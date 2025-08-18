Что ждет бухгалтеров с 1 сентября 2025 года: ключевые изменения и полезная таблица

Новые правила для расчета среднего заработка
Вводят новый порядок расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия. Чтобы рассчитать средний месячный заработок, нужно будет средний дневной / часовой заработок умножить на среднемесячное количество дней / часов.
📌 Новая формула для расчета будет такой:
Средний месячный заработок для расчета выходного пособия = Средний дневной заработок × Среднее количество рабочих дней в одном месяце
Для работников с суммированным учетом рабочего времени формула выглядит так:
Средний месячный заработок для расчета выходного пособия = Средний часовой заработок × Среднее количество рабочих часов в одном месяце
Чтобы рассчитать такие часы, количество рабочих часов в году определенного сотрудника разделите на 12.
Обновленный порядок стартует с 1 сентября 2025 года и будет работать до 1 сентября 2031 года.
Новое положение о командировках
С 1 сентября действующее сейчас положение о командировках заменит новое.
Новый документ не сильно отличается от того, на который бизнес и бухгалтеры ориентируются сейчас, но все же есть корректировки:
✔️ В правовом акте зафиксировали термин «проездные документы». Поэтому работодатель четко будет понимать, что запросить у сотрудника, который ездил в командировку на служебном или личном авто.
К проездным документам относятся — путевые листы, билеты, кассовые чеки, квитанции и прочие документы, которые подтверждают поездку.
✔️ Возместить расходы по командировке можно будет не только по разрешению, но и с ведома руководителя. В Трудовом кодексе такая формулировка («с ведома») была и ранее, теперь она появится и в положении о командировках. Тем самым в нормативных документах больше не будет расхождения в порядке возмещения расходов.
📌 Если в локальных актах компании есть отсылки к действующему положению, необходимо внести изменения во внутренние документы.
Новые правила премирования и депремирования
С 1 сентября 2025 года начнут действовать поправки в Трудовой кодекс — а именно в ст. 135 ТК.
✔️ В коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах компании необходимо будет четко прописывать виды премий, суммы, сроки, основания и конкретные условия для выплаты. Необходимо учитывать качество и длительность работы, есть ли дисциплинарные взыскания.
❌ Работодатели не смогут больше использовать формулировки — «по усмотрению руководителя».
📌 В ЛНА о премиях можно прописать возможность снижения выплат, если работник совершил проступок. При этом нельзя уменьшить размер месячной зарплаты более чем на 20%. Снизить можно премию только за тот месяц, когда работодатель вынес дисциплинарное взыскание, а не за все время его действия.
Новые правила по оплате труда за работу в ночное время
Переутвержденный порядок оплаты ночной работы идентичен действующему.
Ночная работа — это выполнение должностных обязанностей в промежуток времени с 22.00 до 06.00 часов.
✔️ За каждый час работы в ночное время работодатель должен доплатить сотруднику минимум 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы).
Новые правила привлечения к работе несовершеннолетних
Компании и ИП смогут привлекать к работе детей в возрасте 14–18 лет в выходные и нерабочие праздничные дни во время летних каникул при выполнении ряда условий.
✔️ К работодателю несовершеннолетних направляют органы службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой.
✔️ Есть письменное согласие:
от работника, если ему 15 лет;
от работника и одного из родителей, если ребенку еще не исполнилось 15 лет;
от работника и органа опеки, если ребенку нет 15 лет и он сирота.
Такие поправки внесли в статью 268 ТК.
Новые правила предоставления отпуска при усыновлении ребенка
Новый порядок не сильно будет отличаться от действующего. Его нужно применять до 1 сентября 2031 года.
Усыновителям положены два отпуска:
✔️ Со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка. Если усыновили двух и более детей, длительность отпуска увеличивается до 110 календарных дней с даты их рождения.
✔️ Пока ребенку не исполнится три года.
При этом лица, которые в курсе усыновления ребенка, должны сохранять это в тайне.
📌 Если в локальных актах компании есть отсылки к действующему порядку, который с 1 сентября утратит силу, внесите в них изменения.
Работа иностранных граждан в двух регионах по одному патенту
✔️ Компании смогут привлекать к работе иностранных граждан, если они получили патент в соседнем регионе. Пока это возможно только в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для этого регионы заключают специальное соглашение, которое определяет условия взаимодействия. Подробная информация о подписанном документе размещается в сети минимум за 15 дней до вступления соглашения в силу.
