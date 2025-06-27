Как найти бухгалтера в 2025 году: пошаговое руководство

Почему важно найти хорошего бухгалтера
Проверенная временем истина — «Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой — еще дороже». Часто бывает, что собственник бизнеса в спешке нанимает сотрудника, и только через несколько месяцев выясняется — бухгалтерский учет не ведется должным образом. В результате компания получает непредвиденные расходы на его восстановление и претензии со стороны налоговиков.
Главное, что нужно понять, когда вы приступаете к поиску бухгалтера — это не просто сотрудник, который «вбивает цифры в программу», а один из ключевых членов команды. Само ведение бухгалтерского учета — не формальность, отнимающая время и деньги. Это шаг к стабильной работе и успеху бизнеса.
По сути, хороший бухгалтер — защитник бизнеса, который стоит на страже его интересов. Он не только занимается учетом и отчетностью, но и помогает смотреть в будущее, анализировать расходы, управлять рисками и принимать обоснованные решения.
В ведении бухгалтерского учета на первый план выходят профессиональные навыки специалиста или hard skills. Каждый бухгалтер вне зависимости от сферы бизнеса должен:
знать бухгалтерский и налоговый учет;
владеть бухгалтерскими программами и базовыми инструментами (включая электронные сервисы ФНС);
знать действующее законодательство и следить за обновлениями;
уметь работать с первичными документами и отчетами.
В остальном требования к профессиональным навыкам бухгалтера определяются в зависимости от сферы и масштабов компании, а также специфики самой должности. Например, работа бухгалтера в крупной организации предполагает, что специалист досконально знает свой участок. А если в небольшой компании работает один бухгалтер, он должен разбираться во всех видах учета.
Еще один момент, на который нужно обращать внимание при приеме на работу бухгалтера — образование. Минимум — наличие профильного среднего специального образования. Непрофильное среднее специальное образование также допустимо, но если у специалиста есть дополнительное образование по программе профессиональной переподготовки. Если бухгалтер работает в единственном лице, то лучше, если у него есть высшее профильное образование.
Личные качества
Для успешной работы важны не только hard skills, но и soft skills. Это личные качества, которые помогают качественно справляться с обязанностями и эффективно взаимодействовать с командой и руководством. Для бухгалтера это:
ответственность и организованность;
доброжелательность и коммуникабельность;
стремление к развитию и самообучаемость;
умение быстро адаптироваться к изменившимся условиям.
Если вы смогли найти бухгалтера, который имеет нужные профнавыки — проверьте его soft skills. Для этого попросите кандидата пройти психологические тесты, которые позволяют составить психологический портрет личности (например, тест «Большая пятерка» или личностный опросник Айзенка).
Бухгалтер в небольшую компанию
Если у вас маленькая компания или ИП, лучше искать специалиста-универсала, который будет иметь разносторонние навыки. Как правило, бухгалтеру предстоит заниматься:
ведением учета основных средств и складского учета;
оплатой счетов в системе «Банк-Клиент»;
начислением заработной платы;
подготовкой и сдачей отчетности в ФНС и фонды;
прохождением налоговых проверок;
расчетом НДС;
работой с поставщиками и составлением договоров с контрагентами.
Малый бизнес нередко предпочитает брать на работу бухгалтеров, которые раньше вели бухгалтерский учет для нескольких клиентов. Например, работали в компании, которая специализируется на бухгалтерском аутсорсинге. Такие специалисты умеют вести компании из разных сфер.
Как мы уже говорили, лучше найти бухгалтера с высшим профильным образованием. Если у вас будет работать только один специалист, он должен обладать развитым профессиональным мышлением и умением самостоятельно решать различные задачи.
Бухгалтер в крупную компанию
В крупных компаниях каждый бухгалтер отвечает за свой участок, поэтому следует искать специалиста, который специализируется на конкретном направлении. Например, это могут быть такие участки:
первичная документация;
начисление зарплаты;
расчеты с контрагентами;
банковские операции;
учет валютных операций и другие.
Перечень навыков, которыми должен обладать бухгалтер, также зависит от участка. Как правило, если нужно найти бухгалтера участка, подойдет кандидат со средним специальным образованием и соответствующим опытом.
Лайфхак! Повышения профессионального уровня бухгалтеров и кадровиков можно добиться с помощью профессиональных курсов. Но это не единственный способ.
