Как репутация может стать ключевым фактором при выборе продукта или услуги

Что такое репутация бизнеса и чем она отличается от имиджа

Репутацию часто называют главным нематериальным активом бизнеса. Хорошая репутация способна на многое: она увеличивает ценность компании, делает бренд привлекательным для клиентов, обеспечивает бесспорное конкурентное преимущество даже на перенасыщенном рынке. И, главное: чем лучше репутация, тем больше доверия бизнес вызывает у клиентов и партнеров, а сегодня покупают у тех, кому доверяют.

Александр — владелец небольшой компании, занимающейся поставками торгового оборудования. Недавно его бизнес попал в сложную ситуацию с контрагентом, и чтобы не усугубить проблему, Александр решил обратиться за помощью к юристу. Выбрать предстояло между двумя юридическими компаниями: каждая из них обещала профессиональный подход, а стоимость услуг находилась примерно на одном уровне.

Первый вариант — сравнительно молодая, активно продвигающая свои услуги компания и гарантирующая оперативное решение проблем клиентов. На первый взгляд, идеальный вариант! Но проконсультировавшись с коллегами-предпринимателями, Александр выяснил, что у некоторых из них уже был негативный опыт работы с этой командой юристов. Суть претензий — невыполнение обязательств и непрозрачные условия.

О второй компании, рекламирующей свои услуги не так ярко и не повсеместно, клиенты отзывались исключительно в положительном ключе и отмечали ответственность, профессионализм и соблюдение договоренностей. Многие сотрудничали с ней не один год. Понятно, что Александр сделал выбор в пользу второго варианта. Устойчивая репутация, подтвержденная успешными кейсами и рекомендациям реальных клиентов, сыграли решающую роль.

И здесь мы хотим обратить ваше внимание на важный момент. Репутация нередко отождествляется с имиджем, но в действительности это понятия хотя и тесно переплетенные, но кардинально отличающиеся друг от друга. Имидж компании — это целенаправленно формируемый образ, он создается самим бизнесом при помощи рекламы, маркетинговых коммуникаций и айдентики бренда.

Репутация представляет собой объективное мнение о деятельности компании, которое формируется на основе реального опыта взаимодействия с ней. И если имидж оказывает влияние преимущественно на первое знакомство с компанией и помогает заинтересовать аудиторию, то репутация определяет готовность клиента совершить покупку.

Продвижение бизнеса с «Клерком» позволяет не только создать «правильный» образ, продемонстрировать экспертность и повысить узнаваемость вашего бренда, но и предоставить аудитории возможность самостоятельно сформировать мнение о вашей компании на основе реального взаимодействия. Например, статью в блоге компании вы можете дополнить лид-магнитом с полезной практической информацией. Для клиента это сигнал: компания не просто рассказывает о своих услугах, но и сразу предлагает помощь. Сделать выбор при таком подходе клиенту гораздо проще.

А еще «Клерк» работает с SERM — инструментом управления репутацией. Это позволяет сформировать положительную репутацию компании как среди пользователей самого «Клерка», так и вывести раздел с отзывами на первые строчки в поисковых системах и увеличить охват аудитории.