📌 Если иностранец будет работать сразу в двух регионах, при заключении договора нужно уведомить территориальный орган МВД каждого из них.
Новые механизмы учета иностранных граждан
В Москве и Московской области стартует эксперимент, который продлится до 1 сентября 2029 года. Он касается новых механизмов учета иностранных граждан, в том числе, которые приехали в страну для работы в безвизовом порядке.
✔️ Участники эксперимента должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении и с его помощью передавать информацию о своем местонахождении. Не нужно направлять данные, если иностранец находится в гостинице, больнице или санатории.
❌ В основном на мигрантов не будут распространяться правила регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания.
✔️ Иностранного гражданина снимут с учета, если информация о его местоположении не поступала три полных рабочих дня подряд. Одновременно проверяют наличие легальных оснований для пребывания в стране — если их нет, мигрант попадает в реестр контролируемых лиц.
✔️ Иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные по месту пребывания в столице или Подмосковье на 1 сентября 2025 года, обязаны подключиться к новой системе в течение месяца после окончания учета. Тем, кто ранее не встал на учет, на регистрацию дается 90 суток с момента начала действия закона.
Новые списки должностей и работ для полной материальной ответственности
Обновили перечни должностей и работ, при которых работодатель может подписывать договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности сотрудников.
✔️ Новые списки практически совпадают с действующими. Но есть некоторые корректировки — например, присвоение нумерации должностям и видам работ.
✔️ Утверждены новые образцы договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности работников.
Новые правила ведения медкнижек
Медицинские книжки можно будет вести только в электронном виде. Переходный период, в течение которого можно выдавать и вести медкнижки на бумаге, с 1 сентября 2025 года заканчивается.
Новые требования к кассовым чекам
Появятся новые обязательные и дополнительные реквизиты кассовых чеков. В первую очередь изменения касаются тех, кто работает с маркированными товарами. Например, вводят теги:
1011 — часовая зона;
2040 — номер ФД кассового чека (чека коррекции).
✔️ Также нововведения коснутся учета безналичных платежей — появятся теги, которые раскрывают особенности безналичной оплаты:
1082 — сумма оплаты безналичными;
1234 — сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;
1235 — сведения об оплате безналичными;
1236 — признак способа оплаты безналичными;
1237 — идентификаторы безналичной оплаты;
1238 — дополнительные сведения о безналичной оплате.
✔️ Вводят новые стандарты качества бумажных чеков:
высота символов — не менее 2 мм;
интервал между строками — не менее 0,5 мм;
контрастность текста — не менее 40%;
минимальный размер QR-кода — 20×20 мм при контрастности не ниже 40%.
Единый транспортный документ
При заключении договора перевозки в прямом смешанном сообщении перевозчик будет заполнять единый транспортный документ.
📃 В этом документе необходимо указать:
наименование перевозчика;
предмет договора;
полный маршрут;
наименование пассажира или грузоотправителя;
сведения о ручной клади — багаже, грузе, грузобагаже;
условия перевозки каждым видом транспорта в последовательном изложении до конечного пункта;
наименование грузополучателя;
особые отметки — если они есть;
сумма оплаты;
служебные данные перевозчика.
В бумажном документе также нужно указать серию и номер ЕТД.
Новые правила подтверждения ОКВЭД
✔️ Подтвердить основной код ОКВЭД в целях установления тарифа взносов на травматизм можно будет проще. Бизнесу больше не придется предоставлять одни и те же данные в разные контролирующие органы. Все сведения об ОКВЭД от компаний / ИП и Росстата будет обобщать налоговая служба в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
📌 При регистрации бизнеса сведения об ОКВЭД будут поступать в ФНС из заявления на регистрацию компании или ИП. По итогу работы за прошедший год бизнес будет подавать в Росстат данные для расчета процентных долей по кодам ОКВЭД. Ведомство самостоятельно рассчитает проценты по кодам, определит основной вид деятельности, и передаст эту информацию в налоговую службу.
Таблица с основными изменениями с 1 сентября 2025: что обязательно нужно знать бухгалтеру
Сфера изменения
Как это работает
Как будет работать
Расчет среднего заработка для выплаты выходного пособия
Для расчета средней зарплаты для выходного пособия дневной заработок умножают на количество рабочих дней в месяце, за который сотрудник получает пособие.
