Как качественная медийная реклама влияет на восприятие бренда покупателями

Что такое медийная реклама и какие задачи она решает
Медийная реклама объединяет множество форматов — баннеры, видеоролики, текстово-графические блоки, брендированные страницы. В первую очередь она ориентирована на визуальное восприятие, хотя иногда к медийке относят и аудиорекламу, например рекламные объявления, которые транслируются в ТЦ.
Главная цель медийной рекламы — рассказать о бренде (или конкретном продукте) аудитории. Ее нельзя отнести к инструментам моментальных продаж.
Медийные форматы ориентированы на прогрев аудитории и стратегическое создание спроса. Такую рекламу используют, когда нужно решить следующие задачи:
Увеличить силу бренда. Медийка направлена на широкую аудиторию, одна из ее главных задач — сделать бренд узнаваемым. При этом она востребована не только новыми брендами, но и компаниями, которые давно работают на рынке. Показы рекламных материалов закрепляют образ в сознании аудитории и расширяют влияние.
Поддержать интерес и вовлеченность. Медийная реклама может быть направлена на действующих клиентов. Регулярные рекламные кампании напоминают о бренде и его продуктах, поддерживают связь с аудиторией и в результате помогают увеличить продажи.
Вывести на рынок новый продукт. Медийная реклама информирует потенциальных покупателей о новом продукте, помогает сформировать интерес и позиционировать его в правильной нише. Медийные форматы хорошо справляются с задачей укрепления позиций продукта на начальном этапе продаж.
Медийная реклама способна усилить эффект от других маркетинговых активностей. Она эффективно работает в связке с контент-маркетингом и SEO-продвижением, событийным маркетингом, email-рассылками и продвижением в соцсетях.
На «Клерке» вы можете реализовать комплексную стратегию продвижения: например, запустить блог компании и начать продвигать свой бизнес с использованием проверенных инструментов, включая баннерную рекламу, рассылки и соцсети. А еще мы готовы предложить уникальные форматы, созданные индивидуально под ваши задачи.
Медийная реклама и восприятие бренда: сформируйте положительный образ
Влияние медийной рекламы на восприятие бренда потенциальными и действующими клиентами выходит за рамки простого повышения осведомленности. Вот несколько ключевых аспектов:
Создание эмоциональной связи. Медийные форматы вовлекают аудиторию в дальнейшее взаимодействие с продуктом за счет своей способности вызывать определенные эмоции. Если при взгляде на баннер у человека возникает мысль «О, это про меня!», бренд начинает прочно ассоциироваться с решением проблемы клиента. Такая эмоциональная привязанность повышает готовность покупать продукты или услуги именно этой компании, а не искать альтернативные решения.
Формирование доверия. Регулярно встречающиеся рекламные объявления в интересной подаче — при условии, что они выполнены качественно, — создают впечатление стабильности и профессионализма. Клиенты склонны доверять компаниям, которые вкладываются в создание качественного рекламного контента и постоянно остаются в поле зрения аудитории.
Поддержание статуса лидера рынка. Для уже известных аудитории брендов медийка служит инструментом поддержания лидерских позиций. Постоянное присутствие в информационном пространстве подтверждает устойчивость и надежность, что особенно важно в высококонкурентной среде.
Формирование ассоциаций с определенными ценностями. Медийная реклама помогает транслировать ценности компании. И если эти ценности совпадают с ожиданиями клиентов, у них формируется положительное восприятие бренда. Например, акцент на экологичность у производителя одежды привлечет тех, кто придерживается аналогичных взглядов.
Позитивное восприятие бренда, в свою очередь, сокращает путь клиента к покупке. Люди принимают решение быстрее, если у них уже сложился определенный образ и нет желания рассматривать предложения конкурентов.
Медийная реклама на «Клерке»: какие форматы доступны нашим клиентам
Промобар. Промобар размещается внизу страницы и идеально подходит для коротких сообщений. Его плюс в том, что реклама остается видна пользователю на протяжении всего времени нахождения на странице, в том числе при прокрутке сайта. CTR — 1–4%.
Скрепка. Особенность скрепки состоит в ее способности не просто привлечь внимание пользователей, но и вызвать моментальную реакцию. Именно поэтому скрепка чаще используется для анонсирования спецпредложений и акций. CTR — 2–4%.
Pop-up. Всплывающее окно, появляющееся в определенный момент просмотра страницы — это pop-up. Наполнение попапа может быть различным: информация о подписке, анонс акции, бонусное предложение для клиентов и т. д. Pop-up отличается высоким уровнем вовлечения, так как окно всплывает тогда, когда пользователь ищет информацию — то есть он вовлечен в ее изучение. CTR — 3–4%.
Перетяжка. Перетяжка представляет собой горизонтальный баннер в верхней части сайта. Она занимает всю ширину страницы и не останется незамеченной. Благодаря этому перетяжка обеспечивает максимальный охват аудитории. Этот формат подойдет, если вы хотите запустить масштабную рекламную кампанию или разместить анонс события. СTR — 0,2–0,5%.
Объявления. Текстово-графические объявления нативно привлекают внимание аудитории. Они размещаются в лентах статей и органично вписываются в поток контента. CTR — 0,2–0,6%.
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