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Создание личного бренда: как мы влюбили аудиторию «Клерка» в налогового аудитора

Всего за несколько лет работа с личным брендом из тренда превратилась в необходимость. Сегмент B2B — не исключение. Независимо от сферы, люди верят людям. Рассказываем, почему сильный личный бренд всегда выигрывает у безликого бизнеса и делимся собственным опытом.

Зачем нужен личный бренд

Несмотря на постоянные разговоры о построении личного бренда, некоторые по-прежнему убеждены: персональный брендинг — прерогатива блогеров и представителей шоу-бизнеса, а в «серьезном» бизнесе ему нет места. Конечно, это не так — сильный личный бренд будет полезен в любой сфере, где есть конкуренция. Только ориентирован он будет не саморекламу, а на продвижение своего дела.

5 причин, почему вам точно нужен сильный личный бренд

  1. Повышает доверие к продукту. Владельцам компаний, активно работающим над своим личным брендом, зачастую не приходится прибегать к агрессивным продажам. У них покупают, потому что потенциальные клиенты чувствуют доверие — и как к человеку, и как к профессионалу. И в целом доверие — одна из составляющих успеха любого бизнеса. 

  2. Растет узнаваемость. Интерес к личности ожидаемо вызывает интерес к тому, чем эта личность занимается. А узнавая о вас, аудитория ближе познакомится с вашим бизнесом. 

  3. Укрепляется репутация бизнеса. Сильный личный бренд автоматически формирует «правильную» репутацию компании. Владелец бизнеса, который активно заявляет о себе, делится опытом и знаниями и демонстрирует высокий уровень профессионализма, «распространяет» впечатление о себе и на свою компанию. Она начинает восприниматься как надежный партнер, с которым хочется работать.

  4. Сокращается количество возражений. Клиенты, которые проявляют интерес к продукту благодаря личному бренду владельца бизнеса, изначально понимают его ценность. А это существенно сокращает путь к покупке. 

  5. Вы получаете преимущество в кризисных ситуациях. Даже в условиях спада личный бренд продолжает продавать — по сути, он выступает в качестве своеобразной «подушки безопасности». Для малого и среднего бизнеса это актуально вдвойне, поскольку он традиционно является более чувствительным к изменениям и потому нуждается в дополнительных точках опоры.

Построение сильного личного бренда требует времени. Этот факт нужно принять сразу. Совершенно точно не получится опубликовать пару статей и уже через месяц стать богатым и знаменитым. Но зато и работать на вас личный бренд будет годами.

Что предлагает «Клерк»

Мы часто рассказываем о продвижении бизнеса в целом, но работа с личным брендом наших клиентов остается за скобками. Пришло время исправить ситуацию, тем более что у «Клерка» много эффективных инструментов, а построение сильного личного бренда сегодня актуально как никогда.

Итак, один из наших успешных кейсов — создание личного бренда налогового аудитора. «Клерку» есть чем гордиться: нам удалось буквально влюбить аудиторию в нашего клиента, и это не преувеличение. Но сначала несколько слов о специфике самой сферы.

Налоговый аудит — не самое простое направление для работы с личным брендом. Изначально здесь практически отсутствует эмоциональная составляющая: понятно, что создать личный бренд шеф-повара ресторана или тревел-блогера гораздо легче, чем эксперта, предлагающего сложный продукт. Плюс — специфичная целевая аудитория, высокий уровень конкуренции и недостаточное понимание важности регулярного налогового аудита. 

Еще одна особенность — это необходимость демонстрации экспертизы. Чтобы убедить клиентов воспользоваться услугами налогового аудита, нужно доказать экспертизу и квалификацию. Просто рассказать о продукте недостаточно: аудитория должна осознать его ценность и понять реальную выгоду для бизнеса. Цель налогового аудита — предотвращение будущих проблем, которые не всегда очевидны для клиентов.

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Как мы выстраивали свою работу

Шаг 1. Проанализировали ситуацию

Наш клиент — опытный налоговый аудитор с многолетним стажем Но, несмотря на это, он был неизвестен широкой аудитории, а потенциальные клиенты не видели в нем эксперта, которому можно доверять. Соответственно, это создавало сложности в продвижении бизнеса.

Шаг 2. Разработали стратегию создания личного бренда

Основные направления при разработке стратегии:

  • Контент-маркетинг.

  • Организация мероприятий.

Нашей ключевой задачей было сформировать образ, который позволит нашему клиенту занять лидирующие позиции в своей нише, привлечет внимание к его продукту и поможет отстроиться от конкурентов. Образ должен вызывать симпатию, поскольку продукт предполагает стопроцентное доверие.

Шаг 3. Реализовали план

  • Запустили блог. Мы воспользовались проверенной стратегией продвижения — контент-маркетингом. Запустили блог, в котором опубликовали свыше десятка статей. Подготовкой контента занималась редакция «Клерка».

  • Провели партнерский вебинар. Событийный маркетинг — неотъемлемая часть работы с личным брендом. Для нашего клиента мы организовали партнерский вебинар на тему налоговых проверок.

Результаты

Общее количество просмотров 12 статей в блоге составило 50 тысяч. Для сбора контактов мы добавили формы для сбора контактов к каждой статье (собрано 57 контактов). Количество внешних переходов с блога на сайт клиента — 190, причем это именно реальные переходы, без роботов. А рекламная кампания помогла собрать 525 контактов!

И, конечно, выстроили эмоциональную связь с аудиторией и вызвали ее симпатию. Контент, созданный с учетом потребностей и особенностей аудитории, позволил нашему клиенту завоевать доверие и увеличить количество продаж. 

Задумываетесь над созданием личного бренда? Не откладывайте решение этой задачи и скорее пишите нам: разработаем эффективную стратегию и построим личный бренд, в который точно влюбится аудитория «Клерка» (и не только!).

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Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

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