Представьте, что ваша компания получит доступ к консультациям с признанными экспертами, к справочно-правовой базе документов и подробным инструкциям по законодательству! Это поможет сотрудникам быстро и качественно решать рабочие задачи.
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Где искать бухгалтера
Один из главных вопросов, который волнует любого работодателя — где найти бухгалтера? Вариантов несколько:
рекомендации;
кадровые агентства;
сервисы для поиска работы;
учебные центры.
Один из надежных способов найти хорошего бухгалтера — воспользоваться рекомендацией партнеров по бизнесу, сотрудников компании или знакомых. А если среди тех, кого вы знаете лично, никто не может помочь с рекомендацией проверенного специалиста в области бухгалтерского учета, можно обратиться за помощью к бизнес-сообществу, например, задать вопрос в тематических чатах или сообществах.
Если вопрос «Как найти бухгалтера для ИП или ООО» требует быстрого решения, а у вас нет времени на поиски, можно обратиться в кадровое агентство. Сотрудники агентства возьмут на себя предварительный отбор кандидатов, проверят квалификацию, опыт и предложат максимально подходящие кандидатуры. Правда, у этого способа есть недостаток: расходы на оплату услуг таких агентств зачастую существенные.
Найти бухгалтера для ООО или ИП можно и на сайтах для поиска работы. Но это будет непросто. В качестве альтернативы можно использовать специализированные платформы, которые объединяют представителей одной или нескольких сфер, например, «Клерк»: у нас свои резюме размещают представители бухгалтерского сообщества.
Также найти бухгалтера на работу можно, обратившись в учебные центры или онлайн-школы, которые организуют бухгалтерские курсы. Сотрудничество с организаторами обучения обычно приносит результаты, поскольку они заинтересованы в поиске работы для своих выпускников. Это реально работающий способ найти бухгалтера, но опыта у таких кандидатов зачастую нет.
Еще один способ обеспечить компанию высококвалифицированными специалистами — вырастить их самостоятельно. Да, это не самый быстрый способ найти бухгалтера, но именно такие сотрудники обладают глубоким знанием бизнеса, а также набором нужных знаний и навыков.
Повысить уровень профессионализма сотрудников бухгалтерии поможет подписка Клерк.Премиум, которая объединяет обучение бухгалтеров, современные сервисы и ежедневную экспертную поддержку. Акцент в корпоративной подписке мы делаем на обучении: используем эффективные форматы и работающие инструменты контроля. С подпиской Клерк.Премиум у вас не будет возникать вопрос «Где найти главного бухгалтера?» или «Кого назначить ведущим?», поскольку в компании всегда будут претенденты на эти должности.
Как правильно составить вакансию
Для найма специалиста для ведения бухгалтерского учета вам потребуется составить объявление о вакансии. Часто работодатели относятся к составлению текста не слишком ответственно, и это отпугивает соискателей, особенно бухгалтеров: они работают с документами, а потому привыкли обращать внимание на детали.
Мы рекомендуем максимально полно указать описание вакансии, сферу деятельности компании, систему налогообложения, условия работы, требования к бухгалтеру, а также перечислить обязанности. Но не нужно копировать должностную инструкцию, поскольку такие вакансии редко привлекают соискателей. И в целом здесь важна честность: если работы много, а ведением бухгалтерского учета будет заниматься один специалист, лучше это сразу указать.
Пример вакансии бухгалтера
Бухгалтер по расчету заработной платы в ООО «Ромашка».
В строительную компанию требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Режим налогообложения — ОСНО, общая численность 48 человек.
Указываем общую информацию о компании и вакансии.
Обязанности:
Полный цикл расчета заработной платы (начисления, удержания, выплаты).
Формирование и сдача отчетности в фонды и налоговые органы.
Ведение документации по расчету зарплаты и отпускных.
Контроль правильности начислений и своевременности выплат.
Взаимодействие с банками в рамках зарплатного проекта и с сотрудниками по вопросам оплаты труда.
Приводим перечень обязанностей, из которого можно сделать вывод об объеме работы.
Требования:
Образование высшее или профильное среднее специальное.
Опыт работы от 3 лет по участку расчета заработной платы.
Знание основ бухгалтерского учета, налогового и трудового законодательства.
