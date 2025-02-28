Ситуативный контент: как инфоповоды продвигают бизнес и где их найти

Что такое ситуативный маркетинг и как это работает
Смысл ситуативного маркетинга заключается в реакции компании на яркий информационный повод — значимое событие, вызывающее интерес и обсуждение аудитории. Резонансные заявления и инициативы, выход новых продуктов, важные даты и законодательные новшества: все это примеры инфоповодов, которые при правильном подходе помогут в продвижении вашего бизнеса.
Две ключевые составляющие ситуативного маркетинга — актуальность инфоповода для целевой аудитории и скорость реакции. С актуальностью все в целом понятно: аудитория реагирует на темы, которые ее волнуют, а живой отклик вызывает желание прокомментировать публикацию или поделиться контентом.
Не менее важна скорость. Секрет успеха ситуативного маркетинга заключается именно в своевременности. Правда, в погоне за скоростью не забудьте о качестве контента, иначе вместо привлечения аудитории можно разрушить репутацию компании.
Все инфоповоды можно разделить на две большие группы — внутренние и внешние. Внутренние зарождаются в самой компании: это может быть попадание бренда на вершину какого-то рейтинга или выпуск на рынок нового продукта. Но ждать, когда в жизни вашей компании произойдет что-то значимое, совсем не обязательно.
Внешние инфоповоды способны стать неиссякаемым источником идей для контента, причем сфера практически не имеет значения. Как правило, они связаны с важными для аудитории событиями, которые уже находятся в центре ее внимания. За счет этого контент автоматически привлекает потенциальных клиентов.
Как компании используют инфоповоды в своих блогах на «Клерке»
1. «Новая форма декларации по налогу на прибыль в 2025 году: что изменилось, как заполнить» (1 981 открытий за неделю)
Статья компании «Такском» — пример того, как ситуативный контент помогает увеличить охваты. Во-первых, тема актуальна для аудитории блога: компания «Такском» обеспечивает различные сферы бизнеса решениями для бухгалтерии, внешнего и внутреннего ЭДО и сдачи отчетности в госорганы.
Во-вторых, ситуативный маркетинг предполагает не просто упоминание какого-то инфоповода, а публикацию полезного для аудитории контента. И в этом материале компания не только рассказывает об изменениях, но и приводит практические рекомендации по заполнению новой формы декларации.
Результат — 3 394 просмотра в лентах и 1 981 открытий.
2. «Изменения в трудовом законодательстве: важное в 2025 году» (1 366 открытий за неделю)
Удачная иллюстрация ситуативного маркетинга — статья «Изменения в трудовом законодательстве: важное в 2025 году» в блоге компании 42Clouds. Материал в первую очередь адресован кадровикам, а одним из направлений работы 42Clouds является упрощение ведения кадрового учета при помощи решений 1С. То есть здесь мы также видим попадание в целевую аудиторию и выбор актуальной темы, которая волнует каждого сотрудника кадровой службы.
Результат — 1 839 просмотров в лентах и 1 366 открытий.
3. «Страховые взносы в 2025 году: что изменилось и как платить» (1 648 открытия за неделю)
Еще один материал в блоге компании «Такском» посвящен страховым взносам: эта тема будет актуальна на протяжении всего года. Тем более что с 2025 года в силу вступили обновленные правила начисления взносов, а сам материал ориентирован сразу на несколько категорий читателей — ИП, которые платят взносы за себя и работодателей (ИП и организации).
Результат — 1 574 просмотр в лентах и 1 648 открытия.
Где искать инфоповоды
Найти актуальный инфоповод не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы не упустить ничего важного, мы рекомендуем работать сразу с несколькими направлениям:
Новостные ленты. Самые популярные темы выводятся на главные страницы поисковых систем. Но если вас интересует узкоспециализированная тематика, лучше ориентироваться на соответствующие разделы популярных новостных агентств и тематических порталов.
Например, новости на «Клерке» — это надежный источник актуальной информации для бухгалтеров, юристов, кадровиков и предпринимателей. Мы каждый день рассказываем о самых важных событиях и тенденциях, а также публикуем последние изменения в законодательстве.
Социальные сети. Темы, которые активно обсуждают в социальных сетях можно эффективно обыграть в полезном контенте для блога вашей компании. Просматривайте профессиональные сообщества и страницы экспертов: именно соцсети часто становятся источником тем для создания ситуативного контента.
Календарь. Специальные календари — например, календарь бухгалтера на «Клерке», календари для кадровиков и предпринимателей — еще один источник проверенных инфоповодов. Тем более что в этом случае есть возможность подготовить контент заранее.
Для поиска инфоповодов используют и официальные порталы и сайты госорганов. На «Официальном портале правовой информации» публикуются новые поступления НПА, а на сайте Госдумы можно узнать, какие законы вступают в силу в текущем месяце и посмотреть законопроекты, находящиеся на рассмотрении. Найти инфоповод помогают и сайты профильных министерств и ведомств, например, сайт Минтруда.
Блоги на «Клерке» идеально подходят для публикации ситуативного контента: наша аудитория активно обсуждает значимые информационные поводы и откликается на интересные публикации. А если у вашей компании все еще нет собственного блога, просто напишите нам для начала сотрудничества.
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Комментарии2
Безумно нативная реклама Такскома. Автор не за похлебку риса работает )
Вообще мы планировали прорекламировать Клерк, но у Такскома очень хороший блог, обязательно его читайте