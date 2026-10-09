Аудит отдела продаж: тайный покупатель нашёл, куда пропадают заявки | Klerk.ru

Аудит отдела продаж стоит начинать с простого шага: оставить заявку в свою компанию и засечь, что будет дальше. Мы в Клерк.Бизнес сделали так за клиента, который ушёл от нас со словами «лиды нецелевые». Его блог на Клерке собрал больше 2,5 млн открытий из поиска и приносил от 60 заявок в месяц. А менеджер клиента перезвонил нашему тайному покупателю через пять часов и начал с вопроса «Вы там где-то на Клерке оставили заявку, что хотели?».

Если ваш отдел продаж тоже говорит «лиды нецелевые», эта история может оказаться и про вас. Ниже кейс без названия компании, признаки, по которым такую ситуацию легко узнать у себя, разбор, чем нецелевые лиды отличаются от непрозвоненных, и чек-лист, по которому проверить свой отдел продаж можно за один день.