Основание — постановление Правительства от 24.12.07 № 922
Для расчета средней зарплаты для выходного пособия нужно будет дневной заработок умножить на среднее количество рабочих дней в одном месяце.
Новые формулы:
Средний месячный заработок для расчета выходного пособия = Средний дневной заработок × Среднее количество рабочих дней в одном месяце
Для работников с суммированным учетом рабочего времени:
Средний месячный заработок для расчета выходного пособия = Средний часовой заработок × Среднее количество рабочих часов в одном месяце
Основание — постановление Правительства от 24.04.2025 № 540
Направление сотрудников в командировки и возмещение расходов
Сейчас действует положение о командировках — утверждено постановлением от 13.10.2008 № 749.
При направлении сотрудника в командировку и возмещении расходов, связанных со служебной поездкой, работодатель руководствуется этим документом
Новое положение утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501.
Кардинальных изменений в порядке направления сотрудников в командировки нет. Но есть небольшие корректировки:
Премирование и депремирование сотрудников
Сейчас работодатели применяют подход КС от 15.06.2023 № 32-П.
Речь об ограничении максимальной планки, на которую можно уменьшить размер месячной зарплаты работника. Общую сумму (оклад + надбавки + премия) можно уменьшить максимум на 20%.
Лишить премии можно только в конкретные сроки — за тот месяц, когда вынесено дисциплинарное взыскание. На весь период действия такого взыскания лишить сотрудника премии нельзя
Для реализации предписаний постановления КС от 15.06.2023 № 32-П статью 135 ТК дополнили третьей частью.
Проверьте внутренние документы компании по премированию — локальные акты, соглашения и коллективные договоры. Приведите их в соответствие с новыми требованиями из ч. 3 ст. 135 ТК
Оплата труда за работу в ночное время
За работу в ночное время (с 22 до 6 часов) сотрудник получает доплату — минимум 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы).
Основание — постановление Правительства от 22.07.2008 № 554
Минимальный размер доплаты за работу в ночное время не изменится и составит 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы).
Основание — постановление Правительства от 04.04.2025 № 436
Привлечение к труду несовершеннолетних
По действующим правилам работодатели не могут привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключение — творческие работники из сферы СМИ, кинематографа, театра, теле и видеосъемок, цирков и т. д.
Основание — ст. 268 ТК
Работодатели смогут привлекать несовершеннолетних работников в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул при выполнении определенных условий.
Основание — закон от 07.04.2025 № 63-ФЗ
Предоставление отпуска при усыновлении ребенка
Усыновитель может оформить два отпуска по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года.
Один из отпусков оформляется со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения. Если усыновили двойню — 110 дней.
Отпуск по уходу за ребенком до трех лет оформляется усыновителю так же, как и матери при рождении ребенка.
Основание — постановление Правительства от 11.10.2001 № 719
Новый документ не вносит в действующий порядок принципиальных изменений. Им нужно руководствоваться до 1 сентября 2031 года. Но нужно внести изменения в локальные акты компании, если в них есть отсылки к постановлению, которое утратит силу с 1 сентября 2025 года.
Основание — постановление Правительства от 24.03.2025 № 351
Работа иностранных граждан в двух регионах по одному патенту
По действующим правилам привлечь к работе иностранного гражданина можно только в том субъекте, где он получил патент. Исключение — если патент получен в Москве для работы в Московской области.
Основание — закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ
Бизнесу разрешат привлекать к работе иностранцев, если они получили патент в соседнем регионе. Пока это возможно только в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Между регионами должно быть заключено специальное соглашение с условиями взаимодействия. Подробная информация о подписанном документе будет появляться в сети минимум за 15 дней до вступления соглашения в силу.
О заключении договора с иностранцем, который будет работать сразу в двух регионах, необходимо будет уведомить территориальный орган МВД каждого из них.
Основание — закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ
Учет иностранных граждан
Сейчас на иностранных граждан распространяются правила регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания.
Основание — постановление Правительства от 15.01.2007 № 9 (ред. от 04.12.2024)
В Москве и Московской области стартует эксперимент, который продлится до 1 сентября 2029 года. Появятся новые механизмы учета иностранных граждан.
