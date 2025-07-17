Профессиональные компетенции сотрудников: как оценить и помочь развить

Еще одна составляющая проф компетенций — опыт. Он приобретается в процессе работы и включает в себя знание особенностей конкретных ситуаций и способность эффективно действовать даже в нестандартных обстоятельствах. Также опыт способствует расширению компетенций.

Качества личности. Для успешной профессиональной деятельности сотрудник должен обладать определенными чертами характера и личными особенностями. Для бухгалтера это ответственность, внимательность к деталям, усидчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

Способности. В отличие от навыков, которые представляют собой освоенные сотрудником приемы решения практических задач, способности — это потенциал для овладения определенными видами деятельности. К ним относят, например, эмоциональный интеллект, когнитивные способности и другие характеристики.

Знания. Это теоретическая база, на которой основывается профессиональная деятельность работника — знание и понимание методов, подходов, стандартов и технологий.

Итак, профессиональные компетенции — это простыми словами набор знаний, навыков, способностей и личностных качеств, которые нужны сотруднику для выполнения работы и достижения целей в конкретной профессиональной области. К ключевым составляющим профессиональных компетенций сотрудников относят:

Виды профессиональных компетенций

Какие есть компетенции в работе? Классификаций профессиональных компетенций несколько: каждая из них акцентирует внимание на различных аспектах подготовленности сотрудника. Но чаще всего выделяют такие виды профессиональных компетенций как: коммуникативные;

управленческие;

технические;

«мягкие» навыки;

лидерские;

межкультурные;

предпринимательские. Рассмотрим каждый вид профессиональных компетенций подробнее.

Коммуникативные

Коммуникативные навыки нужны практически любому сотруднику, который работает в коллективе, но особенно важны для тех, кто много общается в рамках своей профессиональный деятельности (например, менеджеры по продажам, адвокаты, психологи). По сути, это способность эффективно взаимодействовать с клиентами, коллегами, партнерами и руководителями. К коммуникативным навыкам относят умение работать в команде, устанавливать контакт, убеждать, выражать свою позицию.

Управленческие

Управленческие навыки в первую очередь нужны сотрудникам, которым предстоит управлять командой или проектом. Они представляют собой комплекс специальных знаний и умений, необходимых для эффективного руководства людьми, процессами и ресурсами. Управленческие навыки помогают конструктивно разрешать споры и противоречия, выбирать правильные стратегии развития и достигать поставленных целей. Они объединяют в себе профессиональную и личностную составляющие.

«Мягкие» навыки

Soft skills или «мягкие» навыки напрямую не связаны с конкретной профессией или должностью, но необходимы для эффективной коммуникации и успешного решения профессиональных задач. К «мягким» навыкам относят критическое мышление, адаптивность, лидерство, тайм-менеджмент и другие. Сотрудники с хорошо развитыми soft skills способны правильно расставлять приоритеты и планировать время, быстро адаптироваться к изменениям и понимать эмоции других людей, готовы воспринимать обратную связь и брать на себя ответственность. А еще «мягкие» навыки помогают справляться с неопределенностью и находить выход из кризисных ситуаций.

Лидерские

Навыки лидера необходимы для управления командой. Именно они позволяют оказывать влияние на других, выстраивать эффективную коммуникацию и поддерживать коллектив в процессе движения к общей цели. К лидерским навыкам относят, например, умение правильно распределять задачи, способность мотивировать других членов команды, выстраивать позитивную рабочую атмосферу, отвечать за свои действия и за действия команды.

Межкультурные

Межкультурные навыки позволяют взаимодействовать с представителями различных культур в рамках профессиональной деятельности. Что такое компетентность работника с этой точки зрения? Межкультурные навыки включают в себя понимание культурных различий, уважение к другим культурам, адаптацию к различным стилям общения и поведения. Без них эффективная коммуникация в мультикультурной среде практически невозможна.

Предпринимательские