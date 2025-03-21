Сдаем отчетность с первого раза с Клерк.Премиум

Собрали самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года. Сохраняйте в избранное ⭐ Все про налоги — кратко, четко и по делу.

Разобрали, какие налоги включать в мартовское уведомление по ЕНП, новый порядок расчета средней зарплаты для отпусков, командировок и выходных пособий, расчет среднего заработка командированного сотрудника на примере, выплаты работникам из нового МРОТ, необходимость медосмотра сотруднику на служебном авто и самозапрет на кредиты.

Вышли конспекты вебинаров, которые помогут бухгалтеру при подготовке годовой отчетности. Вы можете смотреть видео или читать текст — вся информация дублируется.

1. Что нужно проверить перед бухгалтерской отчетностью, чтобы она была полная, достоверная и без ошибок. Конспект поможет выявить несоответствия с ФСБУ и избежать ошибок, которые приведут к претензиям со стороны собственников и налоговиков.

2. Опытный аудитор разбирает топ бухгалтерских ошибок в отчетности и дает рекомендации, как их избежать. Чтобы проверить себя и снизить риски, пройдите тест.

3. Если до сих пор остались вопросы, как вести учет НДС на упрощенке в 1С, читайте конспект