Новые правила расчета налога на прибыль в 2026 году: ставки и отчетность

С 1 января 2026 года в работе с налогом на прибыль произойдет ряд важных изменений, перераспределяются ставки, уточняются правила признания доходов и расходов, вводятся специальные режимы для участников международных групп и отраслевые корректировки (ИТ, малые технологические компании). Это требует корректировки учетных и налоговых процедур уже сейчас.

Налоговая реформа-2026 окажет влияние не только на учет НДС и работу на спецрежимах, важные нововведения коснутся и расчета налога на прибыль. Рассказываем о главных изменениях.

1. Запрет на исправление ошибок прошлых периодов при росте ставки

С 1 января 2026 года запрещено исправлять ошибки прошлых налоговых периодов в текущем периоде, если с момента совершения ошибки налоговая ставка по налогу на прибыль была увеличена. Ранее компании могли доначислить налог в текущем периоде, избежав подачи уточненной декларации. Теперь при росте ставки такой подход недопустим.

При выявлении ошибок бухгалтеру придется подавать уточненные декларации за соответствующие периоды и применять ставку, действовавшую тогда.

2. Продление ограничения по учету убытков прошлых лет до 2030 года

Ограничение на уменьшение налоговой базы за счет убытков прошлых лет в размере не более 50% сохраняется и продлевается до 2030 года. Полностью списать накопленные убытки, даже при наличии достаточной прибыли, по-прежнему нельзя.

Для бухгалтеров это означает необходимость долгосрочного налогового планирования. Компании с существенными убытками прошлых лет должны учитывать, что налоговая нагрузка сохранится даже при восстановлении прибыльности, а экономический эффект от убытков будет растянут во времени.

3. Отмена пониженных ставок и льгот для иностранных агентов

С 2026 года отменяются пониженные ставки и налоговые льготы по налогу на прибыль для организаций, имеющих статус иностранного агента. Такие компании будут применять общие ставки без каких-либо преференций.

Данное изменение носит не только фискальный, но и регуляторный характер. Бухгалтерам организаций с соответствующим статусом необходимо заранее пересчитать налоговую нагрузку, оценить влияние на финансовый результат и скорректировать бюджеты и прогнозы.

4. Новый порядок налогообложения для крупных международных групп

Вводится специальный порядок исчисления налога на прибыль для участников крупных международных групп компаний. При выполнении установленных условий такие компании смогут применять ставку 15%.

При этом право на пониженную ставку будет зависеть от соблюдения критериев, связанных с прозрачностью структуры группы, уровнем налогообложения в других юрисдикциях и раскрытием информации.

5. Отмена отчетности по обособленным подразделениям с 2027 года

Начиная с 2027 года отменяется обязанность сдавать декларации по налогу на прибыль по месту нахождения обособленных подразделений. Отчетность будет представляться централизованно по месту нахождения головной организации.

Хотя это изменение вступит в силу позже, готовиться к нему стоит заранее. Компании с разветвленной структурой смогут упростить администрирование, но при этом возрастает значение корректного распределения прибыли и налоговой базы внутри организации.

Какие налоговые изменения ждут бухгалтера в 2026 году

Повышение ставки НДС и правил работы с налогом на прибыль — лишь часть грядущих изменений в налоговой системе. В 2026 году пересматриваются и другие налоги, корректируются спецрежимы, меняются подходы к администрированию. Поэтому бухгалтеру нужна комплексная подготовка, а не точечные корректировки.

Всю самую важную и актуальную информацию по всем изменениям налоговой реформы-2026 мы собрали и разобрали вместе с экспертами на новом курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы».

Вы узнаете, как с 1 января 2026 года работать с НДС, налогом на прибыль, УСН, НДФЛ, взносами, акцизами, принимать стратегические решения и эффективно взаимодействовать с налоговыми органами.

В курсе есть чек-лист «Пошаговый план перехода на АУСН», а также интерактивный калькулятор «Расчет налоговой нагрузки на УСН и АУСН на 2026 год».

Цена курса со скидкой 74 %: 7 900 ₽ вместо 29 990 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Приступайте к учебе — вы еще успеете подготовиться к новым правилам и выйти на работу в январе — спокойно и без стресса.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.