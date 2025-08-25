Что такое бизнес-процесс

Итак, бизнес-процесс — это повторяющийся набор взаимосвязанных действий, которые направлены на достижение конкретной цели. Доставка товара покупателю, сбор обратной связи или закупка материалов для производства — все это бизнес-процессы. По сути, за бизнес-процессами скрывается повседневная деятельность компании, без которой она не сможет работать и зарабатывать.

Чтобы понять, как выглядит бизнес-процесс на практике, его лучше визуализировать в виде блок-схемы.

Процесс выполнения заказа

Это упрощенный алгоритм бизнес-процесса «Обработка заказа» в интернет-магазине канцтоваров. Полный алгоритм предусматривает все варианты развития событий, включая, например, отказ клиента от заказа или отсутствие заказанных позиций на складе магазина.