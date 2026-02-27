☝️Изменения в кадровом учете с 1 марта 2026 года: новые квоты для инвалидов, штрафы за несовершеннолетних и увольнение иностранцев

С 1 марта 2026 года кадровиков ждет ряд важных нововведений: появятся дополнительные региональные квоты для сотрудников с инвалидностью, изменится порядок увольнения иностранных работников, станет строже учет обучения по пожарной безопасности. Разбираемся, что меняется и как работать в новых условиях.

Весна начнется с ряда важных изменений в работе бухгалтеров и кадровиков. Уже известно, что изменится порядок расчета алиментов, усилится контроль за работой с несовершеннолетними, инвалидами и иностранными специалистами.

Работодатели будут направлять сотрудников к психиатру

Согласно приказу ведомства от 02.07.2025 № 392н, направление на освидетельствование будет давать работодатель, если при обязательном периодическом медосмотре у работника выявили признаки психического расстройства.

А те, кто работает с гостайной, психиатра проходить не будут: этот вид работ исключили из списка видов деятельности, при которых проводится психиатрическое освидетельствование (перечень утвержден приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н).

Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2028.

Вводятся дополнительные квоты для инвалидов

У региональных властей появится право устанавливать квоты приема на работу инвалидов во всех видах обособленных подразделений работодателей, на территориях которых они расположены.

Пока что субъекты РФ могут определить квоты только для представительств и филиалов организаций. Из-за чего крупные компании с головным офисом в одном регионе не могут обеспечить трудоустройство инвалидов в обособках, которые расположены в других регионах.

МЧС выдвинула новые требования к обучению пожарной безопасности

С 1 марта 2026 вступают в силу новые требования МЧС к дополнительным профессиональным программам обучения по пожарной безопасности и к ответственным за пожарную безопасность.

Минтруд утвердил максимальный рабочий вес для несовершеннолетних работников

Опубликован приказ Минтруда от 10.06.2025 № 369н, которым утверждены нормы переноски и передвижения тяжестей работниками в возрасте до 18 лет.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года, а действующее постановление Минтруда от 07.04.1999 № 7 с этой же даты утратит силу.

В новых правилах нормы переноски и передвижения тяжестей несовершеннолетними работниками не поменялись.

Так, масса постоянно поднимаемого и перемещаемого вручную в течение смены груза не должна превышать:

4 кг — для юношей 16-17 лет;

3 кг — для девушек 16-17 лет.

Масса перемещаемого груза на тележках или в контейнерах не должна превышать 24 кг (для юношей 17 лет) и 8 кг (для девушек 17 лет).

Молодые врачи будут обязаны отработать в государственной поликлинике

Согласно законопроекту, студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, будут заключать договор о целевом обучении.

После выпуска они будут обязаны отработать в муниципальных и государственных медучреждениях. Принятый закон должен решить вопрос кадрового дефицита в системе российского здравоохранения, указали авторы инициативы.

Перечень специальностей, по которым выпускники будут обязаны отрабатывать под руководством наставника, и срок наставничества установит Минздрав.

Для студентов, которые нарушат условия договора о целевом обучении, предусмотрен штраф. Также им придется выплатить всю сумму, затраченную на их обучение.

Больше кадровых сведений будут относиться к гостайне

С 1 марта 2026 года Указ Владимира Путина от 17.05.2025 № 329 расширил перечень сведений, отнесенных к гостайне, утвержденный Указом от 30 ноября 1995 г. № 1203.

К государственной тайне будут относиться сведения:

о численности забронированных граждан РФ, в том числе в обычных организациях ;

мобилизационных мощностях по изготовлению или ремонту вооружения, военной техники, о создании, развитии или сохранении этих мощностей;

о моб. мощностях по производству продукции общего применения, включаемой в мобзадания, стратегических видов сырья или материалов, о создании, развитии или сохранении этих мощностей.

Появятся новые условия для увольнения мигрантов

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон от 17.11.2025 № 419-ФЗ, позволяющий увольнять мигрантов, если субъект РФ ввел ограничения на их привлечение.

С 2014 года регионы могут вводить такие ограничения для визовых иностранцев. Но до сих пор трудовое законодательство не содержало прямой нормы, позволяющей расторгнуть договор по этому основанию.

За нарушение региональных квот работодателя могут оштрафовать и даже приостановить деятельность.

