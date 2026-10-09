Аудит отдела продаж: тайный покупатель нашёл, куда пропадают заявки | Klerk.ru

Аудит отдела продаж стоит начинать с простого шага: оставить заявку в свою компанию и засечь, что будет дальше. Мы в Клерк.Бизнес сделали так за клиента, который ушёл от нас со словами «лиды нецелевые». Его блог на Клерке собрал больше 2,5 млн открытий из поиска и приносил от 60 заявок в месяц. А менеджер клиента перезвонил нашему тайному покупателю через пять часов и начал с вопроса «Вы там где-то на Клерке оставили заявку, что хотели?».
Если ваш отдел продаж тоже говорит «лиды нецелевые», эта история может оказаться и про вас. Ниже кейс без названия компании, признаки, по которым такую ситуацию легко узнать у себя, разбор, чем нецелевые лиды отличаются от непрозвоненных, и чек-лист, по которому проверить свой отдел продаж можно за один день.
Блог приносил от 60 заявок в месяц, а клиент назвал лиды нецелевыми
Клиент, B2B-компания с выручкой в несколько миллиардов рублей в год, взял блог компании на Клерке по тарифу «Про Макс» на шесть месяцев.
Компания вложилась всерьёз. Статьи писал копирайтер клиента, темы вёл маркетолог, на согласования уходило время команды. В каждую статью встроили форму заявки, у каждой формы стояли метки, по которым видно, из какой статьи пришёл человек.
Результат пошёл по нарастающей:
статьи собирали хорошие просмотры внутри аудитории Клерка;
из поисковиков за время размещения пришло больше 2 500 000 открытий;
с этого трафика регулярно приходили заявки.
Дальше блог заработал в полную силу, и сработал эффект снежного кома. Новые статьи добавляли трафик, старые продолжали собирать поиск, и статистика росла от месяца к месяцу. Всю статистику клиента мы показать не можем, но поверьте, показатели там внушительные.
Что получил клиент
Результат
Срок
6 месяцев, тариф «Про Макс»
Открытий из поисковиков
больше 2 500 000
Заявок в месяц к концу срока
от 60
Откуда заявки
формы в статьях блога, с метками источника
И знаете что? Клиент отказался от продления.
Почему клиент ушёл: «лиды нецелевые»
Причина звучала так: заявки приходят нецелевые, обратная связь от отдела продаж отрицательная.
Мы стали разбираться. Думали над оптимизацией: перебирали темы статей, тексты форм, места, где они стоят. А причина оказалась совершенно в другом. Чтобы её найти, мы пошли как тайный покупатель: оставили заявку через форму в статье на Клерке и ещё одну заявку на сайте самого клиента.
Проверка отдела продаж тайным покупателем: что мы услышали
Заявка из формы в статье на Клерке.
Мы оставили заявку утром.
Через пять часов позвонил менеджер отдела продаж клиента. Первая фраза: «Вы там где-то на Клерке оставили заявку, что хотели?»
Было обеденное время, и мы попросили перезвонить через 20 минут.
Перезвонили в 17:00: «Вот перезваниваю, расскажите, что хотели?»
На наш взгляд, так начинать разговор нельзя. Менеджер не понимал, откуда пришёл клиент, хотя метки стояли везде. Он мог начать с темы статьи, которую человек только что читал. Вместо этого он дважды спросил, что мы хотели.
Заявка на сайте клиента.
Мы оставили заявку утром.
Через 20 минут позвонил колл-центр, уточнил задачу и выяснил, что клиент целевой.
Колл-центр передал заявку менеджеру в отдел продаж.
В течение дня нам так никто и не перезвонил.
Заявка из статьи на Клерке
Заявка на сайте клиента
Первый звонок
через 5 часов, менеджер
через 20 минут, колл-центр
Знал ли звонивший, откуда заявка
нет
да, колл-центр уточнил задачу
Звонок менеджера по делу
в 17:00, снова с вопросом «что хотели»
не было до конца дня
С заявкой с сайта самой компании вышло не лучше. Значит, дело было не в площадке и не в статьях. Заявки терялись после того, как попадали в компанию.
