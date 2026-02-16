Как преодолеть возрастной барьер

Секрет успеха — в проактивном опровержении стереотипов. Возраст не нужно скрывать: наоборот, главная задача — трансформировать его в конкурентное преимущество.

Адаптируем резюме.

Копировать в резюме все должностные инструкции точно не нужно: главное — сделать акцент на достижениях и своей ценности как профессионала, а также ответить на вопрос — «Чем я могу помочь вашему бизнесу?». Обязательно расскажите о конкретных результатах, например: «Компания успешно прошла 12 выездных налоговых проверок без штрафов».

В первую очередь работодателей интересует актуальный опыт и владение современными инструментами.

Используем несколько каналов для поиска.

Ограничиваться только популярными сайтами для поиска работы не стоит. Сообщества в соцсетях, телеграм-каналы, государственные ярмарки вакансий, отраслевые платформы — нужно использовать все возможности. Трудоустройство через рекомендации также по-прежнему актуально.

Важно! При поиске вакансий на сайтах обращайте внимание на предложения от аудиторских и консалтинговых компаний — там накопленный за десятилетия опыт является плюсом, а не препятствием.

Чтобы заинтересовать работодателя, опытному бухгалтеру лучше отдавать предпочтение специализированным площадкам: именно здесь ищут сотрудников те, для кого на первом плане — профессиональные компетенции и ответственный подход.

Для поиска бухгалтеров, финансистов, HR и специалистов из смежных направлений компании выбирают Клерк.Работу: с сервисом сотрудничают уже более 3,5 тысяч работодателей. Соискателям доступно бесплатное размещение резюме и возможность откликаться на подходящие вакансии.

Подтверждаем гибкость.

Работодатели часто уверены: «взрослому» бухгалтеру будет сложно справится с цифровизацией. Поэтому и в резюме, и на собеседовании следует подчеркнуть, что вы отлично владеете навыками работы в учетной программе, с сервисами ЭДО, сдачи отчетности, электронными таблицами и т. д.

Актуализируем знания.

Свежие сертификаты о повышении квалификации убедят работодателя: бухгалтер находится в курсе последних изменений в законодательстве и стандартах учета и использует в работе актуальные знания. Регулярное обучение подтверждает активность и заинтересованность в профессиональном развитии.

Формируем экспертное позиционирование.

Выступления на отраслевых мероприятиях, публикация статей на профильных площадках, проведение мастер-классов помогут создать репутацию эксперта, с которым хотят работать.