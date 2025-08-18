Что ждет бухгалтеров с 1 сентября 2025 года: ключевые изменения и полезная таблица

Сфера изменения Как это работает Как будет работать

Расчет среднего заработка для выплаты выходного пособия Для расчета средней зарплаты для выходного пособия дневной заработок умножают на количество рабочих дней в месяце, за который сотрудник получает пособие. Основание — постановление Правительства от 24.12.07 № 922 Для расчета средней зарплаты для выходного пособия нужно будет дневной заработок умножить на среднее количество рабочих дней в одном месяце. Новые формулы: Средний месячный заработок для расчета выходного пособия = Средний дневной заработок × Среднее количество рабочих дней в одном месяце Для работников с суммированным учетом рабочего времени: Средний месячный заработок для расчета выходного пособия = Средний часовой заработок × Среднее количество рабочих часов в одном месяце Основание — постановление Правительства от 24.04.2025 № 540

Направление сотрудников в командировки и возмещение расходов Сейчас действует положение о командировках — утверждено постановлением от 13.10.2008 № 749. При направлении сотрудника в командировку и возмещении расходов, связанных со служебной поездкой, работодатель руководствуется этим документом Новое положение утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501. Кардинальных изменений в порядке направления сотрудников в командировки нет. Но есть небольшие корректировки: Появилось определение «проездные документы». Это путевые листы, билеты, кассовые чеки, квитанции и другие документы, подтверждающие служебную поездку.

Возмещение расходов возможно будет не только по разрешению руководителя компании, но и с его ведома

Премирование и депремирование сотрудников Сейчас работодатели применяют подход КС от 15.06.2023 № 32-П. Речь об ограничении максимальной планки, на которую можно уменьшить размер месячной зарплаты работника. Общую сумму (оклад + надбавки + премия) можно уменьшить максимум на 20%. Лишить премии можно только в конкретные сроки — за тот месяц, когда вынесено дисциплинарное взыскание. На весь период действия такого взыскания лишить сотрудника премии нельзя Для реализации предписаний постановления КС от 15.06.2023 № 32-П статью 135 ТК дополнили третьей частью. Проверьте внутренние документы компании по премированию — локальные акты, соглашения и коллективные договоры. Приведите их в соответствие с новыми требованиями из ч. 3 ст. 135 ТК

Оплата труда за работу в ночное время За работу в ночное время (с 22 до 6 часов) сотрудник получает доплату — минимум 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы). Основание — постановление Правительства от 22.07.2008 № 554 Минимальный размер доплаты за работу в ночное время не изменится и составит 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы). Основание — постановление Правительства от 04.04.2025 № 436

Привлечение к труду несовершеннолетних По действующим правилам работодатели не могут привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключение — творческие работники из сферы СМИ, кинематографа, театра, теле и видеосъемок, цирков и т. д. Основание — ст. 268 ТК Работодатели смогут привлекать несовершеннолетних работников в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул при выполнении определенных условий. Основание — закон от 07.04.2025 № 63-ФЗ

Предоставление отпуска при усыновлении ребенка Усыновитель может оформить два отпуска по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года. Один из отпусков оформляется со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения. Если усыновили двойню — 110 дней. Отпуск по уходу за ребенком до трех лет оформляется усыновителю так же, как и матери при рождении ребенка. Основание — постановление Правительства от 11.10.2001 № 719 Новый документ не вносит в действующий порядок принципиальных изменений. Им нужно руководствоваться до 1 сентября 2031 года. Но нужно внести изменения в локальные акты компании, если в них есть отсылки к постановлению, которое утратит силу с 1 сентября 2025 года. Основание — постановление Правительства от 24.03.2025 № 351

Работа иностранных граждан в двух регионах по одному патенту По действующим правилам привлечь к работе иностранного гражданина можно только в том субъекте, где он получил патент. Исключение — если патент получен в Москве для работы в Московской области. Основание — закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ Бизнесу разрешат привлекать к работе иностранцев, если они получили патент в соседнем регионе. Пока это возможно только в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Между регионами должно быть заключено специальное соглашение с условиями взаимодействия. Подробная информация о подписанном документе будет появляться в сети минимум за 15 дней до вступления соглашения в силу. О заключении договора с иностранцем, который будет работать сразу в двух регионах, необходимо будет уведомить территориальный орган МВД каждого из них. Основание — закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ

Учет иностранных граждан Сейчас на иностранных граждан распространяются правила регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания. Основание — постановление Правительства от 15.01.2007 № 9 (ред. от 04.12.2024) В Москве и Московской области стартует эксперимент, который продлится до 1 сентября 2029 года. Появятся новые механизмы учета иностранных граждан. Участники эксперимента должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении и с его помощью передавать информацию о своем местонахождении. Не нужно направлять данные, если иностранец находится в гостинице, больнице или санатории. Мигранта снимут с учета, если информация о его местоположении не поступала три полных рабочих дня подряд. Если к тому же не будет легальных оснований для пребывания в стране — иностранец попадает в реестр контролируемых лиц. Основание — закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ

Полная материальная ответственность работников Сейчас действуют перечни должностей и работ, при которых работодатель может подписывать договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности сотрудников, которые утверждены постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85 Новые списки утверждены приказом Минтруда от 16.04.2025 № 251н. Кардинальных изменений нет. Но есть небольшие корректировки — все должности и работы в перечнях будут пронумерованы

Ведение медкнижек Сейчас можно вести и выдавать медкнижки как на бумаге, так и в электронном виде Основание — приказ Минздрава от 18.02.2022 № 90н Переходный период заканчивается. Вести и выдавать медкнижки можно будет только в электронном виде. Основание — приказу Минздрава от 28 июня 2024 года № 332н

Требования к кассовым чекам Реквизиты кассового чека установлены п. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ Вводят новые обязательные и дополнительные реквизиты кассовых чеков. В первую очередь изменения касаются тех, кто работает с маркированными товарами. Появятся дополнительные реквизиты, связанные с безналичными расчетами. Включать их в чеки или нет — остается на усмотрение пользователя ККТ. Вводят новые стандарты качества бумажных чеков. Основание — приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@

Перевозка грузов, пассажиров, ручной клади и т. д. По действующим правилам в перевозках по маршруту с несколькими видами транспорта нужно оформлять билет или накладную в каждом сегменте перевозки. Это необходимо делать по правилам, установленным для соответствующего вида транспорта. Сейчас не предполагается, что транспортные компании должны взаимодействовать при организации перевозок в прямом смешанном сообщении Вступит в силу закон о прямых смешанных перевозках от 08.08.2024 № 288-ФЗ. Поэтому Минтранс утвердил форму единого транспортного документа для оформления на бумажном носителе или в электронном виде. Его будет заполнять перевозчик при заключении договора перевозки в прямом смешанном сообщении. Основание — приказ Минтранса от 11.06.2025 № 187