Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: продажа авто без чека, надбавки сотрудникам, учет расходов упрощенцами

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В декабре их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушится вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Как сотрудникам правильно установить надбавки? Каким документом? Какие ставки? Где и как прописать? Дайте, пожалуйста, как можно больше информации.

Ответ эксперта: Лучше оформлять введение надбавок приказом о внесении изменений в штатное расписание (ШР) и тут возможны 2 варианта (зависит от вас)... Читать далее>>>

Вопрос:

Наш сотрудник оплатил билет в командировку с р/с ИП, зарегистрированного на него. Могу ли я принять данный эл. чек к расходам на прибыль и возместить ему данную сумму?

Ответ эксперта: В законодательстве не уточнено, с каких счетов и каким образом должны быть оплачены командировочные... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО на ОСНО приобрело ОС (станок ) 01.12.2021. Правильно ли будет сразу (с 01.12.2021) осуществить постановку оборудования на учет и начислять амортизацию со след месяца. И применить вычет по НДС с 01.12.2021.

Но технологических действий на этом оборудовании не производить (не выпускать продукт-товар) до получения лицензии. Предполагаемый срок получения лицензии — через три-шесть месяцев.

То есть применяем вычет, амортизацию, а станок пока простаивает. Возможны ли претензии со стороны налоговых органов?

Ответ эксперта: Приобретенный станок, который не используется в производстве продукции (до получения лицензии на право ее производства) можно признать основным средством (и начислять по нему амортизацию) в регистрах бухгалтерского учета, но при исчислении налогооблагаемой прибыли... Читать далее>>>

Вопрос:

Аренда грузового авто у ИП без экипажа, фирмой экспедитором на ОСНО полностью на весь год. Какие нюансы обязательно учесть (путевые, договор, оплата аренды, возмещение НДС с топлива, система налогообложения ИП, покупка запчастей с НДС)? Спасибо

Ответ эксперта: Договор аренды заключается в письменном виде.<...> Автомобиль передается по акту арендатору, возврат арендодателю тоже будет по акту.<...>Ежемесячные акты не составляются.<...> Путевые листы заполняет... Читать далее>>>

Вопрос:

Какие нюансы учесть, чтобы не перескочить на прогрессивную шкалу по НДФЛ? Дивиденды директору ООО 5 млн (начисляем), с них платим НДФЛ 13% и на его счет приходит 4 350 000 руб. Верно понимаю, что суммировать другие его доходы облагаемые НДФЛ не нужно в 2021-2022 гг. С 2023 г. только начнется суммирование?

Ответ эксперта: База по дивидендам считается отдельно от зарплаты, вы все верно написали. Так что суммировать их для определения... Читать далее>>>

Вопрос:

Возможно ли включить в состав расходов при УСН 15% маркетинговые услуги, оказываемые самозанятым лицом? Состав маркетинговых услуг: ведение площадок на маркетплейсах, директов в поисковых системах, анализ продвижения сайта . Можно ли данные услуги отнести в пп. 20 п. 1 ст. 346.16 «расходы на рекламу»? Аналогичный вопрос и касаемо услуг копирайтера (самозанятый или ИП).

Есть ограничения по расходам к выручке по рекламе по УСН 15%? Реклама имеет высокий процент в общей доле расходов . Вся реклама безадресная (интернет).

Ответ эксперта: Маркетинговых услуг нет в перечне расходов, указанных в статье 346.16. Поэтому надо пытаться эти услуги подвести под рекламу, но с учетом нормирования и это может не помочь... Читать далее>>>

Вопрос:

Можно ли уменьшить аванс на сумму ндфл, чтобы его потом удержать в конце месяца

Ситуация такая: зарплата за первую половину месяца — 20 числа текущего месяца (20 декабря), зарплата за вторую половину месяца — 5 числа следующего месяца (5 января). Сотрудник уходит в отпуск 15 декабря, знаю, что НДФЛ с аванса не удерживают. Но если уменьшить аванс на сумму НДФЛ, то можно будет удержать НДФЛ в конце месяца, т.е. к получению у сотрудника будет ноль и НДФЛ будет удержан в срок. Подскажите, правильно ли так сделать?

Ответ эксперта: С аванса (правильнее все-таки зарплата за первую половину месяца) удерживать НДФЛ неправильно. Вы не можете рассчитать налог до окончания месяца, поскольку он с зарплаты считается в последний день... Читать далее>>>

Вопрос:

Просьба уточнить, какие есть на данный момент способы продажи автомобиля физ лицу без использования кассы?

Ответ эксперта: Использовать посредников (комиссионеров, агентов). Использовать посредников по приему платежей Оформить аккредитив банка. Деньги придут от банка и чек не пробивается... Читать далее>>>

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