Практические знания по программным продуктам: 1С-Предприятие 8.3, 1С-ЗУП 8.3, MS Office (уверенный или продвинутый пользователь).
Стремление развиваться в сфере бухгалтерии и приобретать знания и навыки работы на различных участках.
Ответственность и предельная внимательность.
Перечисляем ключевые требования к кандидату.
Условия:
График работы 5/2 с 9-00 до 18-00.
Офисный формат работы (Москва, м. Цветной бульвар)
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
Заработная плата от 120 000 рублей.
Прописываем условия работы, которые готовы предложить.
Как составить тестовое задание
Профессиональный бухгалтер, как правило, готов выполнить тестовое задание. Поэтому ваша задача — составить ТЗ, которое позволит оценить уровень профессиональной подготовки, скорость и качество выполнения задач, умение работать в программе. Стандартное тестовое задание состоит из следующих блоков:
тест с теоретическими заданиями;
практические задания, которые выполняются в программе;
числовой тест.
Тестовое задание должно соответствовать реальной рабочей среде и не выходить за рамки будущих трудовых обязанностей. Но ориентироваться только на его результаты не стоит. Если какой-то из блоков выполнен неидеально, но в целом претендент соответствует всем требованиям, ему можно дать шанс.
На что обратить внимание при собеседовании
Собеседование — заключительный и чаще всего самый важный этап найма. В процессе него важно понять, подходит ли кандидат именно вашей компании, а также собрать полную информацию о его профессиональных компетенциях и личных качествах.
И хотя принято считать, что к собеседованию больше готовятся соискатели, работодателю также не будет лишним составить план встречи и продумать вопросы. Подготовили для вас их примерный перечень, который можно подкорректировать в зависимости от специфики вашей компании и требований к бухгалтеру.
Список основных вопросов
Расскажите о ваших обязанностях на предыдущем месте работы.
Что вы считаете своими главными профессиональными достижениями?
С каким программным обеспечением вы работали?
Были ли у вас ситуации, когда вы заметили ошибку в бухгалтерском учете? Как ее исправили?
Как вы следите за изменениями законодательства и нововведениями в сфере бухгалтерского учета?
Готовы ли вы к регулярному прохождению обучения и повышению квалификации?
Расскажите о главных ценностях в работе и о своих карьерных целях.
Как вы справляетесь с нагрузкой?
Кейс-интервью
Кейс-интервью — это формат собеседования, который предполагает решение конкретной задачи или разрешение какой-то ситуации (реальной или придуманной специально). Достаточно часто кейс-интервью — дополнение к традиционному собеседованию. Такой формат позволяет увидеть, как соискатель ищет решение задачи на практике, оценить логическое мышление и навыки общения.
Примеры задач:
ООО «Новые технологии» работает на ОСНО, но с 2025 года решило перейти на УСН. Выручка с января по сентябрь 2024 года составила 50 млн. рублей (включая НДС). Остаточная стоимость основных средств — 34 млн. рублей, а средняя численность сотрудников с января по сентябрь — 27 человек. Филиалов у компании нет. Может ли ООО «Новые технологии» перейти на УСН с 2025 года?
ООО «СтройСервис» имеет следующие показатели за 2024 год:
Доход — 25 500 000 рублей.
Расходы — 25 500 000 рублей.
Ставка УСН,% — 15%.
Может ли ООО СтройСервис» не платить единый налог, если разница между доходом и расходом равна нулю?
Как нанять бухгалтера: чек-лист
При оценке опыта, уровня образования и профессиональных навыков соискателя учитывайте масштабы компании и перечень обязанностей.
Убедитесь, что кандидат на должность знает бухгалтерский и налоговый учет, умеет работать с бухгалтерскими программами и знает действующее законодательство.
Проведите тест, который позволит составить психологический портрет личности.
Используйте различные способы поиска претендентов — через рекомендации и агентства, на специализированных сайтах и через учебные центры, «выращивайте» сотрудников внутри компании.
При составлении текста вакансии указывайте ее полное описание, не забывайте о требованиях, перечне обязанностей и условиях работы.
Для оценки профнавыков соискателя используйте тестовое задание, которое дает возможность оценить знание теории, практические навыки и числовые способности.
Подготовьтесь к собеседованию: составьте план и список вопросов для соискателя.
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