Узнаёте свою компанию? Признаки, что заявки теряются в отделе продаж
Эту историю мы рассказываем не для того, чтобы показать на кого-то пальцем. Похожее происходит во многих компаниях, просто изнутри этого не видно. Проверьте себя по признакам:
отдел продаж говорит «лиды нецелевые», но не может назвать, с кем из этих людей поговорил;
менеджер начинает звонок с вопроса «что вы хотели», хотя в CRM видно, откуда пришла заявка;
заявка ждёт первого звонка дольше часа, а между колл-центром и менеджером зависает на полдня;
маркетинг и продажи спорят о качестве лидов, но записи звонков никто не слушает;
компания каждые полгода меняет площадку, а продажи с новых заявок не растут.
Если узнали два признака и больше, прежде чем менять канал, проведите проверку отдела продаж. Как это сделать, рассказываем ниже.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Контент приводит заявку. Продажу из неё делает звонок, и лучше, если он будет в тот же час.»
Скорость обработки заявок: почему важен первый час
В 2011 году Harvard Business Review опубликовал исследование: авторы оставили тестовые заявки в 2 241 американской компании и засекли, кто и когда ответит. Почти четверть, 23% компаний, не ответили вообще. В отдельной части работы авторы разобрали 1,25 млн заявок в 42 компаниях: те, кто связывался с клиентом в течение часа, почти в семь раз чаще доходили до разговора с человеком, принимающим решение, чем те, кто звонил хотя бы часом позже.
Исследование давнее и американское, но логика простая, и обработка лидов везде начинается с первого звонка. Человек, который только что дочитал статью и оставил заявку, думает о своей задаче прямо сейчас. Через пять часов он занят другим. Через день уже говорит с конкурентом.
Нецелевые лиды или непрозвоненные: как отличить
Нецелевым называют лид, которому продукт компании не подходит: другая задача, другой регион, нет бюджета. Узнать это можно только из разговора. Если разговора не было или он начался с вопроса «что вы хотели», заявка ещё не прошла проверку.
Признак
Нецелевой лид
Непрозвоненный лид
Был ли разговор
был, задачу выяснили
не было или был формальный
Почему не купил
продукт не подходит
не дождался звонка, ушёл к конкуренту
Что делать
менять темы, формы, аудиторию
менять срок и сценарий обработки
Качество лидов честно оценивать только по заявкам, с которыми поговорили. Иначе компания меняет канал, хотя теряет клиентов на звонке.
Почему менеджеры не продают, даже когда заявки есть
В нашем кейсе сработали четыре причины, и все они про процесс:
менеджер не видел, откуда пришёл человек, хотя метки источника были;
не было срока, за который нужно перезвонить по новой заявке;
на стыке колл-центра и отдела продаж заявка повисала без ответственного;
отметку «нецелевой» ставили без разговора с клиентом.
Подробнее о том, как колл-центр помогает отделу продаж разбирать заявки, на Клерке писали в статье «Квалификация лидов: зачем бизнесу колл-центр перед отделом продаж».
Сколько стоит потерянная заявка
Вот так компания может сливать бюджет, получая целевой трафик. Посчитайте, во что ей обходится каждая заявка: блог компании, работа копирайтера, работа маркетолога и время команды на темы и согласования. Всё это вложено, чтобы человек оставил контакт. Дальше заявка ждёт пять часов, и вложения превращаются в «нецелевой лид».
Две простые формулы помогут увидеть утечку в цифрах своей компании:
конверсия из заявки в продажу = продажи ÷ заявки × 100%
стоимость заявки = все расходы на канал ÷ число заявок
Если стоимость заявки растёт, а конверсия падает, первым делом проверьте обработку, а уже потом канал. Обычно компания делает наоборот: идёт в оптимизацию расходов, уходит на другую площадку и делает там то же самое. Но в корне это ничего не меняет. Пока заявки обрабатывают так же, результат на новой площадке будет похожим.
