный налоговый режим — АУСН, где даже с доходом свыше 20 млн руб. остается возможность избежать уплаты НДС.

