Как «КСК ГРУПП» получили 16 заявок на консультацию от бизнеса за 2 дня на Клерк.Конференции

Где искать клиентов в 2025 году? У партнеров «Клерка» есть ответ на этот вопрос — на «Клерк.Конференциях». Например, компания «КСК ГРУПП» получила 16 заявкок на консультации от крупного бизнеса за 2 дня. 

КСК Групп.jpg

🏆Клиент: компания «КСК ГРУПП»

«КСК ГРУПП» занимает лидирующие позиции на рынке комплексного бизнес-консультирования. Компания более 30 лет оказывает профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса.

У «КСК ГРУПП» активный блог на «Клерке»:

👥более 45 тыс. подписчиков

👀 почти миллион просмотров

Зачем бизнесу участвовать в мероприятиях в статусе партнера

В 2025 году партнерские интеграции превратились в один из самых эффективных способов продвижения. Аудитория, особенно в B2B-сегменте, почти перестала воспринимать прямую рекламу, и потому успешные компании сегодня делают ставку на нативные форматы.

Такой подход отлично работает в новых реалиях: партнерские интеграции — а это может быть совместная организация мероприятий, участие в крупном событии в качестве партнера, контентные интеграции, выпуск совместных продуктов — укрепляют доверие к бренду, повышают охват, поддерживают вовлеченность, помогают собирать контакты и увеличивают продажи. То есть по сути решают те же задачи, что и прямая реклама, но гораздо эффективнее.

С каким запросом к нам обратилась компания «КСК ГРУПП»

Михаил Бортников, директор по маркетингу КСК ГРУПП: «Ключевая цель — получение контактов участников и нетворкинг. Конечно, охваты, упоминания, цитируемость, повышение узнаваемости бренда — все это имеет значение и влияет на принятие решения. Но главное, на что мы рассчитываем — сбор контактов через любые возможные инструменты».

Немного контекста. В офлайн-мероприятиях представители «КСК ГРУПП» чаще участвуют в качестве спикеров, но иногда компания становится партнером крупных событий. 

Михаил Бортников, директор по маркетингу КСК ГРУПП: «Помимо участия в сторонних ивентах, «КСК ГРУПП» организует собственные очные мероприятия в формате бизнес-завтраков для клиентов и неформальные деловые вечера. Поэтому сомнений в том, что участие в конференции «Клерка» даст нужный результат, у компании не возникало».

Что предложил «Клерк»

Так как компания уже не первый год работает с «Клерком», мы рекомендовали усилить продвижение и выступить в качестве официального партнера Клерк.Конференции. Что дает статус партнера:

  • прямой доступ к качественной целевой аудитории;

  • уникальное сочетание продвижения партнера офлайн (на площадке Конференции) и онлайн (упоминание во всех медиаресурсах «Клерка»);

  • теплое взаимодействие с аудиторией.

Партнерство с Клерк.Конференцией было возможно в статусе генерального партнера, специального партнера и партнера. Максимум опций для продвижения получал генеральный партнер мероприятия, и именно этот вариант партнерства мы предложили «КСК ГРУПП». Итак, что получила компания:

  • 30 минут выступления. Выступление спикера компании усиливает ее экспертный статус, дает прямой контакт с ЦА, помогает донести ключевые месседжи и привлечь новых клиентов.

Выступление спикера КСК ГРУПП на Конференции Клерка

  • Roll Up в зале конференции. Привлекает внимание участников к бренду и усиливает визуальное присутствие.

  • Стойка (стенд) в холле конференции. Формирует ассоциацию бренда с мероприятием.

  • Размещение логотипа во всей медиа рекламе «Клерка». Постоянное присутствие в информационном пространстве усиливает узнаваемость и подтверждает лидирующие позиции компании на рынке.

  • Кликабельный логотип на сайте конференции. Работает как дополнительный канал трафика и способствует ассоциации бренда с отраслевым событием.

  • Логотип и слоган в распечатанных программах конференции.Обеспечивает постоянное упоминание бренда в руках и на виду у участников.

  • Предоставление посадочных мест на конференции. Создает возможности для нетворкинга и укрепляет репутацию. 

  • Размещение логотипа на бейдже участников. Повышает узнаваемость и формирует имидж эксперта.

  • Предоставление приза для VIP участников. Увеличивает вовлеченность аудитории и обеспечивает сбор контактов через регистрацию.

  • Интервью с представителем компании на главной странице «Клерка». Формирует экспертный образ компании, повышает доверие и усиливает эффект от участия в конференции.

  • Размещение рекламных постов в соцсетях «Клерка». Обеспечивает присутствие бренда партнера в профессиональном сообществе, повышает узнаваемость.

При участии в качестве специального партнера или партнера «Клерк» также активно интегрировал бренд в мероприятие на различных этапах и обеспечивал постоянное информационное присутствие. 

