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Клерк.Премиум
Отчетность

Сдаем отчетность с первого раза с Клерк.Премиум

Дедлайн годовой отчетности все ближе, а бухгалтеры запивают афобазол крепким кофе. Мы не оставим вас один на один со сложными вопросами. Подготовили материалы от экспертов, которые помогут сдать отчетность без ошибок. Рассказываем, что полезного выпустили на этой неделе. 

Мы регулярно выпускаем экспертные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах вы научитесь работать по новым правилам, в разборах узнаете о новых законах, а в консультациях сможете получить рекомендации от опытных экспертов даже по самым сложным вопросам. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошел очень важный вебинар. Практикующий бухгалтер рассказала, как защищать интересы селлеров от претензий налоговиков и зарабатывать больше. Если пропустили вебинар, посмотрите в записи.

Разборы

Собрали самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года. Сохраняйте в избранное ⭐ Все про налоги — кратко, четко и по делу.  

Разобрали, какие налоги включать в мартовское уведомление по ЕНП, новый порядок расчета средней зарплаты для отпусков, командировок и выходных пособий, расчет среднего заработка командированного сотрудника на примере, выплаты работникам из нового МРОТ, необходимость медосмотра сотруднику на служебном авто и самозапрет на кредиты.

  1. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2025 года.

  2. Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.

  3. Как рассчитать средний заработок на период командировки: примеры.

  4. Примеры расчетов выплат работнику из нового МРОТ в 2025 году.

  5. Нужен ли медосмотр сотруднику, использующему служебный автомобиль.

  6. Как установить самозапрет на заключение договоров потребительского займа (кредита).

Вышли конспекты вебинаров, которые помогут бухгалтеру при подготовке годовой отчетности. Вы можете смотреть видео или читать текст — вся информация дублируется.

1. Что нужно проверить перед бухгалтерской отчетностью, чтобы она была полная, достоверная и без ошибок. Конспект поможет выявить несоответствия с ФСБУ и избежать ошибок, которые приведут к претензиям со стороны собственников и налоговиков.

2. Опытный аудитор разбирает топ бухгалтерских ошибок в отчетности и дает рекомендации, как их избежать. Чтобы проверить себя и снизить риски, пройдите тест.

3. Если до сих пор остались вопросы, как вести учет НДС на упрощенке в 1С, читайте конспект 

Мини-курсы

На этой неделе вышло 6 мини-курсов:

  1. Какой баланс должны сдавать малые предприятия за 2024 год. Мини-курс.

  2. Директор и бухгалтер в одном лице: как оформить.

  3. С 1 апреля 2025 — новый ФСБУ по инвентаризации 28/2023.

  4. Зачем ИП нужна учетная политика.

  5. Какие предприниматели могут не платить страховые взносы.

  6. Как уволить временного сотрудника с декретной ставки.

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Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

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