Создание личного бренда: как мы влюбили аудиторию «Клерка» в налогового аудитора

Зачем нужен личный бренд
Несмотря на постоянные разговоры о построении личного бренда, некоторые по-прежнему убеждены: персональный брендинг — прерогатива блогеров и представителей шоу-бизнеса, а в «серьезном» бизнесе ему нет места. Конечно, это не так — сильный личный бренд будет полезен в любой сфере, где есть конкуренция. Только ориентирован он будет не саморекламу, а на продвижение своего дела.
5 причин, почему вам точно нужен сильный личный бренд
Повышает доверие к продукту. Владельцам компаний, активно работающим над своим личным брендом, зачастую не приходится прибегать к агрессивным продажам. У них покупают, потому что потенциальные клиенты чувствуют доверие — и как к человеку, и как к профессионалу. И в целом доверие — одна из составляющих успеха любого бизнеса.
Растет узнаваемость. Интерес к личности ожидаемо вызывает интерес к тому, чем эта личность занимается. А узнавая о вас, аудитория ближе познакомится с вашим бизнесом.
Укрепляется репутация бизнеса. Сильный личный бренд автоматически формирует «правильную» репутацию компании. Владелец бизнеса, который активно заявляет о себе, делится опытом и знаниями и демонстрирует высокий уровень профессионализма, «распространяет» впечатление о себе и на свою компанию. Она начинает восприниматься как надежный партнер, с которым хочется работать.
Сокращается количество возражений. Клиенты, которые проявляют интерес к продукту благодаря личному бренду владельца бизнеса, изначально понимают его ценность. А это существенно сокращает путь к покупке.
Вы получаете преимущество в кризисных ситуациях. Даже в условиях спада личный бренд продолжает продавать — по сути, он выступает в качестве своеобразной «подушки безопасности». Для малого и среднего бизнеса это актуально вдвойне, поскольку он традиционно является более чувствительным к изменениям и потому нуждается в дополнительных точках опоры.
Построение сильного личного бренда требует времени. Этот факт нужно принять сразу. Совершенно точно не получится опубликовать пару статей и уже через месяц стать богатым и знаменитым. Но зато и работать на вас личный бренд будет годами.
Что предлагает «Клерк»
Мы часто рассказываем о продвижении бизнеса в целом, но работа с личным брендом наших клиентов остается за скобками. Пришло время исправить ситуацию, тем более что у «Клерка» много эффективных инструментов, а построение сильного личного бренда сегодня актуально как никогда.
Итак, один из наших успешных кейсов — создание личного бренда налогового аудитора. «Клерку» есть чем гордиться: нам удалось буквально влюбить аудиторию в нашего клиента, и это не преувеличение. Но сначала несколько слов о специфике самой сферы.
Налоговый аудит — не самое простое направление для работы с личным брендом. Изначально здесь практически отсутствует эмоциональная составляющая: понятно, что создать личный бренд шеф-повара ресторана или тревел-блогера гораздо легче, чем эксперта, предлагающего сложный продукт. Плюс — специфичная целевая аудитория, высокий уровень конкуренции и недостаточное понимание важности регулярного налогового аудита.
Еще одна особенность — это необходимость демонстрации экспертизы. Чтобы убедить клиентов воспользоваться услугами налогового аудита, нужно доказать экспертизу и квалификацию. Просто рассказать о продукте недостаточно: аудитория должна осознать его ценность и понять реальную выгоду для бизнеса. Цель налогового аудита — предотвращение будущих проблем, которые не всегда очевидны для клиентов.
Сделаем ваш бренд узнаваемым
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Как мы выстраивали свою работу
Шаг 1. Проанализировали ситуацию
Наш клиент — опытный налоговый аудитор с многолетним стажем Но, несмотря на это, он был неизвестен широкой аудитории, а потенциальные клиенты не видели в нем эксперта, которому можно доверять. Соответственно, это создавало сложности в продвижении бизнеса.
Шаг 2. Разработали стратегию создания личного бренда
Основные направления при разработке стратегии:
Контент-маркетинг.
Организация мероприятий.
Нашей ключевой задачей было сформировать образ, который позволит нашему клиенту занять лидирующие позиции в своей нише, привлечет внимание к его продукту и поможет отстроиться от конкурентов. Образ должен вызывать симпатию, поскольку продукт предполагает стопроцентное доверие.
Шаг 3. Реализовали план
Запустили блог. Мы воспользовались проверенной стратегией продвижения — контент-маркетингом. Запустили блог, в котором опубликовали свыше десятка статей. Подготовкой контента занималась редакция «Клерка».
Провели партнерский вебинар. Событийный маркетинг — неотъемлемая часть работы с личным брендом. Для нашего клиента мы организовали партнерский вебинар на тему налоговых проверок.
Результаты
Общее количество просмотров 12 статей в блоге составило 50 тысяч. Для сбора контактов мы добавили формы для сбора контактов к каждой статье (собрано 57 контактов). Количество внешних переходов с блога на сайт клиента — 190, причем это именно реальные переходы, без роботов. А рекламная кампания помогла собрать 525 контактов!
И, конечно, выстроили эмоциональную связь с аудиторией и вызвали ее симпатию. Контент, созданный с учетом потребностей и особенностей аудитории, позволил нашему клиенту завоевать доверие и увеличить количество продаж.
Задумываетесь над созданием личного бренда? Не откладывайте решение этой задачи и скорее пишите нам: разработаем эффективную стратегию и построим личный бренд, в который точно влюбится аудитория «Клерка» (и не только!).
Сделаем ваш бренд узнаваемым
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