Летняя сессия 2025. Почему ваша компания должна стать партнером мероприятия для бухгалтеров и руководителей 

Конференции «Клерка» — это всегда масштабные и яркие события с лучшими спикерами. С 18 по 20 июня 2025 года проводим Летнюю сессию — трехдневный марафон для бухгалтеров и руководителей о налогах и налоговых рисках 2025, маркетплейсах и аутсорсинге без ошибок. У вас есть шанс не только принять участие, но и стать официальным партнером конференции.
Летняя сессия 2025: как это будет
Но сначала — о самой Клерк.Конференции. Летнюю сессию мы проводим в режиме онлайн. Она объединит свыше 5 000 участников, которых ждут три дня выступлений лучших спикеров. Ключевыми темами конференции станут:
Налоги—2025. Сложные вопросы НДС, отчетность за первое полугодие, нюансы исчисления НДФЛ, налоговые проверки и риски налоговой оптимизации, изменения в кадровом и воинском учете.
Маркетплейсы. Учет товаров, особенности работы с НДС, учет импорта на маркетплейсах и налоговые риски селлеров.
Аутсорс. Продвижение услуг, автоматизация без 1С, ответственность бухгалтера (как не отвечать за ошибки клиента), Росфинмониторинг и 115-ФЗ.
Аудитория мероприятия — бухгалтеры и руководители компаний, бухгалтеры маркетплейсов и аутсорсеры. Наши конференции всегда собирают живую платежеспособную аудиторию, которая заинтересована в качественных услугах и хороших продуктах.
Почему партнерские интеграции — это эффективно
Рынок активно трансформируется, и сегодня аудитория все менее восприимчива к традиционной рекламе. В новых реалиях на первый план выходят качество, доверие и надежность: мы в «Клерке» знаем это и по собственному опыту, и по опыту продвижения наших партнеров. Ключевое преимущество партнерства с авторитетной площадкой заключается в том, что ее репутация априори распространяется и на вас.
Партнерские интеграции, включая участие в крупных мероприятиях в статусе официального партнера, сейчас превращаются в один из самых эффективных способов продвижения в B2B-сегменте. Для бизнеса (конечно же, при условии выбора «правильного» мероприятия) партнерство становится точкой роста сразу по нескольким причинам:
Укрепляется доверие, и повышается лояльность клиентов к вашему бренду.
Увеличивается охват аудитории и поддерживается ее вовлеченность.
Вы получаете доступ к эксклюзивным возможностям.
Улучшается восприятия бренда потенциальными клиентами.
А еще партнеры мероприятия смогут создать эксклюзивный контент — своеобразный бонус, который также сработает на продвижение. Расскажите о партнерстве на своем сайте и в соцсетях: это расширит влияние вашего бренда.
Только в мае при покупке одного из трех видов партнерского участия мы дарим вам любой инструмент для продвижения на Клерке суммой до 80 тысяч!
Какие преимущества получают официальные партнеры Клерк.Конференции
Статус официального партнера Летней сессии «Клерка» — это действительно уникальные возможности для продвижения вашего бизнеса. Назовем главные:
Вы получаете прямой доступ к качественной целевой аудитории. Участники конференций «Клерка» — представители профессионального сообщества, которые понимают ценность мероприятия (участие в конференции платное).
Для продвижения бизнеса партнеров «Клерк» использует эффективные онлайн-инструменты. Мы упоминаем наших партнеров во всех медиаресурсах «Клерка» и проводим розыгрыш в Telegram-канале.
Партнерство с «Клерком» обеспечит теплое взаимодействие с аудиторией. Наши мероприятия ценят не только за актуальные темы, топовых лекторов и полезные практические знания, но и за особую атмосферу сообщества «Клерка». А это значит, что вы сможете легко установить контакт со своими потенциальными клиентами.
Статус партнера «Клерка» — это практически 100% доверие. Аудитория воспринимает наших партнеров как надежных участников рынка, которые гарантируют качество своих услуг и продуктов.
Мы не просто размещаем логотип партнера (как это часто бывает!), а реально делаем максимум для продвижения бизнеса: активно интегрируем ваш бренд в мероприятие на различных этапах и обеспечиваем постоянное информационное присутствие. Как результат — у аудитории формируется устойчивое восприятие вашего бренда и укрепляется ассоциации между ним и Клерк.Конференцией.
Нашим официальным партнерам доступны специальные активности: выступления (причем от компании может выступить несколько спикеров), демонстрация ролика в перерывах конференции, размещение спецпредложения на лендинге конференции, добавление спецпредложения в каталог и его анонсирование в email-рассылках по участникам конференции.
Спикер может выступить на мероприятии не только для продажи продукта или услуги, но и для продвижения личного бренда. Такой формат позволяет продемонстрировать свою экспертизу, поделиться опытом и вызвать доверие аудитории. Создавая ценность для слушателей, спикер формирует свой имидж. Это помогает расширить сеть контактов и повысить узнаваемость в вашей сфере. Участие в конференциях становится стратегическим шагом в развитии личного бренда, выходя за рамки коммерческой выгоды.
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