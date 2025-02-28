Ситуативный контент: как инфоповоды продвигают бизнес и где их найти

Смысл ситуативного маркетинга заключается в реакции компании на яркий информационный повод — значимое событие, вызывающее интерес и обсуждение аудитории. Резонансные заявления и инициативы, выход новых продуктов, важные даты и законодательные новшества: все это примеры инфоповодов, которые при правильном подходе помогут в продвижении вашего бизнеса.

Две ключевые составляющие ситуативного маркетинга — актуальность инфоповода для целевой аудитории и скорость реакции. С актуальностью все в целом понятно: аудитория реагирует на темы, которые ее волнуют, а живой отклик вызывает желание прокомментировать публикацию или поделиться контентом.

Не менее важна скорость. Секрет успеха ситуативного маркетинга заключается именно в своевременности. Правда, в погоне за скоростью не забудьте о качестве контента, иначе вместо привлечения аудитории можно разрушить репутацию компании.

Все инфоповоды можно разделить на две большие группы — внутренние и внешние. Внутренние зарождаются в самой компании: это может быть попадание бренда на вершину какого-то рейтинга или выпуск на рынок нового продукта. Но ждать, когда в жизни вашей компании произойдет что-то значимое, совсем не обязательно.

Внешние инфоповоды способны стать неиссякаемым источником идей для контента, причем сфера практически не имеет значения. Как правило, они связаны с важными для аудитории событиями, которые уже находятся в центре ее внимания. За счет этого контент автоматически привлекает потенциальных клиентов.