О нетворкинге хотим сказать отдельно: Клерк.Конференции ценят не только за полезные знания и топовых спикеров, но и за особую теплую атмосферу, которая помогает легко создавать новые связи. Для участников мероприятия была создана комфортная обстановка, располагающая к живому общению. 

В реализации проекта участвовала сводная команда, и каждый из участников достоин отдельного упоминания. Итак, в реализацию этого проекта свой вклад внесли: команда маркетинга во главе с руководителем отдела маркетинга Марией Еленевской, главный редактор Елена Балаклицкая, руководитель отдела сопровождения Светлана Федоренко, руководитель Центра обучения «Клерка», продюсер-методолог Елена Ярушкина и event-менеджер Даниил Рощин.

Рост доверия, заявки на консультацию и новые возможности: делимся результатами

Партнерство с Клерк.Конференцией принесло «КСК ГРУПП» 6 заявок на консультацию от крупного бизнеса. А еще подтвердило лидирующие позиции компании на рынке аудита и консалтинга и увеличило узнаваемость бренда. Рассказываем подробнее.

Суммарный охват 

Статус партнера позволил «КСК ГРУПП» привлечь внимание широкой аудитории. Суммарный охват — количество людей, которое контактировало с брендом — составил:

  • Зал — 250 участников – представителей компаний;

  • Онлайн-трансляция — 1 150 зрителей;

  • Посмотрели запись позже — 4 347 пользователей.

Заявки на консультацию

Напомним ключевую цель «КСК ГРУПП» — расширение клиентской базы путем привлечения качественных контактов. Эта цель была достигнута: по итогам конференции компания получила 6 заявок на консультации от крупного бизнеса, 10 заявок — от малого и среднего бизнеса.

Переходы на сайт партнера из рассылки

Спецпредложение партнера мы включаем в email-рассылку по участникам после конференции. Это помогает обеспечить прямой доступ к ЦА с высокой вероятностью отклика за счет персонализированного обращения и контекста мероприятия, а также увеличивает вероятность последующих контактов с партнером. Результат по спецпредложению «КСК ГРУПП» — 375 переходов на сайт компании только с одной рассылки.

Укрепление репутации «КСК Аудит»

«КСК ГРУПП» занимает лидирующие позиции на рынке аудита и консалтинга, и статус официального партнера Клерк.Конференции еще раз это подтвердил. 

Мы обеспечили постоянное визуальное и информационное присутствие партнера — размещение логотипа (на сайте конференции, в трансляции и печатной продукции), промостойки, упоминание в материалах на сайте и в рекламной кампании конференции.

Рост доверия и демонстрация экспертности

Выступление спикера-представителя партнера стало еще одним подтверждением лидерства «КСК ГРУПП» в глазах целевой аудитории. Оно позволило продемонстрировать экспертизу и опыт, а также обеспечило прямой контакт с ЦА. 

А для долгосрочного эффекта от партнерской интеграции мы разместили запись выступления спикера. Эта опция помогает привлекать внимание к бренду внутри платежеспособной аудитории «Клерка» уже после проведения конференции.

И еще один важный момент: выступление в качестве спикера помогает продвигать не только продукт, но и личный бренд. Это по-настоящему уникальная возможность заявить о себе не только как о представителе компании, но и как о профессионале, продемонстрировать экспертность и расширить свои профессиональные связи.

Михаил Бортников, директор по маркетингу КСК ГРУПП: «С точки зрения самой программы, организации и подхода к нам как к партнерам — все всегда на высшем уровне. К нам прикрепили персонального менеджера, который оперативно решал любые вопросы и поддерживал на протяжении всей подготовки и участия. Плюсом отличные стенды, благодаря чему наша компания смогла привлечь большое количество потенциальных клиентов. Организация конференции действительно впечатлила своим качеством и вниманием к каждой детали. И в целом мы рады, что «Клерк» начал делать такие офлайн-мероприятия в Москве».

У вас также есть возможность стать официальным партнером предстоящей Клерк.Конференции — Бух.Совет 2026, которая пройдет 11–12 декабря 2025 года в Москве — и рассказать о своей компании и продуктах заинтересованной платежеспособной аудитории, собрать контакты и увеличить продажи.   

Спойлер: с завершением конференции работа по продвижению не заканчивается: для своих партнеров мы разработали еще один уникальный инструмент — пост-конференционный вебинар со спикером. Он позволяет дополнительно вовлечь аудиторию, напрямую презентовать продукты и кейсы, закрепить контакты и получить гарантированные контакты участников. И все это уже после самой конференции, поэтому партнерская интеграция с «Клерком» имеет долгосрочный эффект.

Готовы попасть в центр внимания большой аудитории? Становитесь партнером предстоящей Клерк.Конференции и выходите на новый уровень.

