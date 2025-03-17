Как качественная медийная реклама влияет на восприятие бренда покупателями

Медийная реклама объединяет множество форматов — баннеры, видеоролики, текстово-графические блоки, брендированные страницы. В первую очередь она ориентирована на визуальное восприятие, хотя иногда к медийке относят и аудиорекламу, например рекламные объявления, которые транслируются в ТЦ.

Главная цель медийной рекламы — рассказать о бренде (или конкретном продукте) аудитории. Ее нельзя отнести к инструментам моментальных продаж.

Медийные форматы ориентированы на прогрев аудитории и стратегическое создание спроса. Такую рекламу используют, когда нужно решить следующие задачи:

Увеличить силу бренда. Медийка направлена на широкую аудиторию, одна из ее главных задач — сделать бренд узнаваемым. При этом она востребована не только новыми брендами, но и компаниями, которые давно работают на рынке. Показы рекламных материалов закрепляют образ в сознании аудитории и расширяют влияние.

Поддержать интерес и вовлеченность. Медийная реклама может быть направлена на действующих клиентов. Регулярные рекламные кампании напоминают о бренде и его продуктах, поддерживают связь с аудиторией и в результате помогают увеличить продажи.

Вывести на рынок новый продукт. Медийная реклама информирует потенциальных покупателей о новом продукте, помогает сформировать интерес и позиционировать его в правильной нише. Медийные форматы хорошо справляются с задачей укрепления позиций продукта на начальном этапе продаж.

Медийная реклама способна усилить эффект от других маркетинговых активностей. Она эффективно работает в связке с контент-маркетингом и SEO-продвижением, событийным маркетингом, email-рассылками и продвижением в соцсетях.