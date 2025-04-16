Создание личного бренда: как мы влюбили аудиторию «Клерка» в налогового аудитора

Что предлагает «Клерк»

Мы часто рассказываем о продвижении бизнеса в целом, но работа с личным брендом наших клиентов остается за скобками. Пришло время исправить ситуацию, тем более что у «Клерка» много эффективных инструментов, а построение сильного личного бренда сегодня актуально как никогда.

Итак, один из наших успешных кейсов — создание личного бренда налогового аудитора. «Клерку» есть чем гордиться: нам удалось буквально влюбить аудиторию в нашего клиента, и это не преувеличение. Но сначала несколько слов о специфике самой сферы.

Налоговый аудит — не самое простое направление для работы с личным брендом. Изначально здесь практически отсутствует эмоциональная составляющая: понятно, что создать личный бренд шеф-повара ресторана или тревел-блогера гораздо легче, чем эксперта, предлагающего сложный продукт. Плюс — специфичная целевая аудитория, высокий уровень конкуренции и недостаточное понимание важности регулярного налогового аудита.

Еще одна особенность — это необходимость демонстрации экспертизы. Чтобы убедить клиентов воспользоваться услугами налогового аудита, нужно доказать экспертизу и квалификацию. Просто рассказать о продукте недостаточно: аудитория должна осознать его ценность и понять реальную выгоду для бизнеса. Цель налогового аудита — предотвращение будущих проблем, которые не всегда очевидны для клиентов.