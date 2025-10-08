Как «КСК ГРУПП» получили 16 заявок на консультацию от бизнеса за 2 дня на Клерк.Конференции

Что предложил «Клерк»

Так как компания уже не первый год работает с «Клерком», мы рекомендовали усилить продвижение и выступить в качестве официального партнера Клерк.Конференции. Что дает статус партнера:

прямой доступ к качественной целевой аудитории;

уникальное сочетание продвижения партнера офлайн (на площадке Конференции) и онлайн (упоминание во всех медиаресурсах «Клерка»);

теплое взаимодействие с аудиторией.

Партнерство с Клерк.Конференцией было возможно в статусе генерального партнера, специального партнера и партнера. Максимум опций для продвижения получал генеральный партнер мероприятия, и именно этот вариант партнерства мы предложили «КСК ГРУПП». Итак, что получила компания:

30 минут выступления. Выступление спикера компании усиливает ее экспертный статус, дает прямой контакт с ЦА, помогает донести ключевые месседжи и привлечь новых клиентов.

Выступление спикера КСК ГРУПП на Конференции Клерка

Roll Up в зале конференции. Привлекает внимание участников к бренду и усиливает визуальное присутствие.

Стойка (стенд) в холле конференции. Формирует ассоциацию бренда с мероприятием.

Размещение логотипа во всей медиа рекламе «Клерка». Постоянное присутствие в информационном пространстве усиливает узнаваемость и подтверждает лидирующие позиции компании на рынке.

Кликабельный логотип на сайте конференции. Работает как дополнительный канал трафика и способствует ассоциации бренда с отраслевым событием.

Логотип и слоган в распечатанных программах конференции. Обеспечивает постоянное упоминание бренда в руках и на виду у участников.

Предоставление посадочных мест на конференции. Создает возможности для нетворкинга и укрепляет репутацию.

Размещение логотипа на бейдже участников. Повышает узнаваемость и формирует имидж эксперта.

Предоставление приза для VIP участников. Увеличивает вовлеченность аудитории и обеспечивает сбор контактов через регистрацию.

Интервью с представителем компании на главной странице «Клерка». Формирует экспертный образ компании, повышает доверие и усиливает эффект от участия в конференции.

Размещение рекламных постов в соцсетях «Клерка». Обеспечивает присутствие бренда партнера в профессиональном сообществе, повышает узнаваемость.

При участии в качестве специального партнера или партнера «Клерк» также активно интегрировал бренд в мероприятие на различных этапах и обеспечивал постоянное информационное присутствие.

О нетворкинге хотим сказать отдельно: Клерк.Конференции ценят не только за полезные знания и топовых спикеров, но и за особую теплую атмосферу, которая помогает легко создавать новые связи. Для участников мероприятия была создана комфортная обстановка, располагающая к живому общению.