Мы честно говорим всем клиентам: площадка даёт внимание и аудиторию. Заявки и продажи зависят от контента компании и от того, что происходит с заявкой после формы. Почему B2B-клиент принимает решение ещё до того, как оставит контакт, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес Сергей Мартыненко разбирал в статье «Почему B2B-клиент решает до заявки, а ваша форма ловит только хвост».
Аудит отдела продаж своими силами: чек-лист
Такой чек-лист работает и как разовая проверка, и как регулярный контроль отдела продаж: раз в месяц занимает один день.
Оставьте заявку сами, с каждого канала: из статьи, с сайта, из рассылки. Лучше попросить знакомого, которого менеджеры не знают по голосу.
Засеките время до первого звонка и до звонка менеджера, если между ними есть колл-центр.
Послушайте первую фразу. Знает ли менеджер, откуда пришёл человек и что он читал? Видны ли ему метки источника в CRM?
Проверьте, кто отвечает за заявку на стыке колл-центра и отдела продаж и в какой срок менеджер должен перезвонить.
Спросите, по какому признаку ставят отметку «нецелевой». Если разговора с клиентом не было, такую заявку честнее назвать непрозвоненной.
Посчитайте конверсию из заявки в продажу отдельно по каждому каналу.
Повторите проверку через месяц, когда исправите найденное.
Как выстроить работу отдела продаж с нуля, подробно описано в блоге Клерк.Бизнес: «Как построить эффективный отдел продаж».
Коллеги-бухгалтеры, это и для вас
Если вы ведёте бухгалтерскую фирму и получаете заявки с сайта или из статей, проверьте себя тем же способом. Попросите знакомого оставить заявку и засеките, через сколько вы перезвоните. Бывает, что клиентов не хватает из-за того, что до них просто не дозвонились вовремя. Где ещё искать клиентов для бухгалтерских услуг, Сергей Мартыненко писал в статье «Как привлечь клиентов на бухгалтерские услуги».
Частые вопросы
Как провести аудит отдела продаж своими силами?
Оставить заявку в свою компанию с каждого канала, засечь время до звонка, послушать первую фразу менеджера и проверить, кто отвечает за заявку на каждом этапе. Затем посчитать конверсию из заявки в продажу по каналам.
Что такое нецелевой лид?
Заявка от человека, которому продукт компании не подходит: другая задача, регион или бюджет. Если с человеком ещё не поговорили, считать заявку нецелевой рано.
Как быстро нужно обрабатывать заявку?
Чем быстрее, тем лучше. По данным исследования Harvard Business Review, компании, которые связывались с клиентом в течение часа, почти в семь раз чаще доходили до разговора с тем, кто принимает решение, чем те, кто звонил часом позже.
Как посчитать конверсию из заявки в продажу?
Разделить число продаж на число заявок за тот же период и умножить на 100%. Считать стоит отдельно по каждому каналу.
Почему менеджеры не продают, если заявки есть?
Часто дело в процессе: менеджер не видит источник заявки, нет срока на первый звонок, заявка теряется между колл-центром и отделом продаж.
Итог
Прежде чем отказываться от канала, который приводит заявки, проведите проверку отдела продаж тайным покупателем. Возможно, менять придётся не площадку, а то, что происходит после заявки.
Хотите разобрать, что происходит с заявками из вашего блога на Клерке? Оставьте заявку, и мы посмотрим путь заявки вместе с вашим менеджером.
Разберём, куда уходят ваши заявки
Посмотрим вместе с вами путь заявки из блога на Клерке: от формы до звонка менеджера
Разберём, куда уходят ваши заявки
Вопрос вам. Вы когда-нибудь проверяли свой отдел продаж тайным покупателем? Через сколько вам перезвонили?
Пишет руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес Сергей Мартыненко.