Когда ждать трудовую проверку в 2026 году: новые положения в ТК РФ

В 2026 году ужесточается контроль за перемещением мигрантов, работой с самозанятыми и несовершеннолетними сотрудниками. Кроме того, ГИТ скорректировала ориентиры для проверок. Рассказываем, за чем будет следить трудовая инспекция и когда могут прийти с проверкой.

Разбираем главные изменения в работе с мигрантами, несовершеннолетними и самозанятыми, которые будет отслеживать ГИТ в 2026 году, а также обновленные требования к проведению проверок.

Требования к оформлению мигрантов в 2026 году

С 2026 года вступили в силу поправки в ТК, внесенные законом от 17.11.2025 № 419-ФЗ, которыми расширяют основания для расторжения трудового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Раньше, согласно ст. 327.6 ТК, договор можно было прекратить только когда требовалось привести численность иностранных работников в соответствие с ограничениями, установленными законами, указами Президента, постановлениями Правительства или актами регионов, а прямого основания в ТК для прекращения договора при таких условиях не было. Теперь это основание прописано в ТК, и его можно применить.

Обновленные нормы для несовершеннолетних работников

С 1 марта 2026 года вступают в силу обновленные нормы подъема и перемещения тяжестей для работников до 18 лет (приказ Минтруда от 10.06.2025 № 369н). Новые предельные значения фактически остаются прежними, но теперь официально закреплены в актуальном документе. Так, в течение всей рабочей смены:

юноши 14–15 лет могут поднимать и перемещать вручную не более 3 кг ;

юноши 16–17 лет — не более 4 кг;

девушки соответствующих возрастных групп — на 1 кг меньше, то есть 2 кг и 3 кг соответственно.

Уточненные индикаторы риска при сотрудничестве с самозанятыми

Минтруд подготовил проект приказа (ID 01/02/10-25/00161804), уточняющий индикаторы риска при анализе таких отношений. Новый подход будет действовать до конца 2026 года.

В «красную» зону попадают заказчики, которые сотрудничают более чем с 35 самозанятыми, физиками или НПД, и при этом каждый из них одновременно:

получает от заказчика в среднем не менее 35 000 руб. в месяц;

сотрудничает более трех месяцев;

получает 75% и более всего своего дохода именно от вашей компании.

Если вы наблюдаете у себя такую картину — будьте готовы к более пристальному вниманию со стороны ГИТ. Схемы, где самозанятые фактически заменяют штатных сотрудников, в 2026 году по-прежнему не оставят без внимания.

Новые значения ключевых показателей при проведении проверок в 2026 году

С 1 января 2026 года ГИТ применяет новые значения ключевых показателей при проведении проверок (постановление Правительства от 28.07.2025 № 1122, действие продлено до 31.12.2026). Вот обновленные пороговые значения на 2026 года:

погибшие при несчастных случаях — не более 1,57 на 100 тыс. занятых (ранее — 1,58);

пострадавшие с тяжелыми последствиями — не более 5,5 на 100 тыс. занятых (было — 5,55);

просрочка по зарплате — не более 0,044 тыс. руб. на каждую тысячу рублей суммарной номинальной зарплаты в РФ за отчетный период (ранее — 0,045 тыс. руб.).

Также изменился подход к плановым выездным проверкам. Так, раньше работодателей по категориям риска проверяли с четкой периодичностью:

раз в 3 года — для категории «значительного риска»;

раз в 5 лет — для «среднего риска»;

раз в 6 лет — для «умеренного риска».

Теперь вместо автоматической выездной проверки по графику вводится обязательный профилактический визит, частота которого будет определяться Правительством.

