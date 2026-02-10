Что сдаем в феврале 2026: полный календарь кадровой отчетности

Февраль — месяц, когда кадровая отчетность не ждет. Сдаем сведения в ФНС и СФР, подтверждаем квоты, отвечаем военкомату. Разбираем полный календарь, чтобы пройти месяц без ошибок и штрафов.

Февраль — не просто короткий месяц, а время, когда кадровику нужно держать руку на пульсе. За январь нужно успеть сдать персонифицированные сведения в ФНС, кадровые события в СФР, а также подготовить отчеты по квотам и воинскому учету. Плановый подход помогает избежать штрафов и лишней спешки.

Кто сдает кадровую отчетность

Кадровая отчетность не зависит от системы налогообложения. Будь то ОСНО, УСН или АУСН, если у работодателя есть сотрудники по трудовым договорам, он обязан сдавать одинаковые формы. Отличия касаются только налоговой отчетности, но не кадровой: ФНС, СФР и Росстат требуют одинаковых сведений по всем.

Для практики это значит, что даже если вы на АУСН и налоговая часть почти полностью автоматизирована через банк, все равно нужно следить за правильностью кадровых данных, чтобы ФНС и СФР не обнаружили расхождений.

До 25 февраля — не забудьте передать персонифицированные сведения в ФНС

Главный февральский отчет — персонифицированные сведения о физических лицах за январь. В них отражаются:

начисления сотрудникам и выплаты по договорам ГПХ;

страховые периоды работников для фонда;

сведения о корректировках предыдущих месяцев.

Срок сдачи — не позднее 25 февраля 2026 года, если день попадает на выходной, переносится на ближайший рабочий день.

Прежде чем отправлять форму, сверьте ее с фактическими начислениями зарплаты и кадровыми событиями. Даже один пропущенный сотрудник или неверная дата увольнения может привести к штрафу. Для АУСН: часть данных может поступать в ФНС автоматически, но проверка вручную остается обязательной.

ЕФС-1 в феврале — кадровые события

Основной годовой ЕФС-1 за 2025 год сдан в январе, но оперативные кадровые события продолжают фиксироваться ежедневно. К ним относятся прием на работу, увольнение, перевод или приостановление договора.

СФР проверяет не только наличие отчета, но и соответствие дат приказов с реальными начислениями. Если вы приняли сотрудника 10 февраля, а в ЕФС-1 указали дату 15-го — это повод для замечаний и штрафов. Поэтому «ежедневная дисциплина» по отражению событий критична.

Служба занятости и квоты инвалидов

В феврале работодатели продолжают выполнять обязанности по уведомлению службы занятости. Если у вас открыта вакансия, сведения о ней нужно направить в течение пяти рабочих дней. Даже если вакансия открыта еще в январе и не закрыта, служба занятости ожидает подтверждения в феврале.

Кроме того, работодатели, которые обязаны соблюдать квоту для инвалидов, должны ежемесячно подтверждать выполнение квоты — обычно до 10 числа месяца. Важно помнить, что не все компании обязаны это делать, но если у вас есть квота, ее невыполнение приведет к штрафу.

Воинский учет — что контролировать

Февраль часто становится месяцем запросов от военкоматов. Несмотря на то, что формального ежемесячного отчета нет, работодатели обязаны своевременно предоставлять данные о военнообязанных сотрудниках.

Практический совет: держите карточки учета сотрудников в актуальном виде, чтобы при запросе можно было сразу предоставить данные. Игнорирование запросов — частая причина штрафов именно в начале года.

Корректировки после январских форм

Даже если все отчеты за январь были сданы вовремя, февраль — месяц, когда часто приходят запросы на уточнение данных. Это касается как ЕФС-1, так и статистики П-4 и 1-Т. Если не реагировать на уточнения вовремя, штрафы могут быть начислены за несвоевременную сдачу.

Рекомендуется держать отдельный файл контроля: какие формы сданы, когда получено подтверждение, и какие данные требуют корректировки. Это позволяет минимизировать риски и сэкономить время.

Сводный календарь кадровика на февраль 2026

Срок Отчет / действие Куда сдавать Кому обязателен До 10 февраля Квоты инвалидов (если есть) Центр занятости работодателям с квотой В течение 5 дней Сведения о вакансиях Центр занятости всем работодателям На следующий рабочий день Кадровые события ЕФС-1 СФР всем с сотрудниками До 25 февраля Персонифицированные сведения за январь ФНС всем с выплатами физлицам По запросам Документы воинского учета Военкомат при наличии военнообязанных

