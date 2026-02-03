📄 Обновленные формы зачета и возврата сальдо ЕНС с 2026 года: примеры заполнения

Рассказываем про новый формат и требования 2026 года, какие штрафы грозят за нарушения и какие сложности могут возникнуть при переводе денег со своего ЕНС на чужой.

С 15 января 2026 года действуют обновленные формы и форматы заявлений о зачете и возврате сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС).

Обновленная форма заявления о возврате сальдо ЕНС 2026

В форму заявления о возврате положительного сальдо ЕНС (КНД 1112542) добавили поле для указания номера платежной карты (данный реквизит заполняется в случае, если карта оформлена на территории Российской Федерации).

Новое поле для указания номера платежной карты

Появилось также поле для номера записи в Едином реестре налогоплательщиков (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями). При заполнении этого поля предоставление сведений о паспорте или аналогичном документе не требуется.

Новое поле для номера записи в Едином реестре налогоплательщиков

В заявлении о возврате положительного сальдо ЕНС теперь можно указать номер платежной карты для получения денег.

Из формы убрали вид платежа — штраф.

Как получить возврат: в какие сроки налоговая вернет средства

Налогоплательщик имеет право вернуть сумму положительного остатка по единому налоговому счету путем ее перечисления на принадлежащий ему банковский счет. Как правило, для этого в налоговый орган направляется соответствующее заявление. Налоговый орган обязан направить распоряжение о возврате в территориальный орган Федерального казначейства не позднее дня, следующего за датой поступления такого заявления.

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет исполнение полученного поручения в срок не позднее следующего дня после его получения от налогового органа (пункты 1, 3 и 6 статьи 79 НК РФ).

Обновленная форма заявления о зачете положительного сальдо ЕНС 2026

В разделе о зачете в счет исполнения обязанности другого лица — появились поля для указания кода причины постановки на учет (КПП) такого лица.

Новые поля для указания кода причины постановки на учет

В форму заявления о зачете положительного сальдо ЕНС (КНД 1150057) внесены уточняющие положения, которые регулируют порядок отражения зачета в счет погашения задолженности, не учитываемой в составе совокупной обязанности.

Как получить зачет: когда налоговая должна ответить на заявление

Налогоплательщик вправе использовать положительное сальдо по единому налоговому счету, направив его на зачет. С этой целью в адрес налогового органа представляется соответствующее заявление. Налоговый орган обязан произвести зачет в срок не позднее следующего рабочего дня после получения заявления о распоряжении средствами путем зачета (пункты 2 и 5 статьи 78 НК РФ).

Почему налоговая может отказать

В зачет на чужой ЕНС откажут, если у этого чужого налогоплательщика отсутствует обязанность по уплате налогов.

То есть, если у другого лица, которому вы хотите перевести свои деньги, нет налоговых долгов, то произвести такой зачет не получится.

Если у этого лица долг есть, но вы намерены провести зачет на сумму, превышающую этот долг, то такой зачет проведут частично – только на сумму долга. Остальные деньги останутся на вашем ЕНС, переводить их на чужой ЕНС налоговики не будут.

Как работать с отчетностью в 2026 году без ошибок

2026 год начался с новой налоговой реформы. Несмотря на то, что бухгалтерам к изменениям в законодательстве не привыкать, но все-таки нововведения в части НДС, учета на УСН, рост интереса к АУСН и ПСН — это серьезные испытания для специалистов, тем более для новичков.

Поэтому мы собрали новые требования и нововведения налоговой реформы, разобрали ставки для расчета налогов и страховых взносов, положения ФСБУ 4/2023, чтобы помочь вам работать в 2026 году без трудностей. Нужно перестраиваться и по-новому считать налоги и страховые взносы, составлять отчетность по требованиям новых ФСБУ.

Разберем новые образцы документов и научим заполнять их на практике на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Мы обновили программу с учетом требований 2026 года.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена курса со скидкой 72%: 7 900 ₽ вместо 28 600 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».