Участники эксперимента должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении и с его помощью передавать информацию о своем местонахождении. Не нужно направлять данные, если иностранец находится в гостинице, больнице или санатории.
Мигранта снимут с учета, если информация о его местоположении не поступала три полных рабочих дня подряд. Если к тому же не будет легальных оснований для пребывания в стране — иностранец попадает в реестр контролируемых лиц.
Основание — закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ
Полная материальная ответственность работников
Сейчас действуют перечни должностей и работ, при которых работодатель может подписывать договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности сотрудников, которые утверждены постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85
Новые списки утверждены приказом Минтруда от 16.04.2025 № 251н. Кардинальных изменений нет. Но есть небольшие корректировки — все должности и работы в перечнях будут пронумерованы
Ведение медкнижек
Сейчас можно вести и выдавать медкнижки как на бумаге, так и в электронном виде
Основание — приказ Минздрава от 18.02.2022 № 90н
Переходный период заканчивается. Вести и выдавать медкнижки можно будет только в электронном виде.
Основание — приказу Минздрава от 28 июня 2024 года № 332н
Требования к кассовым чекам
Реквизиты кассового чека установлены п. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
Вводят новые обязательные и дополнительные реквизиты кассовых чеков. В первую очередь изменения касаются тех, кто работает с маркированными товарами.
Появятся дополнительные реквизиты, связанные с безналичными расчетами. Включать их в чеки или нет — остается на усмотрение пользователя ККТ.
Вводят новые стандарты качества бумажных чеков.
Основание — приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@
Перевозка грузов, пассажиров, ручной клади и т. д.
По действующим правилам в перевозках по маршруту с несколькими видами транспорта нужно оформлять билет или накладную в каждом сегменте перевозки. Это необходимо делать по правилам, установленным для соответствующего вида транспорта.
Сейчас не предполагается, что транспортные компании должны взаимодействовать при организации перевозок в прямом смешанном сообщении
Вступит в силу закон о прямых смешанных перевозках от 08.08.2024 № 288-ФЗ. Поэтому Минтранс утвердил форму единого транспортного документа для оформления на бумажном носителе или в электронном виде. Его будет заполнять перевозчик при заключении договора перевозки в прямом смешанном сообщении.
Основание — приказ Минтранса от 11.06.2025 № 187
Подтверждение основного кода ОКВЭД
По действующим правилам компании ежегодно, за исключением года своего создания, подтверждают основной вид экономической деятельности. При этом организации руководствуются порядком, утвержденным постановлением Правительства от 01.12.2005 № 713
В ЕГРЮЛ / ЕГРИП коды ОКВЭД будут отражаться сразу с указанием процентных долей. Эти сведения будут поступать ФНС из заявлений на регистрацию бизнеса или из Росстата, который рассчитает их на основании деятельности компании.
Основание — закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ
До сентября осталось совсем немного времени, но у вас еще есть шанс подготовиться — главное приступить как можно скорее. Для вас мы записали новый онлайн-курс «Новые правила учета – 2025», который сейчас необходим каждому бухгалтеру, чтобы осенью работать без стресса, ошибок и огромных штрафов.
Какие именно изменения разберем на курсе
Мы позвали экспертов, которые подготовили для вас понятный и максимально подробный разбор всех нововведений — не пересказ, а примеры того, как именно применять новые инструменты на практике. В программе курса:
кадровый учет, миграционный учет и новые правила расчета среднего заработка;
новый порядок электронного взаимодействия с ФНС;
изменения в документообороте, ЭДО, кассах, маркировке товаров;
новые требования по защите персональных данных.
Вы узнаете, как избежать ошибок и штрафов до 15 млн. руб. У вас будут шаблоны и пошаговые гайды для работы:
Инструкция для кадровика по учету иностранных работников с 1 сентября.
Чек-лист изменений по защите прав потребителей с 01.09.2025.
Чек-лист изменений в маркировке товаров с 01.09.2025.
Инструкция по настройке ККТ и чеках в соответствии с новыми требованиями с 01.09.2025.
Чек-лист новых требований РКН по обработке персональных данных с 01.09.2025.
Супербонус! Пример новой формы согласия на обработку персональных данных.
Сейчас вы можете купить курс по специальной цене за 4 900 руб. вместо
14 990 руб.
Все подписчики Клерк.Премиум получат новый курс бесплатно.
