Отсрочка обеспечительного платежа по СПОТ до 1 июля 2026 года: новые правила для импортеров

Правительство перенесло срок обязательной уплаты обеспечительного платежа по СПОТ. Разбираем, что нужно делать импортерам с 1 июня 2026 года и когда платеж станет обязательным

Система прослеживаемости импортных товаров СПОТ начала работать в промышленной эксплуатации с 1 июня 2026 года. Однако Правительство решило дать бизнесу дополнительное время для адаптации к новым требованиям.

Главное изменение: обеспечительный платеж, который должен сопровождать импорт отдельных товаров из стран ЕАЭС, временно отложили.

Разберем, какие правила действуют сейчас и что нужно учитывать импортерам.

Что изменилось с 1 июня 2026 года

Первоначально предполагалось, что одновременно с запуском СПОТ импортеры будут обязаны перечислять обеспечительный платеж.

Однако постановлением Правительства РФ от 29.05.2026 № 641 введен переходный период.

Для поставок товаров из Армении, Казахстана и Киргизии обеспечительный платеж временно не требуется.

Льгота действует по 30 июня 2026 года включительно.

Это означает, что при ввозе товаров с 1 по 30 июня импортер может не перечислять обеспечительный платеж по СПОТ.

С 1 июля 2026 года требование становится обязательным.

Какие сроки действуют для Беларуси

Для поставок из Республики Беларусь установлен более длительный переходный период.

Освобождение от обеспечительного платежа действует по 31 октября 2026 года включительно.

Соответственно:

до 31 октября 2026 года обеспечительный платеж не требуется;

при ввозе товаров начиная с 1 ноября 2026 года платеж становится обязательным.

Таким образом, белорусское направление получило дополнительные месяцы для адаптации к новым правилам.

Что обязательно делать уже сейчас

Отсрочка касается только обеспечительного платежа.

Остальные требования СПОТ начали действовать с 1 июня 2026 года.

Импортер обязан выполнить два действия.

Подать ДОПП

До ввоза товара необходимо направить в ФНС документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП).

Подать сведения можно:

через сервис заявителя;

по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

В уведомлении указываются сведения о товаре, перевозке и транспортном средстве.

Получить QR-код

После обработки данных система формирует QR-код. Этот код необходимо передать перевозчику. Без QR-кода пересечение границы невозможно. Требование действует независимо от отсрочки обеспечительного платежа.

Поэтому компаниям, которые рассчитывали отложить подготовку к СПОТ до июля, стоит учитывать: уведомление и получение QR-кода обязательны уже сейчас.

Что делать, если обеспечительный платеж уже перечислен

После публикации постановления у многих импортеров возник практический вопрос.

Некоторые компании успели перечислить обеспечительный платеж по СПОТ до того, как стало известно об отсрочке.

Возникает несколько проблем:

как учитывать уже перечисленные суммы;

нужно ли дополнительно платить НДС по общим правилам;

можно ли зачесть ранее перечисленные средства;

каким образом вернуть деньги при необходимости.

На данный момент нормативные документы прямого ответа не содержат.

Специальный порядок для таких ситуаций не установлен.

Поэтому участникам ВЭД рекомендуется направить официальный запрос в ФНС и получить письменное разъяснение по своей ситуации.

До появления официальной позиции налоговой службы безопаснее фиксировать все документы, подтверждающие перечисление средств и исполнение требований законодательства на момент платежа.

Какие риски остаются у импортеров

Несмотря на отсрочку обеспечительного платежа, требования к оформлению импортных поставок стали сложнее.

Компаниям необходимо контролировать:

своевременную подачу ДОПП;

корректность сведений о товаре;

получение QR-кода;

соблюдение сроков ввоза;

правильный расчет НДС;

отражение импортных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Ошибки на любом этапе могут привести к вопросам со стороны налоговых органов и необходимости корректировать документы.

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Главное

Система СПОТ начала работать с 1 июня 2026 года, но обязанность перечислять обеспечительный платеж временно перенесли.

Для поставок из Армении, Казахстана и Киргизии отсрочка действует до 30 июня 2026 года включительно. Для поставок из Беларуси — до 31 октября 2026 года включительно.

При этом подача ДОПП и получение QR-кода обязательны уже сейчас. Без выполнения этих требований товар не сможет пройти границу.

Импортерам стоит использовать переходный период для настройки внутренних процессов и подготовки к полноценному запуску всех механизмов СПОТ.