Форма 6-НДФЛ за 2025 год: пошаговая инструкция по заполнению для бухгалтера
Сдача 6-НДФЛ за 2025 год — один из самых ответственных этапов работы бухгалтера в начале 2026 года. ФНС усиливает контроль: новые соотношения, автоматическая аналитика по выплатам, многочисленные запросы пояснений и документов, доначисления при камеральных проверках.
Сделали для вас подробную инструкцию — как заполнить форму 6-НДФЛ с учетом всех изменений в НК РФ и сложных ситуаций: отпускные, больничные, дивиденды, материальная выгода, особенностей при работе с ИП, самозанятыми и ГПХ.
Когда и по какой форме нужно сдать 6-НДФЛ за 2025 год
6-НДФЛ за 2025 год нужно сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2023 №ЕД-7-11/649@ в редакции от 09.01.2024. Сдать расчет нужно не позднее 25 февраля 2026 года (ст. 230 НК).
В состав отчета входят: титульный лист, раздел 1, раздел 2, справка 2-НДФЛ.
В 6-НДФЛ нужно отразить:
Зарплату и премии;
Отпускные, включая выплаты за отпуска, которые оплачены в 2025 году;
Больничные пособия за счет работодателя, которые оплачены в 2025 году;
Выплаты при увольнении работников, включая компенсацию за неиспользованный отпуск.
Материальную помощь (в общем случае свыше 4 000 руб., при рождении ребенка — свыше 50 000 руб. в год), кроме полностью необлагаемых выплат;
Стоимость подарков работникам свыше 4 000 руб. в год;
Вознаграждения физлицам по договорам ГПХ;
Другие выплаты, облагаемые НДФЛ.
Какие выплаты не нужно отражать в 6-НДФЛ:
начисленные в течение 2025 года, но начисленные физлицам в 2026 году,
полностью необлагаемые НДФЛ (например, матпомощь работнику, которая не превысила 4 000 руб. в год, суточные в пределах норм и т. п.);
налог с которых получатель дохода уплачивает сам (ИП, самозанятые, частнопрактикующие адвокаты и нотариусы);
выданные налоговым резидентам иностранных государств, но не облагаемые налогом в России в соответствии с международными соглашениями.
Как заполнить титульный лист 6-НДФЛ за 2025 год
На титульном листе 6-НДФЛ необходимо указать: реквизиты (ИНН, КПП, телефон), номер корректировки, отчетный период, место представления, наименование организации/ИП, код ОКТМО, а также подписант (представитель).
Как заполнить первый раздел 6-НДФЛ: доходы, вычеты и налог
Заполнять необходимо по каждому КБК отдельно:
Строка
Значение
Строка 020
сумма НДФЛ, удержанная с начала года
Строки с 021-026
суммы НДФЛ, подлежащие уплате по 6 срокам перечисления (за последний квартал)
Строки 030-036
возвращенного НДФЛ по 6 срокам
Строки с 031-036
суммы НДФЛ, возвращенные по 6 срокам уплаты (за последний квартал)
Период определяем по дате выплаты дохода физлицам и удержании НДФЛ.
Как указать доходы в натуральной форме в строках второго раздела
Строка
Обозначение доходов
По строке 120
в стоимостном выражении товара
По строке 130
сумма предоставленного вычета (до 4000 руб., так же стандартные и социальные вычеты)
По строке 131
налогооблагаемая база
По строке 140
сумма исчисленного налога
По строке 170
налог, не удержанный налоговым агентом с текущем периоде (если доход в натуральной форме получен, а удержание налога произведено с дохода в денежном выражении, полученного в следующем периоде)
Что важно знать ИП-работодателям об уменьшении налогов на страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, которые составляют отчетность за сотрудников, необходимо принять во внимание, что страховые взносы исчисляются не со всей суммы дохода полученного физическими лицами, а только с подлежащих обложению в соответствии со ст. 422 НК РФ.
Уменьшить на страховые взносы можно только налог УСН и ПСН (для ИП). НДФЛ на исчисленные/уплаченные страховые взносы — не уменьшается.
База для исчисления страховых взносов и НДФЛ может различаться.
Как заполнить справку 2-НДФЛ
Чтобы заполнить справку 2-НДФЛ правильно, нужно сгруппировать доход в зависимости от ставки налога и КБК.
Под какую ставку определить доход смотрим по перечню
Основные доходы:
от 2,4 млн рублей в год — 13%;
от 2,4 до 5 млн рублей в год — 15%;
от 5 до 20 млн рублей в год — 18%;
от 20 до 50 млн рублей в год — 20%;
более 50 млн рублей в год — 22%.
Дивиденды, ценные бумаги, проценты по вкладам, продажа недвижимости:
до 2,4 млн рублей — 13%;
свыше 2,4 млн рублей — 15%.
Для доходов, связанных с участием в СВО, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях:
до 5 млн рублей в год — 13%;
свыше 5 млн рублей в год — 15%.
Вычеты указываются во вкладке по конкретному КБК.
Контрольные соотношения для 6-НДФЛ за 2025 год
Система СБИС проводит проверку в соответствии с контрольными соотношениями и показателями предыдущих периодов, начиная с 1 января.
Некоторые контрольные соотношения для 6-НДФЛ:
Между полями 020–024 и 030–032 первого раздела — НДФЛ к возврату не должен быть больше налога, который нужно перечислить. При проверке данного соотношения нужно брать в расчет три месяца отчетного периода.
Между полями «Налоговая база», «Общая сумма дохода» второго раздела и суммы вычетов. Сумма в поле «Налоговая база» второго раздела справки должна быть равна разнице между доходами и вычетами.
Доход во втором разделе справки с суммой всех полей приложения к справке. Должно выполняться контрольное соотношение: поле «Общая сумма дохода» раздела 2 = Сумма всех полей «Сумма дохода» приложения к справке.
Полный список контрольных соотношений представлен в письмах ФНС письмами от 20.12.2023 №БС-4-11/15922@, от 28 февраля 2024 г. № БС-4-11/2234@ и от 5 апреля 2024 г. №БС-4-11/4009@.
Как рассчитывать выплаты для работников и составлять по ним отчетность в 2026 году
С 2026 года изменился размер МРОТ, нужно пересчитать зарплаты и пособия для сотрудников, НДФЛ и страховые взносы, также надо обратить внимание на отчетность для СФР и налоговой — многие формы будут обновлены. Чтобы вы избежали проблем и ошибок в расчетах и начислениях в 2026 году, мы обновили наш курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате» и добавили самую актуальную информацию налоговой реформы-2026.
Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные, больничные и налоги, сможете законно оптимизировать налоговую нагрузку, грамотно составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена курса со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию