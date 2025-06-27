ЦОК КПК ВЭД 26.06 Мобильный
Клерк.Премиум
Бухгалтерия
Как найти бухгалтера в 2025 году: пошаговое руководство

Как найти бухгалтера в 2025 году: пошаговое руководство

Найти хорошего бухгалтера — обязательная составляющая успеха, каким бы бизнесом вы не занимались. Грамотный специалист способен не только вести учет и своевременно сдавать отчетность, но и помочь с оптимизацией налогов, сэкономить ресурсы и защитить от штрафов. Рассказываем, как выбрать бухгалтера, которому можно доверять.

Почему важно найти хорошего бухгалтера

Проверенная временем истина — «Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой — еще дороже». Часто бывает, что собственник бизнеса в спешке нанимает сотрудника, и только через несколько месяцев выясняется — бухгалтерский учет не ведется должным образом. В результате компания получает непредвиденные расходы на его восстановление и претензии со стороны налоговиков.  

Главное, что нужно понять, когда вы приступаете к поиску бухгалтера — это не просто сотрудник, который «вбивает цифры в программу», а один из ключевых членов команды. Само ведение бухгалтерского учета — не формальность, отнимающая время и деньги. Это шаг к стабильной работе и успеху бизнеса.

По сути, хороший бухгалтер — защитник бизнеса, который стоит на страже его интересов. Он не только занимается учетом и отчетностью, но и помогает смотреть в будущее, анализировать расходы, управлять рисками и принимать обоснованные решения.

Профессиональные навыки и образование

В ведении бухгалтерского учета на первый план выходят профессиональные навыки специалиста или hard skills. Каждый бухгалтер вне зависимости от сферы бизнеса должен:

  • знать бухгалтерский и налоговый учет;

  • владеть бухгалтерскими программами и базовыми инструментами (включая электронные сервисы ФНС);

  • знать действующее законодательство и следить за обновлениями;

  • уметь работать с первичными документами и отчетами.  

В остальном требования к профессиональным навыкам бухгалтера определяются в зависимости от сферы и масштабов компании, а также специфики самой должности. Например, работа бухгалтера в крупной организации предполагает, что специалист досконально знает свой участок. А если в небольшой компании работает один бухгалтер, он должен разбираться во всех видах учета.

Еще один момент, на который нужно обращать внимание при приеме на работу бухгалтера — образование. Минимум — наличие профильного среднего специального образования. Непрофильное среднее специальное образование также допустимо, но если у специалиста есть дополнительное образование по программе профессиональной переподготовки. Если бухгалтер работает в единственном лице, то лучше, если у него есть высшее профильное образование.

Личные качества

Для успешной работы важны не только hard skills, но и soft skills. Это личные качества, которые помогают качественно справляться с обязанностями и эффективно взаимодействовать с командой и руководством. Для бухгалтера это:

  • ответственность и организованность;

  • доброжелательность и коммуникабельность;

  • стремление к развитию и самообучаемость;

  • умение быстро адаптироваться к изменившимся условиям. 

Если вы смогли найти бухгалтера, который имеет нужные профнавыки — проверьте его soft skills. Для этого попросите кандидата пройти психологические тесты, которые позволяют составить психологический портрет личности (например, тест «Большая пятерка» или личностный опросник Айзенка).

Бухгалтер в небольшую компанию

Если у вас маленькая компания или ИП, лучше искать специалиста-универсала, который будет иметь разносторонние навыки. Как правило, бухгалтеру предстоит заниматься:

  • ведением учета основных средств и складского учета;

  • оплатой счетов в системе «Банк-Клиент»;

  • начислением заработной платы;

  • подготовкой и сдачей отчетности в ФНС и фонды;

  • прохождением налоговых проверок;

  • расчетом НДС;

  • работой с поставщиками и составлением договоров с контрагентами.

Малый бизнес нередко предпочитает брать на работу бухгалтеров, которые раньше вели бухгалтерский учет для нескольких клиентов. Например, работали в компании, которая специализируется на бухгалтерском аутсорсинге. Такие специалисты умеют вести компании из разных сфер. 

Как мы уже говорили, лучше найти бухгалтера с высшим профильным образованием. Если у вас будет работать только один специалист, он должен обладать развитым профессиональным мышлением и умением самостоятельно решать различные задачи.

Бухгалтер в крупную компанию

В крупных компаниях каждый бухгалтер отвечает за свой участок, поэтому следует искать специалиста, который специализируется на конкретном направлении. Например, это могут быть такие участки:

  • первичная документация;

  • начисление зарплаты;

  • расчеты с контрагентами;

  • банковские операции;

  • учет валютных операций и другие.

Перечень навыков, которыми должен обладать бухгалтер, также зависит от участка. Как правило, если нужно найти бухгалтера участка, подойдет кандидат со средним специальным образованием и соответствующим опытом.

Лайфхак! Повышения профессионального уровня бухгалтеров и кадровиков можно добиться с помощью профессиональных курсов. Но это не единственный способ.

Представьте, что ваша компания получит доступ к консультациям с признанными экспертами, к справочно-правовой базе документов и подробным инструкциям по законодательству! Это поможет сотрудникам быстро и качественно решать рабочие задачи.

Оцените преимущества корпоративной подписки Клерк.Премиум и узнайте, как обучение и поддержка специалистов могут повысить эффективность вашей команды.

Получить презентацию сервиса Клерк.Премиум

Где искать бухгалтера

Один из главных вопросов, который волнует любого работодателя — где найти бухгалтера? Вариантов несколько:

  • рекомендации;

  • кадровые агентства;

  • сервисы для поиска работы;

  • учебные центры.

Один из надежных способов найти хорошего бухгалтера — воспользоваться рекомендацией партнеров по бизнесу, сотрудников компании или знакомых. А если среди тех, кого вы знаете лично, никто не может помочь с рекомендацией проверенного специалиста в области бухгалтерского учета, можно обратиться за помощью к бизнес-сообществу, например, задать вопрос в тематических чатах или сообществах.

Если вопрос «Как найти бухгалтера для ИП или ООО» требует быстрого решения, а у вас нет времени на поиски, можно обратиться в кадровое агентство. Сотрудники агентства возьмут на себя предварительный отбор кандидатов, проверят квалификацию, опыт и предложат максимально подходящие кандидатуры. Правда, у этого способа есть недостаток: расходы на оплату услуг таких агентств зачастую существенные. 

Найти бухгалтера для ООО или ИП можно и на сайтах для поиска работы. Но это будет непросто. В качестве альтернативы можно использовать специализированные платформы, которые объединяют представителей одной или нескольких сфер, например, «Клерк»: у нас свои резюме размещают представители бухгалтерского сообщества.

Также найти бухгалтера на работу можно, обратившись в учебные центры или онлайн-школы, которые организуют бухгалтерские курсы. Сотрудничество с организаторами обучения обычно приносит результаты, поскольку они заинтересованы в поиске работы для своих выпускников. Это реально работающий способ найти бухгалтера, но опыта у таких кандидатов зачастую нет.

Еще один способ обеспечить компанию высококвалифицированными специалистами — вырастить их самостоятельно. Да, это не самый быстрый способ найти бухгалтера, но именно такие сотрудники обладают глубоким знанием бизнеса, а также набором нужных знаний и навыков. 

Повысить уровень профессионализма сотрудников бухгалтерии поможет подписка Клерк.Премиум, которая объединяет обучение бухгалтеров, современные сервисы и ежедневную экспертную поддержку. Акцент в корпоративной подписке мы делаем на обучении: используем эффективные форматы и работающие инструменты контроля. С подпиской Клерк.Премиум у вас не будет возникать вопрос «Где найти главного бухгалтера?» или «Кого назначить ведущим?», поскольку в компании всегда будут претенденты на эти должности. 

Как правильно составить вакансию

Для найма специалиста для ведения бухгалтерского учета вам потребуется составить объявление о вакансии. Часто работодатели относятся к составлению текста не слишком ответственно, и это отпугивает соискателей, особенно бухгалтеров: они работают с документами, а потому привыкли обращать внимание на детали. 

Мы рекомендуем максимально полно указать описание вакансии, сферу деятельности компании, систему налогообложения, условия работы, требования к бухгалтеру, а также перечислить обязанности. Но не нужно копировать должностную инструкцию, поскольку такие вакансии редко привлекают соискателей. И в целом здесь важна честность: если работы много, а ведением бухгалтерского учета будет заниматься один специалист, лучше это сразу указать.

Пример вакансии бухгалтера

Бухгалтер по расчету заработной платы в ООО «Ромашка».

В строительную компанию требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Режим налогообложения — ОСНО, общая численность 48 человек.

Указываем общую информацию о компании и вакансии.

Обязанности:

  • Полный цикл расчета заработной платы (начисления, удержания, выплаты).

  • Формирование и сдача отчетности в фонды и налоговые органы.

  • Ведение документации по расчету зарплаты и отпускных.

  • Контроль правильности начислений и своевременности выплат.

  • Взаимодействие с банками в рамках зарплатного проекта и с сотрудниками по вопросам оплаты труда.

Приводим перечень обязанностей, из которого можно сделать вывод об объеме работы.

Требования:

  • Образование высшее или профильное среднее специальное.

  • Опыт работы от 3 лет по участку расчета заработной платы.

  • Знание основ бухгалтерского учета, налогового и трудового законодательства.

  • Практические знания по программным продуктам: 1С-Предприятие 8.3, 1С-ЗУП 8.3, MS Office (уверенный или продвинутый пользователь).

  • Стремление развиваться в сфере бухгалтерии и приобретать знания и навыки работы на различных участках.

  • Ответственность и предельная внимательность.

Перечисляем ключевые требования к кандидату.

Условия:

  • График работы 5/2 с 9-00 до 18-00.

  • Офисный формат работы (Москва, м. Цветной бульвар)

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ.

  • Заработная плата от 120 000 рублей.

Прописываем условия работы, которые готовы предложить.

Как составить тестовое задание

Профессиональный бухгалтер, как правило, готов выполнить тестовое задание. Поэтому ваша задача — составить ТЗ, которое позволит оценить уровень профессиональной подготовки, скорость и качество выполнения задач, умение работать в программе. Стандартное тестовое задание состоит из следующих блоков:

  • тест с теоретическими заданиями;

  • практические задания, которые выполняются в программе;

  • числовой тест.

Тестовое задание должно соответствовать реальной рабочей среде и не выходить за рамки будущих трудовых обязанностей. Но ориентироваться только на его результаты не стоит. Если какой-то из блоков выполнен неидеально, но в целом претендент соответствует всем требованиям, ему можно дать шанс.

На что обратить внимание при собеседовании

Собеседование — заключительный и чаще всего самый важный этап найма. В процессе него важно понять, подходит ли кандидат именно вашей компании, а также собрать полную информацию о его профессиональных компетенциях и личных качествах. 

И хотя принято считать, что к собеседованию больше готовятся соискатели, работодателю также не будет лишним составить план встречи и продумать вопросы. Подготовили для вас их примерный перечень, который можно подкорректировать в зависимости от специфики вашей компании и требований к бухгалтеру.

Список основных вопросов

  1. Расскажите о ваших обязанностях на предыдущем месте работы.

  2. Что вы считаете своими главными профессиональными достижениями?

  3. С каким программным обеспечением вы работали?

  4. Были ли у вас ситуации, когда вы заметили ошибку в бухгалтерском учете? Как ее исправили?

  5. Как вы следите за изменениями законодательства и нововведениями в сфере бухгалтерского учета?

  6. Готовы ли вы к регулярному прохождению обучения и повышению квалификации?

  7. Расскажите о главных ценностях в работе и о своих карьерных целях.

  8. Как вы справляетесь с нагрузкой?

Кейс-интервью

Кейс-интервью — это формат собеседования, который предполагает решение конкретной задачи или разрешение какой-то ситуации (реальной или придуманной специально). Достаточно часто кейс-интервью — дополнение к традиционному собеседованию. Такой формат позволяет увидеть, как соискатель ищет решение задачи на практике, оценить логическое мышление и навыки общения.

Примеры задач:

  1. ООО «Новые технологии» работает на ОСНО, но с 2025 года решило перейти на УСН. Выручка с января по сентябрь 2024 года составила 50 млн. рублей (включая НДС). Остаточная стоимость основных средств — 34 млн. рублей, а средняя численность сотрудников с января по сентябрь — 27 человек. Филиалов у компании нет. Может ли ООО «Новые технологии» перейти на УСН с 2025 года?

  2. ООО «СтройСервис» имеет следующие показатели за 2024 год:

  • Доход — 25 500 000 рублей.

  • Расходы — 25 500 000 рублей.

  • Ставка УСН,% — 15%.

Может ли ООО СтройСервис» не платить единый налог, если разница между доходом и расходом равна нулю?

Как нанять бухгалтера: чек-лист

  • При оценке опыта, уровня образования и профессиональных навыков соискателя учитывайте масштабы компании и перечень обязанностей.

  • Убедитесь, что кандидат на должность знает бухгалтерский и налоговый учет, умеет работать с бухгалтерскими программами и знает действующее законодательство.

  • Проведите тест, который позволит составить психологический портрет личности.

  • Используйте различные способы поиска претендентов — через рекомендации и агентства, на специализированных сайтах и через учебные центры, «выращивайте» сотрудников внутри компании.

  • При составлении текста вакансии указывайте ее полное описание, не забывайте о требованиях, перечне обязанностей и условиях работы.

  • Для оценки профнавыков соискателя используйте тестовое задание, которое дает возможность оценить знание теории, практические навыки и числовые способности.

  • Подготовьтесь к собеседованию: составьте план и список вопросов для соискателя.

Чтобы быть уверенным в профессионализме сотрудников бухгалтерии, мы рекомендуем оформить корпоративную подписку Клерк.Премиум. В ней есть все, что нужно современному бухгалтеру, включая обучение по отдельным участкам и нишам. Ваши сотрудники смогут освоить новые темы и получить практические навыки, которые необходимы для эффективной работы. А вебинары с экспертами и сервис Клерк.Консультации дают возможность получать ответы на самые сложные вопросы и минимизировать риск ошибок в бухгалтерском и налоговом учете.

Информации об авторе

Клерк.Премиум

Клерк.Премиум

Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

23 838 подписчиков 142 поста

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум